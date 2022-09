Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama giành giải Emmy hạng mục Người kể chuyện xuất sắc

(GLO)- Trong đêm công bố giải Emmy lần thứ 74 tại nhà hát Microsoft ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, tên của cự Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được xướng cùng 5 tập phim tài liệu "Our Great National Parks" được phát sóng trên Netflix.

Đây là series phim tài liệu gồm 5 phần, ca ngợi về cảnh đẹp và đời sống hoang dã tại các công viên quốc gia ở Mỹ, Indonesia, Kenya và Chile cùng nhiều nơi khác.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh AFP/TTXVN

Trước đó, ông đã đoạt 2 giải thưởng Grammy ở hạng mục Bản Audio xuất sắc nhất với phiên bản audio của cuốn "Dreams From My Father" (2006) và Dreams From My Father (2008).

Với những giải thưởng này, giờ đây, Obama chỉ cần sưu tập thêm 1 giải thưởng Oscar và 1 giải thưởng Tony để trở thành 1 thần tượng EGOT-tập hợp chữ cái đầu 4 giải thưởng nghệ thuật thường niên lớn nhất Mỹ gồm Emmy, giải Grammy, giải Oscar và giải Tony.

Theo trang Entertainment Weekly, đến nay chỉ có 17 người là thần tượng EGOT, trong đó có Mel Brooks, Whoopie Goldberg, Audrey Hepburn và gần đây nhất là Jennifer Hudson.

Sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2017, ông Obama và vợ là bà Michelle đã cho ra đời tác phẩm hồi ký bán chạy nhất và điều hành một tổ chức phi lợi nhuận.

Không chỉ vậy, vợ chồng ông còn thành lập một công ty sản xuất ký hợp đồng lớn với Netflix được cho là có giá trị lên tới hàng chục triệu USD.

Lễ trao giải Emmy là sự kiện quan trọng nhất và thường được xem là giải Oscar của thể loại truyền hình.

Giải Emmy được Viện Truyền hình Nghệ thuật và Khoa học Los Angeles (ATAS) tổ chức nhằm tri ân và tạo cơ hội tiếp cận công chúng cho các ấn phẩm truyền hình. Buổi lễ đầu tiên được tổ chức ngày 25-1-1949 tại Câu lạc bộ Hollywood Athletic. Giải thưởng đã góp phần phát triển ngành công nghiệp truyền hình lớn mạnh khi vinh danh cả các chương trình giải trí, tin tức, tài liệu hay thể thao.

Giải thưởng gồm nhiều hạng mục khác nhau như giải Primetime Emmy Award, tôn vinh các phim truyền hình giờ vàng của Mỹ (kể cả thể thao) và Daytime Emmy Award, tôn vinh thể loại phim truyền hình dài tập hàng ngày của Mỹ.

