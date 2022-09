'Cô gái từ quá khứ' có Lan Ngọc, Kaity Nguyễn điều chỉnh ngày ra rạp

Cô gái từ quá khứ, bộ phim đánh dấu màn kết hợp của hai 'ngọc nữ' điện ảnh Việt là Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn sẽ ra rạp sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Mới đây, đoàn phim Cô gái từ quá khứ bất ngờ thông báo bộ phim sẽ ra rạp sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, phim sẽ khởi chiếu vào ngày 13.10.2022, thay vì 18.11 như lịch cũ. Theo tiết lộ của ê-kíp, toàn bộ kế hoạch sản xuất và truyền thông cho phim cũng đã được đôn lên để phù hợp với lịch chiếu mới.



Poster mới của Cô gái từ quá khứ. Ảnh: ĐPCC

Hai nữ chính của Cô gái từ quá khứ là Lan Ngọc và Kaity Nguyễn cũng đã nhanh chóng thông báo tin vui này đến người hâm mộ thông qua trang cá nhân. Đồng thời, bộ đôi diễn viên còn giới thiệu thêm poster mới của Cô gái từ quá khứ với hình ảnh đối đầu "bầm dập" của hai nhân vật Ms. Q Hoàng Quyên và Quỳnh Yên.

Dù đều là những gương mặt được đánh giá cao về thực lực diễn xuất nhưng cả Lan Ngọc và Kaity Nguyễn đều nhận định vai diễn của họ trong Cô gái từ quá khứ thách thức về mặt tâm lý. Chia sẻ về những thay đổi của nhân vật Hoàng Quyên trong Cô gái từ quá khứ so với Ms. Q của hai phần phim Gái già lắm chiêutrước đó, Lan Ngọc cho biết: “Hai nhân vật này là một, Hoàng Quyên là tên thật của Ms. Q và cũng là một thân thế mà cô ta giấu kín. Tôi đã phải nuôi tâm lý cho nhân vật Hoàng Quyên của mình mất 3 tháng, theo học diễn xuất ở “mẹ” Lê Khanh từ cuối năm 2021 cho đến hết quá trình quay phim vào giữa năm 2022. Ở bộ phim này, tôi phải diễn bằng ánh mắt rất nhiều, tâm lý luôn trong trạng thái nặng nề căng thẳng vì phải sống cùng với nhân vật của mình để giữ được mạch cảm xúc. Đây thực sự là vai diễn nặng tâm lý nhất mà tôi đã trải qua".



Khán giả sẽ sớm được thưởng thức màn kết hợp của Lan Ngọc và Kaity Nguyễn trong Cô gái từ quá khứ. Ảnh: ĐPCC

Lan Ngọc hứa hẹn sẽ mang đến một cái nhìn mới về nhân vật Ms. Q vốn đã gắn liền với tên tuổi cô từ thời Gái già lắm chiêu. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, Kaity Nguyễn cũng có những nỗi niềm riêng khi lần đầu vào vai phản diện Quỳnh Yên. “Chính sự ly kỳ, bí ẩn của nhân vật Quỳnh Yên khiến Kaity rất hào hứng khi tham gia vào dự án, đây thực sự là một trải nghiệm rất đặc biệt để tôi thỏa mãn diễn xuất của mình nhiều hơn. Ngay từ đầu, mọi người đều biết Yên là phản diện và sự xuất hiện của cô ta là một mối đe dọa lớn đối với Ms. Q”, Kaity Nguyễn nói về vai diễn của mình.

Đối đầu căng thẳng trong phim là vậy nhưng quá trình quay Cô gái từ quá khứ đã khiến cho Lan Ngọc và Kaity Nguyễn trở nên thân thiết hơn. Sắp tới, nhân dịp bộ phim tâm huyết được ra mắt sớm, Lan Ngọc và Kaity Nguyễn còn tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ chung vào sáng 1.10.



Lan Ngọc và Kaity Nguyễn sẽ tổ chức fan meeting chung. Ảnh: ĐPCC

Như vậy, với lịch chiếu mới, Cô gái từ quá khứ sẽ cạnh tranh với Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái (ra mắt 14.10) và Ticket to paradise có cặp đôi George Clooney - Julia Roberts. Điều này cũng sẽ kéo theo tình trạng vắng bóng của phim Việt Nam trong hai tháng cuối năm, hoàn toàn nhường chỗ lại cho hai "bom tấn" nước ngoài đang được mong mỏi là Black Panther: Wakanda Forever và Avatar: The way of water.