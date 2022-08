Siêu phẩm 'Avatar' trở lại rạp chiếu sau 13 năm

Siêu bom tấn Avatar của đạo diễn James Cameron sẽ trở lại các rạp chiếu trên khắp thế giới từ ngày 23.9 với phiên bản nâng cấp về mặt hình ảnh, âm thanh.

Để chờ đón phần hai Avatar: The way of water sẽ ra mắt vào cuối năm nay, hãng phim 20th Century Studios đã quyết định mang siêu phẩm Avatar 1 quay trở lại các rạp chiếu trên toàn thế giới sau 13 năm ra mắt. Một đoạn trailer mới cũng đã được tung ra, gợi nhớ cho khán giả về trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời mà họ đã có được cùng siêu phẩm khoa học viễn tưởng này hồi năm 2009.



Khán giả có thể thưởng thức lại Avatar 1 trên màn ảnh rộng để ôn lại câu chuyện, cảm xúc trong khi chờ đợi Avatar 2: The way of water ra mắt cuối năm nay. Ảnh: GALAXY

Avatar phần một sẽ hội ngộ khán giả Việt Nam từ ngày 23.9 với phiên bản nâng cấp, hoàn thiện hơn cả về hình ảnh lẫn âm thanh. Trong lần ra rạp này, bộ phim sẽ được tinh chỉnh với hình ảnh 4K sắc sảo mà 13 năm trước công nghệ chưa thể đạt được. Khán giả cũng sẽ được trải nghiệm hệ thống âm thanh tân tiến sống động hơn. Ngoài ra, bộ phim sẽ được trình chiếu với những định dạng hiện đại nhất như IMAX, 3D và 4DX để đem lại trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao.

Ra mắt năm 2009 và được đầu tư kinh phí sản xuất lên đến 237 triệu USD, Avatar của đạo diễn James Cameron từng ghi dấu mốc trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đây là bộ phim có những đột phá về công nghệ quay phim 3D, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới cho khán giả toàn cầu vào cuối thập niên 2000. Sau Titanic, Avatar cũng trở thành di sản, một dấu son vẻ vang trong sự nghiệp điện ảnh đáng ngưỡng mộ của James Cameron.



Hành tinh Pandora xinh đẹp trong Avatar đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả trong nhiều năm liền. Ảnh: 20TH CENTURY STUDIO

Trở lại rạp chiếu lần này, Avatar sẽ được trình chiếu với những định dạng hình ảnh, âm thanh tối tân nhất. Ảnh: GALAXY

Phim lấy bối cảnh trong tương lai gần, ở hành tinh Pandora xinh đẹp của chủng tộc người da xanh Na'vi. Hành tinh Pandora có mỏ khoáng chất quý hiếm Unobtainium, được coi như chiếc chìa khóa cho cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trái đất vào thế kỷ 22. Chính vì điều này, con người đổ bộ xuống Pandora và bỏ ra hàng trăm tỉ USD để tìm cách xâm chiếm và khai thác nguồn khoáng chất này. Tuy nhiên, việc con người xuất hiện tại hành tinh đã phá tan sự yên bình của người Na'vi và có nguy cơ làm nổ ra cuộc chiến tranh tàn khốc.

Khi ra mắt năm 2009, Avatar đã thu về hơn 2 tỉ USD trên toàn cầu và giúp đạo diễn James Cameron phá kỷ lục của chính mình. Phim đã vượt qua Titanic để trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Tính đến nay, sau vài lần phát hành lại suốt 13 năm qua, Avatar hiện có doanh thu 2,847 tỉ USD và vẫn là tác phẩm số một về doanh thu trong lịch sử phòng vé. Về mặt chuyên môn, bộ phim cũng nhận 9 đề cử tại giải Oscar 2010 và giành chiến thắng tại 3 hạng mục: Quay phim xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.



Những hình ảnh đã được hé lộ của Avatar: The way of water. Ảnh: 20TH CENTURY STUDIO

Tại thị trường Việt Nam, Avatar cũng đã đưa thế giới phim ảnh trong mắt khán giả Việt Nam bước lên một tầm cao mới. Cách đây 13 năm, bộ phim gây sốt khi được trình chiếu với hiệu ứng kỹ thuật 3D. Đây cũng là bộ phim đầu tiên có doanh thu trên 1 triệu USD ở thị trường Việt Nam sau gần một tháng ra rạp. Đó cũng là lí do vì sao Avatar được mệnh danh là "bom tấn của các bom tấn".

Vì vậy, đây là dịp hiếm hoi khán giả có thể ôn lại kí ức huy hoàng với Avatar cùng những nhân vật yêu thích trên màn ảnh rộng, để sẵn sàng cho cuộc "phiêu lưu" lần hai đến Pandora thông qua Avatar 2: The way of water sẽ được ra mắt vào tháng 12.2022.