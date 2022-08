Phim mới của Đàm Tùng Vận lên sóng màn ảnh Việt

Màn kết hợp ăn ý giữa Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân cùng chuyện tình thú vị chốn công sở giúp Hãy gọi tôi làm sếp trở thành tựa phim được yêu thích tại đất nước tỉ dân trước khi ‘cập bến’ màn ảnh Việt.



Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân kết hợp ăn ý trong bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, hài hước. Ảnh: YOUKU

Master Of My Own (tựa Việt: Hãy gọi tôi là sếp) là một trong những bộ phim công sở nổi bật của màn ảnh xứ Trung trong nửa đầu năm 2022. Ra mắt khán giả đất nước tỉ dân vào cuối tháng 4 vừa qua, tác phẩm nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ có sự tham gia của cặp sao trẻ tài năng Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân cùng nội dung nhẹ nhàng, lãng mạn pha chút hài hước.

Phim xoay quanh mối tình "oan gia ngõ hẹp" giữa cô thư ký cá tính Ninh Mông (Đàm Tùng Vận thủ vai) và vị phó tổng nghiêm khắc Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân). Vốn khắc khẩu và bất đồng quan điểm, cặp đôi liên tục đối đầu nhau trong mọi công việc, không ngại ăn miếng trả miếng với đối phương. Tuy nhiên, quá trình làm việc và cùng trải qua nhiều chuyện, họ dần trở nên thấu hiểu và quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn từ đó nảy sinh tình cảm.

Tuy lần đầu “bén duyên” trên phim, Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tâm nhanh chóng chứng tỏ độ ăn ý mỗi khi xuất hiện chung một khung hình. Bản thân đạo diễn Diêu Đình Đình cũng bày tỏ sự hài lòng khi lựa chọn cặp sao trẻ dẫn dắt tác phẩm. Nhà làm phim này nhận xét: “Họ đều là những diễn viên thực lực, làm việc ăn ý với thái độ tích cực. Mỗi người đều có lối diễn riêng biệt, hóa thân một cách tự nhiên từ đó giúp nhân vật của mình trở nên sống động hơn”.



Những khoảnh khắc tươi sáng, lãng mạn trong phim dễ dàng 'đốn tim' khán giả trẻ. Ảnh: YOUKU

Bên cạnh Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tâm, Hãy gọi tôi là sếp còn ghi điểm nhờ diễn xuất ấn tượng của những gương mặt như: Bạch Băng, Vương Lệ Na, Lưu Sướng... Ngoài những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào của hai nhân vật chính, phim cũng níu chân khán giả bằng hàng loạt tình huống hài hước khiến người xem cười ra nước mắt. Cùng với đó, tác phẩm khắc họa chân thực cuộc sống công sở, nơi nhân viên phải đối mặt với công việc bộn bề, áp lực từ cấp trên, bị khách hàng gây khó dễ, đồng nghiệp dòm ngó thậm chí phải chịu cảnh bị chơi xấu, đối xử bất công… Tuy nhiên, bên cạnh những góc khuất, phim vẫn khắc họa nhiều điều tích cực ở nơi làm việc, chẳng hạn như những người bạn dễ mến, chan hòa, luôn giúp đỡ nhau khi khó khăn.

Vừa khép lại tập cuối tại quê nhà chưa lâu, Hãy gọi tôi là sếp đã ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam. Phim phát sóng lúc 12 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 1.8.