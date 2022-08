Thành viên Blackpink tiếp tục có cảnh quay khác trong trailer mới nhất của phim "The Idol".



Jennie (Blackpink) gây sốt với tạo hình quyến rũ trong phim mới. Ảnh: CMH

Tối 21.8, HBO tiếp tục đăng tải đoạn trailer mới cho phim "The Idol". Tại đây, thành viên Blackpink đã có nhiều đất diễn hơn trước.

Trong một cảnh quay, Jennie và nữ diễn viên Lily-Rose Depp ở chung trong một phòng tắm hơi. Lily mở lời hỏi "Câu lạc bộ đó ở đâu?". Đáp lại, Jennie chỉ nở một nụ cười tươi. Sau đó cả hai nắm tay nhau cùng đi đến vũ trường "quậy" tưng bừng cùng những người bạn khác.

Dù chưa có bất cứ lời thoại nào nhưng Jennie đang nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái xuất thần của mình. "Chỉ với một ánh mắt, nụ cười, Jennie dường như chẳng cần phải nói người xem cũng có thể hiểu được", một netizen bình luận trên Naver.

Bên cạnh đó, công chúng đánh giá cao sắc vóc của nữ rapper nhà Blackpink. Trong phân đoạn của mình, Jennie đã khéo léo khoe bờ vai gợi cảm nổi tiếng qua những thiết kế cúp ngực và hai dây quyến rũ. Dù không để lộ quá nhiều da thịt, nữ thần tượng vẫn rất nổi bật, không thua kém các bạn diễn.



Jennie khoe trọn bờ vai móc áo quyến rũ trong phim "The Idol". Ảnh: CMH

"The Idol" là series phim truyền hình mới của đài HBO. Bộ phim do ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada, The Weeknd đồng sản xuất với Sam Levinson, cha đẻ của series "Euphoria" đình đám.

Dự án quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong giới giải trí Hollywood như con gái "thuyền trưởng" Johnny Depp, Lily-Rose Depp, ca sĩ Troye Sivan, Tunde Adebimpe... và được dự đoán sẽ trở thành một bom tấn mới.

Trước đó, YG Entertainment đã chính thức thông báo thành viên Blackpink, Jennie sẽ ra mắt với tư cách diễn viên với khán giả thông qua một vai phụ trong "The Idol".

Tuy nhiên, đến nay, đại diện công ty lẫn giọng ca "Solo" không tiết lộ thêm về tên cũng như vai trò của nhân vật trong phim. Công chúng đang mong chờ ngày công chiếu chính thức của "The Idol" để có thể xem khả năng diễn xuất của Jennie trong ngày gần nhất.