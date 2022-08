Bộ phim Hạ Cánh Khẩn Cấp sắp công chiếu tại Việt Nam

(GLO)- Sở hữu dàn diễn viên ngôi sao đình đám cùng cốt truyện hấp dẫn được ví von “một kịch bản thực tế đến gai người”, Hạ Cánh Khẩn Cấp (tựa tiếng Anh: Emergency Declaration) của đạo diễn Han Jae-rim hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt phòng vé tại Việt Nam.





Theo kế hoạch, ngày 12-8, bộ phim Hạ Cánh Khẩn Cấp của Hàn Quốc sẽ công chiếu tại Việt Nam. Đây là bộ phim thuộc thể loại thảm họa-dịch bệnh, với dàn sao uy tín và có mức đầu tư khủng‘ (hơn 25 tỷ won, tương đương 447 tỷ VNĐ), bộ phim được đánh giá là bom tấn đáng chú ý nhất mùa hè năm nay.

Poster của bộ phim Hạ Cánh Khẩn Cấp



Hạ Cánh Khẩn Cấp quy tụ dàn diễn viên đình đám bậc nhất xứ Hàn, bao gồm: Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon, Kim Nam-Gil và Yim Si-wan, Park Hae-Joon.



Phim xoay quanh chuyến bay kinh hoàng mang số hiệu KI501 của hãng hàng không Sky Korea từ Sân bay quốc tế Incheon đến Honolulu, Hawaii. Một loại virus lạ tấn công các hành khách trên máy bay, khiến họ liên tục ngứa ngáy, nôn ra máu và tử vong trong đau đớn. Một tuyên bố yêu cầu hạ cánh khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh các hành khách lâm vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Trên độ cao 8.534 mét, số phận 150 con người trước loại virus tử thần sẽ ra sao?



Không vô cớ Hạ cánh khẩn cấp được kỳ vọng là bộ phim đáng chờ đợi nhất trong mùa hè 2022. Lý do khiến bộ phim nóng lên từng ngày là bởi cái tên Han Jae-rim trong vai trò đạo diễn.



Là đạo diễn các phim Rules Of Dating, The Show Must Go On, The Face Reader, The King… Han Jae-rim đã thuyết phục người xem tin các tác phẩm của mình có sức hút nhưng cũng làm hài lòng cả giới chuyên môn.

GIA BẢO (tổng hợp)