Phạm Băng Băng xuất hiện trên phim Hàn

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng lộ diện trong tập 14 phim Insider (tựa Việt: Kẻ nội gián). Đây là lần đầu tiên Phạm Băng Băng tham gia một tác phẩm truyền hình xứ kim chi.

Phạm Băng Băng trong tập 14 Insider (tựa Việt: Kẻ nội gián). Ảnh: Cắt từ phim

Tối 21.7, tập 14 Insider (tựa Việt: Kẻ nội gián) phát sóng và gây chú ý với màn xuất hiện của Phạm Băng Băng. Người đẹp sinh năm 1981 diện vest đen sang chảnh và chỉ lộ diện trong những giây phút cuối tập phim khi buông lời đe dọa Annie Stevens (Han Bo Reum) và ra lệnh cho nhóm thuộc hạ “xử lý” Kim Yo Han (Kang Ha Neul).

Toàn bộ khoảnh khắc của Phạm Băng Băng trong tập 14 Insider chỉ kéo dài khoảng 3 phút, nhưng cô để lại ấn tượng với phong thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và toát lên vẻ nguy hiểm, đáng sợ. Trên phim, mỹ nhân Hoa ngữ đọc thoại tiếng Anh. Dân mạng khen ngợi cô nói tiếng Anh tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây.

Người xem hi vọng cô xuất hiện nhiều hơn ở 2 tập cuối Insider. Ảnh: Cắt từ phim

Nhân vật khách mời của Phạm Băng Băng trong Insider chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, khán giả dự đoán vai diễn lần này của nàng “Võ Mị Nương” có tầm quan trọng thúc đẩy mạch phim thêm phần gay cấn ở giai đoạn cuối. Dự kiến, Kẻ nội gián chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc.

Insider là phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên mà Phạm Băng Băng góp mặt, đồng thời, cũng là dự án đầu tiên mà nữ diễn viên chính thức tham gia sau khi vướng lùm xùm trốn thuế vào năm 2018. Do đó, phân đoạn ngắn ngủi của cô trong Insider nhận được nhiều sự quan tâm và trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Không ít bình luận bày tỏ hi vọng được thấy Phạm Băng Băng nhiều hơn trên màn ảnh trong thời gian tới.

Phạm Băng Băng mặn mà ở tuổi 41. Ảnh: Cắt từ phim

Vào tháng 2 - 3.2022, thông tin Phạm Băng Băng đảm nhận vai khách mời (cameo) trong dự án truyền hình Hàn Quốc Insider cũng đã gây chú ý. Insider do Moon Man Se viết kịch bản, Min Yeon Hong làm đạo diễn. Phim thuộc thể loại hình sự phá án của đài cáp JTBC. Kẻ nội gián quy tụ dàn sao Hàn như Kang Ha Neul, Lee Yoo Young, Heo Sung Tae (từng gây chú ý qua vai Jang Deok Soo trong Trò chơi con mực), Han Bo Reum…

Phạm Băng Băng từng là minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua loạt phim Hoàn châu cách cách 1 và 2, Lạc lối ở bắc kinh, Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên… Năm 2018, người đẹp 41 tuổi đánh mất sự nghiệp vì bê bối trốn thuế, phải nộp trả tổng cộng 883 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.000 tỉ đồng).

Trước hàng loạt quy định hạn chế nghệ sĩ dính "phốt" của cơ quan chức năng Trung Quốc, Phạm Băng Băng càng khó lòng trở lại showbiz. Ảnh: WEIBO NV

Hiện Phạm Băng Băng không còn hoạt động sôi nổi tại làng giải trí Trung Quốc hậu lùm xùm gian lận. Trong 4 năm gần đây, “Phạm gia” rời xa màn ảnh, chủ yếu tập trung phát triển thương hiệu làm đẹp do cô sáng lập. Cuối năm 2021 - đầu năm 2022, The King's Daughter và The 355 có Phạm Băng Băng đóng từ trước scandal trốn thuế, đã ra mắt sau quãng thời gian dài “đắp chiếu”, nhưng chất lượng cả hai phim đều không được đánh giá cao.