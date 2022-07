Chuyện đời 'gã đểu cáng nhất phim Việt'

Anh Tuấn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Không sở hữu vẻ hào hoa phải chăng do anh sớm phải vào đời? Nam diễn viên kể: “12 tuổi tôi đã phải lao động để kiếm tiền”. Nghe nói, Anh Tuấn từng theo cha sang Bulgaria, từng ấp ủ hi vọng được học chuyên ngành sân khấu điện ảnh tại xứ sở hoa hồng. Anh cùng cha ruột đã cố gắng bám sống xứ người để nuôi hi vọng.



Nhưng năm 1990, nghe tin Nhà hát Tuổi trẻ tuyển diễn viên, Anh Tuấn nắm bắt cơ hội, trở về Việt Nam đăng ký dự thi. Anh trúng tuyển lớp đào tạo diễn viên kịch nói khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Duyên nghề và duyên tình của “gã đểu cáng nhất phim Việt” bắt đầu từ đây. Trời se duyên cho anh chàng có vẻ ngoài hợp với vai phản diện lấy cô vợ xinh đẹp, dịu dàng, thích hợp với những vai chính diện, “câu” nước mắt thương cảm của khán giả. Cặp đôi ấy đã bên nhau 27 năm, trải qua bao sóng gió dập vùi, có lúc đã dẫn nhau ra tòa li dị. Nhưng như trời xui khiến, họ đi nộp đơn li dị vào đúng ngày nghỉ, không bộ phận nào tiếp đón, đành rủ nhau về, cùng nhau đi ăn phở…



Bỗng dưng hai kẻ “trái dấu” từ vẻ ngoài đến tính cách nhận ra: Chia tay là rất dở, tiếp tục sống bên nhau thì tốt hơn. Nếu Nam Cao sống lại, có lẽ ông cũng sẽ “nhặt” chi tiết hài hước, dễ thương này trong cuộc hôn nhân của Anh Tuấn - Nguyệt Hằng đưa vào truyện ngắn, bởi nó bùi ngùi chẳng kém chi tiết Chí Phèo cảm mến Thị Nở từ bát cháo hành.



Ở tầm U50, “gã đểu cáng nhất phim Việt” lại được làm cha. Anh và Nguyệt Hằng cũng chính là cặp vợ chồng đông con nhất làng nghệ sỹ phía Bắc với 4 “nhóc”, đủ nếp, tẻ, trong đó có đứa đã lập gia đình, có đứa còn chưa vào lớp một. Trong gia đình, anh cũng hào hứng được làm nền cho vợ.



“Người ta hay nói anh là chồng của Nguyệt Hằng, chứ không gọi tên, anh có chạnh lòng không?”, tôi hỏi. Chẳng cần suy nghĩ, “gã” chuyên vai phản diện đáp: “Chồng của Nguyệt Hằng là vinh dự chứ. Gọi thế tôi vẫn vui. Vì cô ấy vừa xinh đẹp, lại nổi tiếng”. Hai vợ chồng Anh Tuấn- Nguyệt Hằng vừa cùng tham gia phim “Đấu trí” của đạo diễn, NSƯT Danh Dũng.



Tin vui khi Anh Tuấn tiết lộ: Vợ chồng anh đã không còn ở nhà 18 m2, họ đã đến nơi ở mới “rộng hơn một chút”.