Tranh cãi quanh việc Khánh Ly chê phim "Em và Trịnh"

Việc danh ca Khánh Ly nói không xem “Em và Trịnh”, sau đó lên tiếng chỉ trích nhiều tình tiết trong phim không đúng sự thật đã gây tranh cãi với khán giả và giới phê bình.



Khánh Ly không hài lòng với nhiều tình tiết trong "Em và Trịnh"

Danh ca Khánh Ly vừa trở về Việt Nam lên kế hoạch cho tour diễn cuối – “Như một lời chia tay”, trong đó mở màn là đêm diễn tại Đà Lạt – vì đây là nơi bà đã gặp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ngay khi Khánh Ly trở về, bà đã bị bủa vây bởi những câu hỏi về phim đang gây tranh cãi bậc nhất hiện tại là “Em và Trịnh”. Trong bộ phim này, nhân vật Khánh Ly được tái hiện với sức diễn của ca sĩ Bùi Lan Hương. Khánh Ly được ngợi khen là nhân vật nữ hay nhất của “Em và Trịnh”.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, Khánh Ly cho biết, bà sẽ không xem phim “Em và Trịnh” vì đã có Trịnh Công Sơn ngoài đời thật của riêng mình, bà không muốn xem một nhân vật hư cấu trên phim.

Sự tranh cãi bùng nổ khi vừa tuyên bố không xem phim, danh ca Khánh Ly lại trả lời báo chí về các tình tiết phim – bà cho là vô lý, bịa đặt về bà trong “Em và Trịnh”. Cụ thể, Khánh Ly cho rằng, ngoài đời bà sẽ không bao giờ “đút sữa chua” cho Trịnh, hay dám dùng những từ ngữ suồng sã với ông như, “anh thó của ông Văn Cao à” (một câu thoại trong phim).



Khánh Ly trở về nước làm tour diễn cuối “Như một lời chia tay“. Ảnh: NVCC

Khánh Ly miêu tả mối quan hệ giữa bà và Trịnh Công Sơn nghiêm cẩn, đầy kính trọng, không thể có sự suồng sã như thế. Trong ký ức kể lại của Khánh Ly, Trịnh cũng là người rất nghiêm khắc, mối quan hệ giữa ông và bà không giống như trên phim tái hiện.

Việc danh ca Khánh Ly lên tiếng về “Em và Trịnh” đã gây ra những luồng tranh cãi trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, danh ca Khánh Ly đã tuyên bố không xem phim, nhưng lại rất để ý đến các tình tiết trong phim để chê với những lời nặng nề. Tuy nhiên, cũng rất đông khán giả bảo vệ Khánh Ly, khẳng định bà có quyền được lên tiếng về bộ phim đã tái dựng lại chính chân dung tuổi trẻ của mình, trong mối quan hệ đặc biệt nhất đời mình – là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trên thực tế, hầu hết những bộ phim tiểu sử tái dựng lại những nhân vật có thật thường dễ gây tranh cãi. Chính đạo diễn Phan Gia Nhật Linh của “Em và Trịnh” khẳng định, “Tôi không ngạc nhiên khi phim gây tranh cãi, nếu phim không gây tranh cãi, tôi mới bất ngờ”.

Theo Phan Gia Nhật Linh trao đổi với Lao Động, “Mỗi khán giả đều đã có một Trịnh Công Sơn của riêng mình, đoàn phim sẽ rất khó để tái hiện được nhân vật làm vừa lòng được tất cả khán giả”.



Khánh Ly và Trịnh Công Sơn trong phim “Em và Trịnh“. Ảnh: NVCC

Phim tiểu sử luôn gây tranh cãi

Xưa nay dòng phim tiểu sử vốn là thách thức lớn với cả nền điện ảnh thế giới. “Ông chủ” của mạng xã hội lớn bậc nhất thế giới Facebook – Mark Zuckerberg được dựng chân dung trong rất nhiều phim.

Trong đó, bộ phim “The Social Network” sản xuất năm 2010 kể về câu chuyện thất bại của Zuckerberg với người đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin. Phim được đánh giá cao về mặt chuyên môn, nhận nhiều lời khen từ đạo diễn, biên kịch đến dàn diễn viên diễn xuất. Phim giành nhiều giải về biên kịch, đạo diễn ở cả Quả Cầu Vàng và Oscar.

Thế nhưng, Mark Zuckerberg (ngoài đời) lại khẳng định đã cảm thấy tổn thương về bộ phim. Theo The Guardian, Mark nhận thấy bộ phim miêu tả cuộc đời mình theo cách "gây tổn thương". Các nhà làm phim đã "bịa ra nhiều thứ" để câu chuyện của anh trở nên u ám và hào nhoáng hơn thực tế.

“The Social Network” cũng bị đánh giá đã phản ánh sai lệch về Mark Zuckerberg và cách Facebook được hình thành.



Cảnh trong phim “The Social Network” - bộ phim khiến Mark Zuckerberg cảm thấy tổn thương. Ảnh: HR

Năm 2016, bộ phim “Birth of the Dragon” tái hiện lại cuộc đời của nhân vật Lý Tiểu Long cũng bị chỉ trích nặng nề. Giới chuyên môn cho rằng, “Birth of the Dragon” đã chọn cách vẽ nên một Lý Tiểu Long có những bất ổn về tâm lý, ám ảnh bởi sự thất bại. Cách khắc họa này đã biến một huyền thoại võ thuật trở nên u ám với những góc tối tâm lý, từ đó, phim làm giảm hào quang, hạ thấp nhân vật Lý Tiểu Long.

Trả lời về bộ phim này, con gái của Lý Tiểu Long nói, cô không quan tâm đến “Birth of the Dragon”, để có được những thước phim chân thực nhất về Lý Tiểu Long chỉ còn cách chính cô – con gái của nhân vật – tự tay làm phim về cha mình.