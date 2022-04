Hot girl Thiên An trải lòng về cuộc sống sau sóng gió tình cảm

Trở thành khách mời trong chương trình Lời tự sự, hot girl Thiên An có dịp trải lòng về cuộc sống hiện tại sau những sóng gió tình cảm.



Vẻ nóng bỏng của hot girl vướng tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh

Nhan sắc xinh đẹp của hot girl Thiên An sau khi sinh con. Ảnh FBNV





Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của Trường đại học Công nghệ TP.HCM - Hutech. Người đẹp từng gây chú ý khi xuất hiện trong các MV như Bạc phận, Sóng gió… Sau sóng gió tình cảm với Jack, cô trở lại công việc nghệ thuật với vai diễn trong phim Mưu kế thượng lưu. Người đẹp lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh lạc quan trên trang cá nhân.



Trong chương trình Lời tự sự, Thiên An tâm sự đến thời điểm hiện tại, thu nhập của cô đã tạm ổn để có thể lo cho bản thân và con. Người đẹp nói cô tự lập từ nhỏ. Đến lớp 9, hot girl sinh năm 1998 đã bắt đầu đi làm thêm và cho đến hiện tại, dù trải qua không ít sóng gió song cô không nhận sự trợ giúp từ phía gia đình. Thiên An thấy mình phải có trách nhiệm thay vì trở thành gánh nặng cho người thân. “Lúc nào tôi cũng đặt suy nghĩ bản thân phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho gia đình. Tôi luôn nhắc mình phải cố gắng chứ không được yếu đuối. Vì như vậy thì gia đình mình thế nào, con cái mình ra sao", nữ chính Sóng gió cho hay.





Người đẹp sinh năm 1998 trở lại đóng phim sau ồn ào tình cảm. Ảnh FBNV





Người đẹp quê Bình Dương nói thêm sự phát triển của công nghệ cũng là con dao hai lưỡi. Khoảng thời gian đầu khi tham gia nghệ thuật, cô nghĩ con đường của mình đi rất đơn giản. Tuy nhiên sau đó, cô thấy mọi thứ không như bản thân từng nghĩ. “Mình phải biết chọn lọc thông tin để bản thân tích cực hơn. Tôi học cách bỏ ngoài tai. Ví dụ như những lời khuyên, bình phẩm về vai diễn thì tôi sẽ lắng nghe và ghi nhận. Còn những chuyện khác tôi nghe và để đó, chứ không đặt quá nhiều tâm ý của mình vào. Vì nó sẽ làm cho con người của tôi bị mai một và sẽ rất mệt", nữ khách mời nêu quan điểm.



Theo Thiên An, cô luôn cố gắng lựa lời để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Do đó, có khoảng thời gian cô không khỏi thắc mắc vì phải đón nhận những bình luận tiêu cực từ phía mọi người. Sau này, người đẹp quê Bình Dương có suy nghĩ thoáng hơn và chọn lọc thông tin để tiếp nhận. Cô chia sẻ thêm: “Chắc các bạn ấy còn nhỏ, chưa trải qua hết những gì xảy ra trong cuộc đời này nên muốn nói gì cũng được".





Thiên An lạc quan xem mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời là sự sắp đặt nên cô hoan hỉ đón nhận. Ảnh FBNV





Chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại, Thiên An nói bản thân không áp đặt bất kỳ điều gì lên con. Cô muốn dung hòa giữa hai yếu tố hiện đại - truyền thống khi dạy bé. “Tôi suy nghĩ sau khi có em bé, không phải mình cứ sống theo đam mê hay cái tôi của mình. Mình phải xem những gì mình làm có ảnh hưởng đến bé hay không. Mình sẽ là tấm gương và ảnh hưởng đến tư duy của con. Tôi lúc nào cũng học hỏi những anh chị xung quanh để bé phát triển nhanh và ngoan”, cô bộc bạch.



Nhìn lại những sóng gió đã qua, Thiên An thừa nhận không ai muốn rắc rối xảy ra với mình. Song người đẹp sinh năm 1998 cho rằng mọi thứ xảy ra đều là sự sắp đặt. Do đó, cô hoan hỉ chào đón và đối diện với những gì đến trong tương lai. “Tôi thích một người giống ba của tôi. Ba là người yêu thương vợ con và sống có trách nhiệm, lúc nào cũng dạy tôi "thành nhân trước, thành danh sau". Tôi không cần đòi hỏi gì quá cao siêu mà chỉ cần một người biết đối nhân xử thế", cô bộc bạch.



Cuối chương trình, hot girl sinh năm 1998 mong mọi người nhìn nhận tích cực dù gặp bất cứ chuyện gì xảy ra. Thiên An chia sẻ thêm: “Cuộc sống mỗi người chỉ có một thôi, tại sao mình lại khắt khe với nhau làm gì? Mình cứ vui vẻ, sống trọn một ngày mình cảm thấy hạnh phúc là đủ. Sau những gì trải qua tôi mới cảm nhận giá trị niềm vui nằm ở đâu".

Theo Thạch Anh (TNO)