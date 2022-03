Dàn sao đọ dáng tại thảm đỏ ra mắt phim 'Người lắng nghe'

Người lắng nghe - Lời thì thầm với sự tham gia diễn xuất của Oanh Kiều, Quang Sự, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường… đã có buổi ra mắt tối 2.3 tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Sau gần 2 năm trì hoãn do dịch bệnh, ngày 2.3, bộ phim Người lắng nghe - Lời thì thầm chính thức ra mắt và dự kiến khởi chiếu ngày 4.3. Phim của đạo diễn Khoa Nguyễn mang đề tài tâm lý và có yếu tố kinh dị xoay quanh An Nhiên (Oanh Kiều thủ vai) - một nhà văn bị ám ảnh bởi hình bóng người con gái tên Lê Vân - cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình. Đến khi hoàn thành tác phẩm cũng là lúc người phụ nữ, bóng ma nhân vật chính vươn mình ra khỏi những trang sách để tiến vào cuộc đời thật của cô và đem đến chuỗi ám ảnh kinh hoàng. Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay Oanh Kiều đóng chính, đồng thời đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Quang Sự sau nhiều năm vắng bóng. Buổi ra mắt phim ngoài các diễn viên tham gia đóng chính thì cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của các nghệ sĩ: NSƯT Lê Thiện, Thanh Thúy, Kiều Trinh, Song Luân, Thu Quỳnh, Á hậu Hoàng My, Xuân Nghị...



Nữ chính Oanh Kiều trong vai An Nhiên - một cô gái gặp vấn đề về tâm lý, tự cho rằng mình gặp Lê Vân - là nhân vật do An Nhiên tự tưởng tượng trong cuốn tiểu thuyết Lời thì thầm của mình. Để chuẩn bị cho vai diễn, Oanh Kiều đã phải đi học tâm lý học vài tháng. Trên thảm đỏ, Oanh Kiều diện chiếc đầm vàng khoe vóc dáng mảnh mai. Ảnh: ĐPCC

Phạm Quỳnh Anh cũng góp mặt trong phim với vai diễn Vy, có cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại mang nhiều uất ức. Có mặt tại buổi công chiếu, Phạm Quỳnh Anh diện vest đen dài cùng tất lưới cá tính. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Huỳnh Kiến An. Ảnh: ĐPCC

Vợ chồng Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài tình tứ đến dự ra mắt phim. Ảnh: ĐPCC

Thu Quỳnh và Song Luân diện cùng tone đen, khoát tay nhau dự thảm đỏ. Ảnh: ĐPCC

NSƯT Lê Thiện và Kiều Trinh. Ảnh: ĐPCC

Nhà sản xuất - diễn viên Thanh Thúy. Ảnh: ĐPCC

Á hậu Vũ Hoàng My. Ảnh: ĐPCC

Lý Hồng Ân góp mặt với vai diễn nhân vật gây ám ảnh cho khán giả. Cô diện chiếc đầm đen cổ yếm cùng mái tóc ngắn ngang vai. Ảnh: ĐPCC

Nam diễn viên Quang Sự đóng chính cùng Oanh Kiều. Anh vào vai bác sĩ tâm lý trị liệu. Đến với buổi ra mắt, Quang Sự lịch lãm với vest xanh cùng thần thái chuẩn "men". Ảnh: ĐPCC

Diễn viên trẻ Thịnh Vinh vào vai bác sĩ Tường Minh lúc nhỏ. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của anh sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ảnh: ĐPCC

Xuân Nghị tại buổi ra mắt phim. Ảnh: ĐPCC