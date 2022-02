Thúy Ngân: "Tôi và Nhã Phương chưa bao giờ là đối thủ"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ Nhã Phương là đối thủ của mình trong showbiz, việc giành giải Mai Vàng là do may mắn", Thúy Ngân chia sẻ.

Sau một năm nhiều thành công trong sự nghiệp ở lĩnh vực diễn xuất lẫn gameshow, diễn viên Thúy Ngân trải lòng cùng với Dân trí nhân dịp đầu năm. Ảnh: NVCC

Nhiều ý kiến cho rằng, năm qua Thúy Ngân là nghệ sĩ nữ "đắt show" nhất nhì showbiz?

- Có thể nói năm vừa qua đối với tôi khá may mắn và thành công dù cũng chịu thiệt hại, mất show do dịch bệnh kéo dài, đó là tình hình chung nên không có gì than phiền.

Sau khi dịch lắng xuống, so với mọi người, tôi có được khá nhiều cơ hội, công việc ổn định trở lại nên về vật chất lẫn tinh thần đều được an ủi rất nhiều. Tôi thấy mình đang được tổ đãi, mọi việc rất suôn sẻ, thành công vượt ngoài mong đợi.

Giành được giải "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" với vai diễn trong "Cây táo nở hoa". Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Hồng Ánh, Nhã Phương xứng đáng hơn. Chị nghĩ gì về điều này?

- Nói thật lòng thì tất cả diễn viên trong phim "Cây táo nở hoa" ai cũng xứng đáng nhận giải. Việc xứng đáng ở đây là xứng đáng cho vai diễn. Ai cũng bỏ toàn tâm toàn lực của mình cho vai diễn, không ai ngồi không mà được hưởng lợi.

Tôi thấy rằng, khi mình đạt được một cái gì đó cũng đều nảy sinh sự tranh cãi, tranh luận trên mạng xã hội.

"Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" là giải thưởng được khán giả bình chọn và tôi nhận được sự ủng hộ và yêu mến một phần cũng từ hiệu ứng của chương trình Running man, bởi sau khi gameshow phát sóng tôi có khá nhiều fan nên có lẽ mọi người bầu chọn thêm cho tôi.

Nếu Nhã Phương, chị Hồng Anh, anh Thái Hòa được nhận giải tôi đều cảm thấy xứng đáng với thành quả mọi người đã bỏ ra cho một năm đầy nỗ lực. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên khán giả vẫn nhớ đến Thúy Ngân trong "Gạo nếp gạo tẻ" thay vì những nhân vật mới, điều này có khiến chị thất vọng?

- Tất nhiên là không, tôi không cảm thấy buồn phiền vì điều đó, khán giả đang nhìn nhận và đánh giá tôi ở một vai diễn nên tôi phải cố gắng cho mọi người nhìn mình ở nhiều góc độ, nhiều vai diễn mới hơn. Nếu chưa được thì là do sự thay đổi của tôi chưa đủ thuyết phục khán giả.

Những năm qua, tôi không ngại thay đổi, nhận những vai diễn khác nhau để làm mới hình ảnh. Tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân với mong muốn thay đổi cái nhìn của tất cả khán giả, tôi mong rằng, mọi người sẽ nhìn nhận được nỗ lực đó.

Bên ngoài showbiz, Thúy Ngân và Nhã Phương là bạn thân thế nhưng trong sự nghiệp diễn xuất, chị có đặt Nhã Phương là đối thủ của mình không?

- Tôi và Nhã Phương chưa bao giờ coi nhau là đối thủ và cạnh tranh nhau từ trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Mặc dù trong phim, vai diễn của tôi và Phương đối chọi gay gắt. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi nhìn vào thành công của người kia để phấn đấu nhiều hơn, làm động lực thúc đẩy.

Tôi không biết Nhã Phương như thế nào nhưng bản thân tôi thấy mình chỉ may mắn hơn Phương khi được mọi người đánh giá cao trong vai Châu - "Cây táo nở hoa". Xét về khả năng diễn xuất, thực lực, nhân vật hai chúng tôi đều tương đồng.

Nếu sự cạnh tranh trong ngành nghề nào cũng có nhưng với tôi và Phương thì không. Tôi nghĩ rằng, làm nghệ thuật với tư tưởng thật thoải mái, thật nỗ lực thì thành quả càng lớn.

Không chỉ với Nhã Phương, ở mảng gameshow nhiều khán giả so sánh, thậm chí "đả kích" Thúy Ngân mỗi khi xuất hiện cùng với Ninh Dương Lan Ngọc?

- Trước kia, nếu đọc những bình luận so sánh rồi buông lời chê bai, chỉ trích tôi sẽ rất buồn, nhiều khi còn bật khóc.

Bây giờ, tôi vẫn chăm chỉ đọc bình luận của khán giả, tôi cảm thấy vui vì mình còn được khán giả quan tâm, nhớ đến, nhắc đến, còn sự so sánh là do tôi đang được mọi người quan tâm nhiều hơn trước.

Dù có so sánh với bất kì ai tôi đều cảm thấy vui. Mình là người mới, mình phải được quan tâm lắm mới được mọi người so sánh. Còn riêng với chị Lan Ngọc, tôi biết ơn chị ấy rất nhiều. Trong gameshow chúng tôi phải lăn xả và hết mình vì chương trình nhưng không có nghĩa là tôi và chị ấy có mâu thuẫn hay gì.

"Những ngày mới bắt đầu "bén duyên" với gameshow, chị Lan Ngọc là người cổ vũ, chia sẻ kinh nghiệm cho tôi rất nhiều", Thúy Ngân cho biết. Ảnh: NVCC

Khi tham gia show truyền hình, Thúy Ngân thường hay bị ghép cặp với các bạn nam cùng show và gần đây là tin đồn chị đang hẹn hò với Karik. Chị nghĩ gì về tin đồn này?

- Tôi khá quen với việc bị gán ghép mỗi khi quay phim hay đi show chung với nghệ sĩ nam khác. Bị gán ghép nhiều nên không ít người nói tôi đào hoa (cười).

Tôi thấy đào hoa hay không phải coi lịch sử tình trường của mình ở ngoài, không thể coi trên sóng truyền hình được.

Một năm, tôi có mười bạn trai, đó mới gọi là đào hoa. Hiện tại, tôi chưa công khai ai hết và chưa xác nhận mình đang quen ai nên gọi là đào hoa sẽ không đúng lắm.

Còn việc gán ghép của khán giả quan trọng là bản thân tiếp nhận những thông tin đó như thế nào, cách xử lí những tin đồn đó ra sao.

Tôi rất vui khi mọi người đẩy thuyền người này người kia, có nghĩa chúng tôi tương tác rất dễ thương. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết điểm dừng ở mức độ đồng nghiệp với nhau.

Nếu chúng tôi có tìm hiểu, tôi sẽ thẳng thắn chia sẻ với báo chí, khán giả biết và cho mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn chứ không phải dùng những chiêu trò đó để quảng bá bản thân.

Tôi nghĩ mọi vấn đề trên truyền hình chỉ dừng lại ở điểm an toàn, không đi xa nữa. Nếu đi xa nữa thì sẽ thông báo với khán giả.