Cho Yi Hyun - gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc

Góp mặt trong dự án phim đình đám “Ngôi trường xác sống”, Cho Yi Hyun hiện là cái tên nhận được nhiều sự chú ý không chỉ của khán giả Hàn Quốc mà còn ở thị trường Châu Á.



Phương Oanh: "Tôi không thích mọi sự phụ thuộc, kể cả đó là bạn trai"

Diễn viên Mai Bích Trâm: "Tôi không muốn đổi tình lấy vai diễn"

Cho Yi Hyun xuất thân là diễn viên kịch trước khi chuyển sang lĩnh vực phim ảnh. Ảnh: Xinhua



Sinh năm 1999, Cho Yi Hyun từng tốt nghiệp Trường trung học biểu diễn nghệ thuật Hanlim. Cô đang theo học tại trường Đại học Kyunghee, khoa Sân khấu và Điện ảnh.



5 năm tham gia ở lĩnh vực phim ảnh, nữ diễn viên trẻ từng có có hội tham gia một số tác phẩm ăn khách của Hàn Quốc như “Hospital Playlist”, “How to buy a friends”, “School 2021”... nhưng tên tuổi của cô vẫn chỉ được biết đến là “gương mặt sáng” màn ảnh.



Cho đến khi đảm nhận vai lớp trưởng Choi Nam Ra trong tập phim “Ngôi trường xác sống” (All of Us Are Dead), thực lực của Cho Yi Hyun mới được công nhận. Hiện nữ diễn viên trẻ được đánh giá là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc.



Nữ diễn viên trẻ ghi dấu ấn với vai lớp trưởng Choi Nam Ra trong “Ngôi trường xác sống”. Ảnh: Xinhua



Vai nữ lớp trưởng thông minh, can đảm và đưa ra những quyết định táo bạo để cứu bạn bè trong giây phút nguy hiểm nhất, Cho Yi Hyun để lại không ít dấn ấn bất ngờ cho khán giả.



Lối diễn xuất của cô được 2 đạo diễn của phim là Lee Jae Kyoo và Kim Nam Su nhận xét là trưởng thành hơn, vừa đủ truyền tải những cảm xúc sợ hãi, quyết liệt lựa chọn giữa ranh giới sống – chết.



Cho Yi Hyun cũng thừa nhận rằng, vai lớp trưởng Choi Nam Ra dường như sinh ra là để dành cho mình và cá tính của nhân vật là một trong những điểm thu hút để nữ diễn viên gật đầu nhận lời tham gia.



“Vai diễn này thật sự rất khác biệt, đã giúp cho tôi học hỏi kinh nghiệm rất nhiều trong quá trình quay hình. Tôi cũng không quá bất ngờ khi bộ phim được đón nhận bởi từ nội dung kịch bản, êkip sản xuất, các anh chị diễn viên đã cùng góp phần tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời. Và tôi hạnh phúc khi được là một phần trong đó…” - Cho Yi Hyun cho hay.





Cho Yi Hyun được cho là tiểu thư trong một gia đình giàu có tại Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua



Cũng giống với đồng nghiệp Yoon Chang Young, sau khi “Ngôi trường xác sống” công chiếu, thông tin về Cho Yi Hyun được khán giả Châu Á tìm kiếm cao vượt trội trong khoảng thời gian gần đây. Đặc biệt, quá khứ và gia thế của nữ diễn viên trẻ khiến dư luận không khỏi chú ý.



Trong đó, cuộc sống xa xỉ tại chung cư cao cấp trị giá 7 triệu USD toạ lạc tại trung tâm thành phố Seoul của Cho Yi Hyun khiến có không ít lời đồn đoán cho rằng, nữ diễn viên xuất thân trong một gia đình giàu có, có bố là chủ kinh doanh lớn tại Hàn Quốc.



Tuy nhiên, Cho Yi Hyun gần như không lên tiếng phản hồi gì về vấn đề này và chỉ khẳng định rằng, tất cả những gì mà cô có được hôm nay đều đến từ sự nỗ lực của bản thân.

https://laodong.vn/giai-tri/cho-yi-hyun-guong-mat-trien-vong-cua-man-anh-han-quoc-1001311.ldo



Theo Hải Long (LĐO)