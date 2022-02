Bộ phim về âm nhạc Việt Nam của chàng trai Pháp thắng giải quốc tế

Giành giải tại Liên hoan phim Los Angeles, "Once upon a bridge in Vietnam" vừa là những khám phá của François Bibonne về âm nhạc truyền thống Việt Nam, vừa là cầu nối giữa hai nền văn hóa Pháp-Việt.

Đạo diễn trẻ François Bibonne (người cầm máy ảnh, trái) trong một chuyến đi để thực hiện bộ phim ''Once upon a bridge in Vietnam.'' (Ảnh: Facebook François Bibonne)

Bộ phim “Once upon a bridge in Vietnam” của đạo diễn trẻ người Pháp - François Bibonne - vừa đoạt giải thưởng dành cho phim tài liệu xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Los Angeles (LAFA, Mỹ) năm 2022.

Với tiêu đề có thể tạm dịch thành "Ngày xửa ngày xưa tại Việt Nam," bộ phim tài liệu của François Bibonne kể về hành trình khám phá nền âm nhạc truyền thống Việt Nam - một trong những quê hương của anh.

François Bibonne có bà nội là người Việt. Sau khi bà qua đời, người đạo diễn bỗng nhận ra cần tìm hiểu nhiều hơn về đất nước, quê hương nơi bà sinh ra và lớn lên đồng thời cũng là một trong những cội nguồn của mình.

Sau khi lên ý tưởng từ năm 2019, anh đã dành ra 15 tháng tại Việt Nam để thực hiện bộ phim. Chàng đạo diễn người Pháp đã có được những trải nghiệm thú vị tại nhiều vùng miền, gặp gỡ nhiều nghệ sỹ, lắng nghe và ghi lại nhiều câu chuyện ấn tượng về âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

“Once upon a bridge in Vietnam," chính vì thế, không chỉ là xây nên cây cầu kết nối về âm nhạc, mà rộng hơn là giữa hai nền văn hóa Pháp-Việt.

Khâu hậu kỳ của bộ phim được thực hiện nhờ nguồn kinh phí gây quỹ cộng đồng. Cuối tháng 12/2021, đạo diễn trẻ này thông báo đã hoàn thành giai đoạn hậu kỳ cũng như toàn bộ tác phẩm.

Phim của François thắng giải ở hạng mục dành cho phim tài liệu, Liên hoan phim Los Angeles. (Ảnh: LAFA)

Sau “Once upon a bridge in Vietnam,” trong tương lai, François Bibonne sẽ tiếp tục làm một bộ phim khác về Việt Nam, lấy bối cảnh là sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại, giữa những nhạc cụ của Việt Nam và âm thanh của nhạc điện tử.

François Bibonne cũng sẽ có bộ phim tài liệu về âm nhạc tại quê hương của anh tại Pháp, mang tên “Once upon a bridge in Fontainebleau,” kể về câu chuyện về nhạc viện đã kết nối Mỹ-Pháp sau Thế chiến thứ nhất.

Cũng tại Liên hoan phim Los Angeles trong năm nay còn có một video ca nhạc mang tên “Dead of the night” của nữ nhạc sỹ người Australia gốc Việt Minh Huynh (nghệ danh Minh Hy)./.