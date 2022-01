Diễm My 9x 'nổi đóa' với Lan Ngọc, Nhã Phương trong trailer '1990'

Trailer phim Tết 1990 hé lộ nhiều tình tiết căng thẳng giữa ba nhân vật nữ chính bên cạnh những khoảnh khắc thời thanh xuân đầy hoài niệm.

Sau hơn nửa năm im ắng, bộ phim điện ảnh 1990 đã gia nhập “đường đua” phim Tết 2022. Theo đó, phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 1.2 tới (mùng 1 Tết Âm lịch). Thông qua trailer mới nhất, đạo diễn Nhất Trung hứa hẹn sẽ mang lại một “món khai vị” hấp dẫn cho khán giả trong ngày đầu năm. Mượn câu chuyện về ba cô gái trẻ Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc), Jessica Diễm (Diễm My), Nhã Ca (Nhã Phương), 1990 nói về thanh xuân, tình yêu cùng những thông điệp sâu sắc về tình bạn, gia đình.

Lan Ngọc, Diễm My 9x và Nhã Phương vào vai 3 người bạn thân. Ảnh: ĐPCC Diễm My 9x vào vai người phụ nữ thành công, nổi tiếng nhưng bên trong đầy tổn thương. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh những thước phim lung linh về tuổi thanh xuân cũng như tình bạn, trailer 1990 còn hé lộ những điểm cao trào được xem như mấu chốt của bộ phim. Chúng bao gồm những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống tình cảm đôi lứa, vợ chồng, quan hệ tình thân cha con. Có thể thấy, mỗi cô gái đều có những “yếu huyệt” của riêng họ đằng sau cuộc sống tưởng chừng như viên mãn. Bất ngờ nhất là mâu thuẫn đã tồn tại ngấm ngầm giữa ba người bạn Linh Lan, Jessica và Nhã Ca.

Nhã Phương trong vai Nhã Ca, một nhà văn tiềm năng nhưng nặng gánh gia đình. Ảnh: ĐPCC

Phân cảnh nhân vật Jessica do Diễm My 9x thủ vai nổi đóa với hai người bạn thân của mình gợi lên nhiều tò mò với khán giả. Đạo diễn Nhất Trung cùng dàn diễn viên cũng đã từng chia sẻ trong họp báo đây là trường đoạn căng thẳng nhất nhưng cũng khiến họ hài lòng nhất trong phim. Nhã Phương thậm chí khó thoát vai và khóc rất nhiều sau đó dù đạo diễn đã hô cắt cảnh. Đặc biệt, Lan Ngọc, Diễm My 9x và Nhã Phương đều đang trong độ tuổi 30 tương đồng với nhân vật. Đạo diễn Nhất Trung tin tưởng rằng với sự đồng cảm này, ba người đẹp sẽ biết cách để khán giả hiểu và yêu thương vai diễn của mình.

Lan Ngọc khiến fan thích thú khi diện váy cưới trong phim. Ảnh: ĐPCC

Cũng qua trailer mới, khán giả có dịp được tiếp cận gần hơn với tuyến nhân vật nam. Nếu như “hotboy” Hải Nam khiến phái nữ phải trầm trồ khi vào vai người yêu phong độ, lịch lãm của Linh Lan thì Quang Tuấn (trong vai chồng Nhã Ca) lại gây bất ngờ với tạo hình lãng tử, phớt đời. Mạc Văn Khoa tiếp tục phát huy sự duyên dáng và sở trường hài, để mỗi phân đoạn anh xuất hiện đều mang đến tiếng cười cho người xem. Ngoài ra, Gin Tuấn Kiệt cũng gây thiện cảm với nét dễ thương, kiên nhẫn của một “chàng phi công” cố chinh phục Nhã Ca nhưng rồi lại bẽ bàng khi biết cô đã có gia đình.

Gin Tuấn Kiệt đóng vai chàng "phi công" muốn cưa đổ Nhã Ca. Ảnh: ĐPCC

Mạc Văn Khoa đáng yêu và hài hước trong 1990. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Nhất Trung cho biết anh đã đặt nhiều tâm huyết cho dự án 1990 với hi vọng mang đến thước phim chân thực nhất về những bộn bề sợ hãi, lo toan và phiền muộn trong cuộc sống người phụ nữ tuổi 30 hiện đại. Bộ phim mong muốn nói thay tiếng lòng của rất nhiều cô gái đang phải kẹt giữa hôn nhân và sự nghiệp, giữa gia đình và ước vọng của bản thân, giữa quan niệm “công - dung - ngôn - hạnh” và chuẩn mực xã hội hiện đại.

Đi theo thể loại hài - lãng mạn, “chick-flick” (phim cho phái nữ), phim 1990 được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả sự phấn khởi nhưng không kém phần chiêm nghiệm trong dịp Tết đến, xuân về.