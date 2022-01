Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Phương Thanh, Hiền Thục cùng dàn sao Chào xuân mới

"Chào xuân mới" chương trình nghệ thuật ý nghĩa, đặc sắc với sự tham gia của dàn nghệ sĩ Việt, mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc. Chào xuân mới phát sóng lúc 23h15 ngày 31.12.2022 trên kênh THVL1, quy tụ dàn sao khủng.

Chương trình "Chào năm mới" chính là khúc hát của những ngày nắng mới gieo niềm tin và khát vọng – một mùa xuân tràn ngập nguồn năng lượng “hồi sinh”. Hứa hẹn mang đến một đêm hội hoành tráng vào thời khắc chuyển giao năm mới của đài THVL1.

"Chào xuân mới" năm nay có thời lượng 90 phút được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ đem đến những ca khúc xuân tươi vui rộn rã với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được yêu thích hiện nay.

Ca sĩ Phương Thanh hiếm hoi xuất hiện trong hình ảnh bay bổng như một nàng thơ. Bên cạnh đó, gây chú ý là ca sĩ Hiền Thục với nhan sắc “bất bại”, cô khiến khán giả suýt soa khi xuất hiện với chiếc áo dài nền nã khoe vòng eo kiến con.



Dàn người đẹp diễn áo dài. Ảnh: SV

Lona Kiều Loan. Ảnh: SV

Lương Thùy Linh. Ảnh: SV

Hiền Thục. Ảnh: SV

Ngọc Thảo. Ảnh: SV

Phương Anh. Ảnh: SV

Phương Thanh. Ảnh: SV

Phương Trinh Joile. Ảnh: SV

Điểm nổi bật của chương trình năm nay - sự góp mặt của dàn Hoa, Á Hậu, Người Đẹp trình diễn BST áo dài “Mơ xuân” của NTK La Sen Vũ như Hoa Hậu Lương Thùy Linh, Á Hậu Phương Anh, Ngọc Thảo, Thúy An, Người đẹp Mai Phương, Phương Quỳnh, Bích Thùy, Thanh Nhàn, Thạch Thảo, Thúy Vi, Quán quân The Next Face 2021 Y Hạ, Người mẫu H Vi, Lâm Duy. Nhan sắc rực rỡ trong những tà áo dài thướt tha, các Hoa, Á Hậu, người đẹp đã mang đến hương vị mùa xuân tới gần hơn với quý vị khán giả. Nguyên Khang và Á Hậu Kiều Loan đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Bên cạnh đó chương trình còn có sự góp mặt các ca sĩ Quốc Đại, Tố My, Phương Trinh Jolie, Lưu Hiền Trinh, Kha Ly, Võ Minh Lâm, Như Huỳnh, Kiều Phạm Đình Thái Ngân, Thanh Lan, Vân Khánh, Chấn Hải, Rio Khánh Trần, Minh Hoàng,...



Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cầm trịch chương trình. Ảnh: SV

"Chào xuân mới"2022 sẽ là khúc hát khải hoàn ca để chúng ta chào đón một năm mới sung túc và an lành. Khoảng thời gian để nhìn lại năm 2020, một năm với nhiều biến động nhưng tràn ngập sự sẻ chia về tình người, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, các hoạt động thiện nguyện. Hãy ngồi lại cùng nhau và lắng nghe những khúc hát mùa xuân mang khát vọng về một cuộc sống trở lại bình thường mới.

"Chào xuân mới" khắc họa rõ nét thời khắc giao mùa, sự chuyển mình của vạn vật khi chào đón một năm mới sang. Một niềm tin và hy vọng mãnh liệt về mùa xuân rực rỡ. Còn gì tuyệt vời hơn, gia đình quây quần bên nhau đón chờ khoảnh khắc giao thừa cùng chương trình Chào xuân mới.

Nghệ sĩ trong chương trình hòa giọng trong ca khúc bất hữu Chúc mừng năm mới để khép lại "Chào xuân mới" 2022. Tất cả hòa nhịp trong không khí mùa lễ hội, tô điểm thêm sắc xuân cho sân khấu là những bước nhảy sôi động của vũ đoàn Sắc Màu. Dành tặng đến quý vị khán giả lời chúc mùa xuân mới bình an và như ý.

Chương trình đã mang đến một không gian mùa xuân với nhiều cung bật cảm xúc khác nhau. Một niềm hân hoan đón chào năm mới cùng với những phút giây lắng đọng, tình cảm khi nhìn lại một năm cũ đã qua.