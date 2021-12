Sắc vóc Lee Se Young - nữ chính phim "The Red Sleeve"

"The Red Sleeve" do Lee Junho (2PM) và Lee Se Young đảm nhận vai chính nhận được sự quan tâm của khán giả thời gian gần đây.



Lee Se Young được quan tâm nhờ sức hút của "The Red Sleeve". Ảnh: Poster MBC, Xinhua

"The Red Sleeve" (Cổ tay áo màu đỏ) là phim cổ trang mới của đài MBC.

Dù mới lên sóng không lâu, thế nhưng phim đã đạt được tỉ suất người xem ấn tượng, thậm chí cao hơn so với rating của "Now, We Are Breaking Up" (Bây giờ, chúng ta đang chia tay) do Song Hye Kyo, Jang Ki Yong đóng chính.

Cụ thể, trong tập phim phát sóng gần nhất, phim đạt mức rating 10,7% trên toàn quốc và 10,5% ở khu vực đô thị, đồng thời chiếm vị trí đầu bảng trong các bộ phim cùng khung giờ.

"The Red Sleeve" là câu chuyện tình lãng mạn chốn cung đình giữa Yi San (Junho), hậu duệ - là cháu trai cả của vua Yeongjo, người đặt đất nước lên hàng đầu và Seong Deok Im (Lee Se Young), cung nữ luôn muốn sống cuộc sống tự do, thay vì trở thành một trong nhiều phụ nữ của nhà vua.



Junho (2PM) và Lee Se Young trên màn ảnh. Ảnh: Poster MBC Cặp sao được khen diễn nhập vai, ăn ý. Ảnh: Poster MBC

Trên màn ảnh, hai diễn viên chính nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả về khả năng diễn xuất tự nhiên, nhập vai.

Riêng phần Lee Se Young, nữ diễn viên thể hiện tròn trịa vai diễn cô cung nữ hoạt bát, thông minh và gan dạ. Ngoài ra, cô cũng chinh phục khán giả bởi tạo hình xinh đẹp, phù hợp khi diện trang phục cổ trang



Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của Lee Se Young. Ảnh: Poster MBC

Được biết, Lee Se Young sinh năm 1992. Cô gia nhập làng phim Hàn Quốc từ khá sớm khi mới 5 tuổi trong bộ phim truyền hình "The Brothers' River".

Năm 11 tuổi, Se Young được chú ý khi tham gia phim "Nàng Dae Jang Geum". Những năm sau đó, cô hoạt động tích cực trong nhiều tác phẩm như: "Hoa du ký", "Doctor John", "Memorist", "Kairos"...



Lee Se Young gia nhập làng phim từ khá sớm. Ảnh: Xinhua

Nữ diễn viên được đánh giá cao về sắc vóc và diễn xuất. Ảnh: Xinhua

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt song Lee Se Young có phần kém may mắn khi tên tuổi chưa nổi bật như các diễn viên cùng thời.

Ở hiện tại, với sức hút "The Red Sleeve", khán giả kỳ vọng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng thăng hạng, có thêm nhiều vai diễn để đời.