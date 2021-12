'Chị đẹp' Son Ye Jin rạng rỡ trong poster phim mới

Dự án 39 (Thirty Nine) đã tung poster đầu tiên, công bố tạo hình của ba nữ diễn viên chính gồm Son Ye Jin, Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun.



39 xoay quanh những mẩu chuyện thường ngày trong cuộc sống, tình cảm của bộ ba quý cô là bạn thân thiết và sắp bước sang tuổi 40. Ảnh: Poster phim

Trong poster phim 39, Son Ye Jin đứng giữa và nổi bật với nhan sắc rạng rỡ, nụ cười tươi cùng vẻ đẹp không góc chết. Mỹ nhân 8X cũng thu hút sự chú ý nhờ phong cách trang phục đơn giản, nhưng khéo tôn lên vóc dáng thon thả.

Theo đoàn làm phim 39 chia sẻ, Son Ye Jin sẽ đóng vai Cha Mi Jo, bác sĩ chuyên khoa da liễu của một phòng khám tại Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cha Mi Jo là một cô gái ấm áp, trưởng thành trong gia đình giàu có và yêu thương lẫn nhau. Cô có mọi thứ mà nhiều người mong muốn. Vai diễn của Son Ye Jin trong 39 được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với nhân vật Yoon Se Ri mà người đẹp từng đóng trong Hạ cánh nơi anh. Cả hai đều có bối cảnh giàu sang và không lo lắng gì về vấn đề tiền bạc hay công việc.



Son Ye Jin trên phim trường 39. Ảnh: INSTAGRAM

Ngoài Son Ye Jin, 39 còn có sự góp mặt của Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun. Sao phim Chuyện đời bác sĩ Jeon Mi Do đóng vai Jung Chan Young, cô gái mơ ước trở thành diễn viên nhưng cuối cùng lại trở thành giáo viên diễn xuất. Còn Kim Ji Hyun đảm nhận vai Jang Joo Hee, một giám đốc cửa hàng mỹ phẩm. Do tính cách nhút nhát, Jang Joo Hee vẫn chưa thực sự có mối quan hệ yêu đương nào.

Định mệnh đã đưa Cha Mi Jo, Jung Chan Young, Jang Hoo Jee quen biết từ khi mới 18 tuổi và giữ mối quan hệ thân thiết đến khi trưởng thành. Trong 39, cả ba nhân vật trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng tình bạn gắn bó bền chặt của họ vẫn không hề thay đổi.



Dân mạng dự đoán Son Ye Jin đang tranh thủ đóng phim trước khi chính thức lên xe hoa cùng bạn trai Hyun Bin vào năm sau. Ảnh: INSTAGRAM NV

39 đánh dấu màn tái xuất của Son Ye Jin sau cơn sốt Hạ cánh nơi anh, phát sóng cuối năm 2019 - đầu năm 2020. 39 dài 12 tập, do Kim Sang Ho làm đạo diễn và Yoo Young Ah viết kịch bản.

Bên cạnh bộ ba Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun, thì 39 còn quy tụ dàn sao Hàn Yeon Woo Jin, Lee Moo Saeng, Lee Tae Hwan, Ahn So Hee… Tác phẩm dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 2.2022 trên kênh cáp JTBC.