Song Hye Kyo đẹp nền nã, sánh đôi bên mỹ nam ra mắt phim mới

Song Hye Kyo đã có nhiều lời nhận xét về nhân vật Ha Yeong Eun mà cô đảm nhận trong sự kiện quảng cáo cho Now, We're Breaking Up.

Chiều 9.11, nhà sản xuất Now, We're Breaking Up bất ngờ tung loạt ảnh họp báo quảng cáo phim có sự góp mặt của hai diễn viên chính Song Hye Kyo, Jang Ki Yong dùng dàn sao phụ gồm Kim Joo Hun, Choi Hee Seo, Yoon Jung Hye... Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo sau 3 năm kể từ Encounter nên bộ phim thu hút sự chú ý của công chúng.



Song Hye Kyo sánh đôi bên Jang Ki Yong trong họp báo Now, We're Breaking Up. Ảnh: NAVER

Tại sự kiện này, người đẹp cũng giải thích lý do tại sao chọn Now, We're Breaking Up để tái ngộ khán giả: "Kịch bản phim rất thú vị. Tôi nghĩ rằng những gì tôi thể hiện trong phim rất khác so với trước đây. Nếu như Encounter là một câu chuyện cổ tích giả tưởng thì Now, We're Breaking Up lại chân thực. Nhân vật ở độ tuổi của tôi nên có nhiều thứ để liên tưởng đến. Cốt truyện bao gồm cả tình đồng hương và tình yêu ở ngoài đời nên tôi cảm thấy dễ chịu".



Người đẹp khoe chân thon thả. Ảnh: NAVER

Tại buổi họp báo này, Song Hye Kyo diện váy dạng vest chất liệu satin phối ren sang trọng. Nữ diễn viên búi tóc đơn giản, kết hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn được hết các đường nét thanh tú của gương mặt. Jang Ki Yong cũng được khen ngợi với bộ cánh màu đen chất ngầu khoe trọn đôi chân dài. Hầu hết cư dân mạng đều thích thú trước sự chênh lệch chiều cao của 2 ngôi sao (1,87m và 1,61m). Tuy nhiên, cả Song Hye Kyo lẫn Jang Ki Yong đều không tương tác nhiều trước ống kính.



Dàn diễn viên Now, We're Breaking Up. Ảnh: NAVER

Trong Now, We're Breaking Up, Song Hye Kyo hóa thân thành Ha Yeong Eun - trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang, nổi tiếng nhờ sở hữu trí thông minh và ngoại hình xinh đẹp. Cô vốn là người chuyên nghiệp cả trong công việc lẫn tình yêu nhưng khi Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) xuất hiện, cuộc đời Ha Yeong Eun bị đảo lộn ít nhiều.

Được biết Jang Ki Yong lên đường nhập ngũ ngày 23.8 nên sự kiện này đã được ghi hình trước. Now, We're Breaking Up phát sóng tập đầu tiên vào ngày 12.11.