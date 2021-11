Huyền Lizzie có đủ sức sánh tài, sắc với "ác nữ" xuất sắc của màn ảnh Hàn?

“Thương ngày nắng về” là bộ phim remake (làm lại) từ kịch bản gốc từng gây sốt ở Hàn Quốc có tựa đề “Mother of Mine”.

“Mother of Mine” lên sóng năm 2019 và gây bão màn ảnh khi xây dựng những câu chuyện dung dị, gần gũi, chân thật về số phận phụ nữ trong cuộc sống hiện đại Hàn Quốc.

Bà mẹ Park Sun Ja (Kim Hae Sook) đơn thân, tảo tần, kiếm sống với quán canh xương bò để nuôi 3 con gái khôn lớn. Ba con gái của bà, mỗi người một số phận riêng. Cô cả Kang Mi Sun (Yoo Sun) phải đối diện với cuộc hôn nhân đầy trách nhiệm, mệt mỏi, chịu đựng áp lực từ nhiều phía.

Cô thứ Kang Mi Ri (Kim So Yeon) là điển hình của mẫu phụ nữ hiện đại vừa xinh đẹp, tài năng, là trưởng phòng ở một tập đoàn lớn. Để có được vị trí trong công việc, Kang Mi Ri phải đánh đổi nhiều thứ, cô lạnh lẽo, cứng nhắc đến khắc nghiệt. Vì tính cách này, Kang Mi Ri luôn cô độc.



Kim So Yeon đóng vai cô chị thứ 2 Kang Mi Ri trong gia đình “Mother of Mine“. Phim từng gây sốt ở Hàn Quốc. Ảnh: Newsen

Em gái út Kang Mi Hye (Kim Ha Kyung) trẻ con, nhõng nhẽo, thất nghiệp, ở nhà ăn bám mẹ. Đằng sau Kang Mi Hye là hình ảnh của những người trẻ đang trên hành trình trưởng thành, hoang mang và bất định về tương lai.

Khi lên sóng, “Mother of Mine” có được sức hút lớn, phim gây xúc động mạnh với khán giả trước câu chuyện đầy nỗi niềm của những người phụ nữ, ở nhiều ngành nghề, nhiều thế hệ. Đông đảo khán giả đã để lại bình luận với đại ý, muốn thấy phụ nữ Hàn Quốc đang khổ như thế nào, hãy xem “Mother of Mine”.

Bộ phim lấy phụ nữ là trung tâm để lột tả những cực nhọc trên hành trình tìm ước mơ, phấn đấu vì hoài bão, lo kiếm tiền đồng thời phải gánh trên vai vô vàn những trách nhiệm với gia đình, con cái, hôn nhân.

“Thương ngày nắng về” đang lên sóng được chuyển thể từ kịch bản gốc “Mother of Mine”. Phim đang có được sức hút nhất định, với những vai nữ chính 4 mẹ con được giao cho NSƯT Thanh Quý (vai bà mẹ), Lan Phương (chị cả Vân Khánh), Huyền Lizzie (chị hai Vân Trang) và em gái út Vân Vân.



Huyền Lizzie đóng nhân vật chị thứ 2 Vân Trang trong gia đình ở bản Việt. Phim remake lấy tựa đề “Thương ngày nắng về“. Ảnh: FBNV

Ở bản gốc, dàn diễn viên từng được đánh giá cao, nổi bật là diễn xuất đã có thương hiệu của Kim So Yeon. Kim So Yeon được mệnh danh là “ác nữ màn ảnh Hàn”, với những vai phản diện xuất sắc.

Gần nhất, So Yeon tham gia 3 phần phim “Penthouse”. Bộ phim gây bão với khán giả ở phần 1. Sau khi ra mắt liên tiếp các phần 2,3, phim bị chê kịch bản vô lý, câu chuyện làm lố, nhưng diễn xuất của Kim So Yeon trên một kịch bản tệ vẫn được khen ngợi. Kim So Yeon có những phân đoạn diễn xuất thần, đầy ám ảnh. Kim So Yeon cũng là diễn viên của “Penthouse” đoạt giải thưởng về diễn xuất danh giá ở Baeksang 2021.

Với màn ảnh Hàn, Kim So Yeon là gương mặt thực lực, nữ diễn viên được khen ngợi đã biến những vai phản diện, “ác nữ” trở nên kinh điển.

Huyền Lizzie được giao đóng vai của Kim So Yeon bản gốc. Liệu, nữ diễn viên có xây dựng được những ấn tượng với vai diễn này giống như Kim So Yeon đã làm được cho bản gốc?