Tạo hình xinh đẹp của Song Hye Kyo trong phim tình cảm mới

Song Hye Kyo sẽ hóa thân thành người phụ nữ xinh đẹp và thời thượng trong bộ phim tình cảm sắp ra mắt - "Now, We Are Breaking Up".



Diễn viên Song Hye Kyo. Ảnh: Poster

"Now, We Are Breaking Up" xoay quanh những câu chuyện về tình yêu đầy cảm xúc và những cuộc chia tay.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun, quản lý của đội thiết kế tại một nhãn hiệu thời trang, một người theo chủ nghĩa hiện thực thời thượng và thông minh. Còn Jang Ki Yong vào vai nam chính Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do giàu có và nổi tiếng, người cũng có trí tuệ và ngoại hình.

Trong các bức ảnh chụp từ hậu trường, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho cách hóa thân của Song Hye Kyo vào nhân vật Ha Young Eun, một người phụ nữ xinh đẹp, thời thượng. Cô cũng là một người chuyên nghiệp trong cả công việc và tình yêu.

Là quản lý của đội thiết kế tại một nhãn hiệu thời trang, Ha Young Eun thể hiện phong cách tuyệt vời trong những bộ trang phục vừa sang trọng nhưng vẫn vô cùng thoải mái.

Được biết, tác phẩm truyền hình mới “Now, We Are Breaking Up” do Song Hye Kyo - Jang Ki Yong đóng chính sẽ khởi chiếu vào ngày 12.11 sau khi “One the Woman” kết thúc.

Theo An Nhiên (LĐO)