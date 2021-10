Người đẹp Doãn Hải My: Tôi chưa dám đóng 'cảnh nóng'

Bên cạnh đó, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 còn tiết lộ bản thân được mời đóng phim nhưng quyết định từ chối vì trùng lịch với việc học. Doãn Hải My chia sẻ: "My rất thích tham gia các hoạt động nghệ thuật vì những giá trị tích cực mà nghệ thuật mang lại cho chúng ta. Thời gian vừa qua bên cạnh việc chụp hình thời trang, quay quảng cáo, My cũng nhận được những lời mời cho vai chính của hai dự án điện ảnh tại Sài Gòn. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 nên một dự án lùi lịch trùng với lịch học nên My không thể nhận lời". Ảnh: NVCC