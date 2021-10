Diễn viên Kiều Trinh trải lòng về khoảng thời gian trầm cảm, mất hết lý trí

Kiều Trinh mong muốn lưu lại những tâm sự về cuộc đời mình như một kỷ niệm dành cho các con của cô.

Mới đây, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, diễn viên Kiều Trinh đã có chia sẻ về những ngày tháng "sóng gió" của đời mình cũng như về hành trình cô và hai người con thoát khỏi cuộc sống gia đình không hạnh phúc để có một cuộc đời mới.



Kiều Trinh cần một khoảng thời gian dài để ổn định tâm lý sau khi trải qua những bất hạnh trong chuyện tình duyên. Ảnh: FBNV

Trong đó, nữ diễn viên khiến khán giả không khỏi xót xa khi tiết lộ rằng bản thân từng có thời gian rơi vào trầm cảm và dường như mất hết lý trí trước khi có được cuộc sống yên ấm như hiện tại. Kiều Trinh tâm sự: "Con của mẹ! Con là người hiểu và chứng kiến mẹ trải qua bao ngày giông bão cùng cuộc sống địa ngục trần gian. Và những ngày tháng mẹ không còn nhận thức kiểm soát được tâm trí khi lao đầu vào tường, ngồi xé quần áo và đập phá đồ đạc mỗi khi não và óc mẹ như sắp nổ tung như ai cầm dao đâm từng mũi...". Và trong thời điểm khủng hoảng đó, tình cảm, sự động viên của các con đã giúp Kiều Trinh vượt qua giai đoạn khủng hoảng cũng như có thêm quyết tâm để thoát khỏi "bóng tối" hôn nhân và tìm kiếm cuộc sống được là chính mình.



Nữ diễn viên cho biết các con là động lực lớn nhất giúp cô thoát khỏi hôn nhân "địa ngục". Ảnh: FBNV

Song song đó, nữ diễn viên phim Mùa len trâucòn nhấn mạnh cô quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân thứ hai không chỉ vì bản thân mà còn vì các con. "Mẹ quyết định ra đi để mong bảo vệ hai chị em con an toàn, thoát khỏi những ngày tháng địa ngục tăm tối đó. Khi mẹ trở về nhìn thấy vết trầy trên cổ của con gái, mẹ xin lỗi con thật nhiều. Mẹ quyết định ra đi trong đêm không phải để tìm lối thoát cho mẹ mà chỉ lý do duy nhất lúc đó là mẹ không muốn hai con lại tiếp tục chịu đựng bị hành hạ ám ảnh giống mẹ. Mẹ muốn hai con được an toàn vì mẹ biết điều tồi tệ khủng khiếp hơn sẽ xảy ra cho hai con sau khi trên mặt mẹ khâu 8 mũi...", Kiều Trinh bộc bạch. Hơn thế nữa, chính con gái Thanh Tú không ít lần trở thành bờ vai vững chắc cho Kiều Trinh mỗi khi cô gặp chuyện buồn.



Cuộc sống hạnh phúc và bình yên của "nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh. Ảnh: FBNV

Mặc dù những vết tích và chấn thương tâm lý bởi những chuyện trong quá khứ vẫn còn nhưng hiện tại nữ diễn viên đã học được cách buông bỏ và biết hài lòng với cuộc sống mình đang có. Sau dòng tâm trạng này, nữ diễn viên phim Rừng đen nhận được nhiều lời động viên của đồng nghiệp và khán giả. Trong đó, diễn viên Oanh Kiều bày tỏ: "Thương thương, chúc chị luôn tươi vui và hạnh phúc nha". Bên cạnh đó, một số tài khoản để lại bình luận: "Sau cơn mưa trời lại sáng. Chúc mừng Trinh và gia đình", "Thương em, những ngày tháng đau khổ đã qua. Chỉ còn lại sự an yên hạnh phúc em nhé", "Giông tố qua hết rồi. Giờ cứ việc bình yên chị nhé"....