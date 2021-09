Ưng Hoàng Phúc hóa điên trong phim mới đóng cùng Thu Thủy

Sự chuyển biến tâm lý phức tạp của Ưng Hoàng Phúc trong phim Sói già đóng cùng với Thu Thủy, Huỳnh Đông đang được khán giả đón nhận nhiệt tình.



Ưng Hoàng Phúc nhận được lời khen khi thể hiện những đoạn diễn tâm lý phức tạp. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim Sói già đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy, từng là thần tượng một thời của thế hệ 8X, 9X. Chính vì thế, sự hội ngộ trong dự án lần này của hai ca sĩ khiến fan "đứng ngồi không yên".



Giọng ca Vì sao trong lòng tôi vào vai một bệnh nhân tâm thần trong dự án phim mới. Ảnh: ĐPCC

Theo nhà sản xuất, bộ phim thuộc thể loại điều tra tội phạm với nhiều tình tiết gay cấn của hai thế lực đối lập. Câu chuyện xoay quanh công ty Tâm Phúc - một tổ chức tội phạm trá hình đang lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Trong đó, An (Ưng Hoàng Phúc thủ vai) là nhân vật then chốt, nắm giữ nhiều đầu mối quan trọng trong quá trình triệt phá băng đảng này. Tuy nhiên, vì những biến động trong nội bộ công ty đã khiến An rơi vào trạng thái thương tổn tinh thần và phải đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.



Thu Thủy khoe đường cong nóng bỏng trong phim Sói già. Ảnh: ĐPCC

Trong đó, trạng thái tinh thần bất ổn và biểu cảm xuất thần của giọng ca Thà rằng như thế ở trailer lập tức làm khán giả hào hứng. Hơn thế nữa, nam ca sĩ còn thu hút người xem bằng những phân đoạn nặng tâm lý, điển hình là khoảnh khắc anh ngồi im lặng trong góc tối với ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Thu Thủy cùng hình tượng nóng bỏng và có mối quan hệ phức tạp với nam chính cũng khiến người xem tò mò. Một số khán giả bình luận: "Phim hay quá idol ơi, luôn ủng hộ những dự án của anh chị", "Phim hay đấy anh nhưng chiếu nửa tháng mới xem hết 5 tập", "Chị Thủy luôn tạo ra sự tò mò và bất ngờ", "Phim kịch tính gay cấn quá"...

Ngoài Ưng Hoàng Phúc, bộ phim còn có sự góp mặt của diễn viên Huỳnh Đông. Anh tiếp tục được đạo diễn giao phó cho vai ông trùm sau màn thể hiện ấn tượng trong tác phẩm điện ảnh Lật mặt: 48h của Lý Hải. Song song đó, khán giả còn gặp lại diễn viên Quách Ngọc Ngoan trong vai một cảnh sát điều tra, đại diện cho phe công lý đang nỗ lực lật đổ thế lực của Tâm Phúc. Hiện tại, phim Sói già đang phát sóng độc quyền trên ứng dụng Galaxy Play.