2 bộ phim truyền hình đình đám từng "gây bão" trên kênh Disney Channel

Nhiều bộ phim truyền hình phát sóng trên Disney Channel từng gây tiếng vang lớn, thu hút lượng lớn khán giả theo dõi suốt một thời gian dài.



Series phim sitcom “Những phù thủy xứ Waverly” rất được khán giả thế giới yêu mến. Ảnh: Xinhua

Theo thông báo của công ty Disney Networks Group Asia Pacific Limited (công ty Disney), từ ngày 1.10.2021, công ty Disney sẽ dừng phát sóng 12 kênh truyền hình, tại khu vực Đông Nam Á và Hồng Kông (Trung Quốc), trong đó có Việt Nam.

Đáng chú ý, trong danh sách dừng phát sóng còn có kênh Disney Channel – một kênh phim giải trí quen thuộc đối với người xem thế giới. Nhiều bộ phim của Disney Channel đã thu hút hàng triệu lượt xem và trở thành món ăn tinh thần của giới trẻ. Điểm lại 2 tác phẩm nổi bật, từng là một “thời thành xuân” của nhiều thế hệ khán giả Việt.

High School Musical

“High School Musical” (Trường học âm nhạc) là bộ phim đình đám và ăn khách nhất của hãng Walt Disney. Phim có 4 phần, phần đầu tiên được phát hành vào năm 2006, ba phần tiếp theo lần lượt ra mắt vào năm 2007, 2008 và 2010. Ngoài ra, “High School Musical” còn có thêm phiên bản điện ảnh từng “gây bão” tại các rạp phim thế giới.



“High School Musical” là bộ phim truyền hình nổi bật nhất của hãng Disney. Ảnh: Xinhua

Có thể nói “High School Musical” nhanh chóng trở thành một hiện tượng của truyền hình Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Chỉ tính riêng phần đầu tiên, trong năm 2006, bộ phim đạt 7,7 triệu lượt người xem và giờ con số đó đã lên tới 225 triệu lượt.

Phim xoay quanh câu chuyện về lứa tuổi học trò, nhân vật chính là cặp đôi nam nữ học sinh Troy Bolton và Gabriella Montez. Cả hai cùng trải qua nhiều thử thách và cám dỗ để sống trọn vẹn với đam mê, hoài bão của lứa tuổi thanh thiếu niên.

“High School Musical” còn được ví như là cái “nôi” nuôi dưỡng dàn ngôi sao tài năng cho nền điện ảnh Hollywood sau này gồm Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu, Monique Coleman v.v…

Những phù thủy xứ Waverly

“Những phù thủy xứ Waverly” (Wizards of Waverly Place) là một trong series sitcom nổi tiếng nhất của Disney Channel. Phim có tổng 106 tập được chia ra 4 mùa và luôn đạt lượt xem trung bình từ 20 – 30 triệu lượt xem mỗi tập phim. Đặc biệt, tập phim cuối cùng của tác phẩm đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem, ghi dấu ấn ở lĩnh vực truyền hình.



Nhờ tham gia phim sitcom “Những phù thủy xứ Waverly”, Selena Gomez trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Hollywood. Ảnh: Xinhua

Bên cạnh đó, “Những phù thủy xứ Waverly” còn phát triển thêm 2 tập phim có tên “Wizards of Waverly Place: The Movie” và “The Wizards Return: Alex vs. Alex” phát hành vào năm 2009 và 2013.

“Những phù thủy xứ Waverly” thuộc thể loại tình cảm hài hước kể về cuộc sống của 3 anh em phù thủy tập sự là Alex, Justin và Max. Cả 3 gặp nhiều thử thách khi phải làm quen với môi trường cuộc sống xã hội hiện đại. Không có phép thuật, Alex, Justin lẫn Max liên tiếp gặp rắc rối với nhiều tình huống dở khóc dở cười. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tài năng như Selena Gomez, David Henrie, Jake T. Austin…

Bên cạnh 2 bộ phim kể trên, một số tác phẩm mà Disney Channel giới thiệu cũng nhận được nhiều sự yêu thích, quan tâm của khán giả quốc tế như “Camp Rock”, “Princess Protection Program” hay “Jump In!”…

Và trước việc Disney Channel sẽ ngừng phát sóng tại Việt Nam trong thời gian tới, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi cơ hội thưởng thức những bộ phim và các chương trình giải trí hay, chất lượng sẽ bị thu hẹp lại.