Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch ồn ào hậu ly hôn, "trắng tay" giải thưởng

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không được nhắc nhiều đến khả năng diễn xuất mà ngược lại, họ dính nhiều ồn ào và còn "trắng tay" ở giải thưởng diễn xuất.

Triệu Lệ Dĩnh

Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh dồn sức cho công việc. Thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh liên tục xuất hiện ở nhiều sự kiện thương mại và tham gia nhiều bộ phim, chụp ảnh thời trang.

Tuy nhiên, việc lao đầu vào công việc (nhất là mảng quảng cáo, sự kiện) hậu ly hôn khiến truyền thông Trung Quốc cho rằng, cô mải miết đi sự kiện mà không tập trung vào diễn xuất. Thậm chí, trên các diễn đàn mạng xã hội lớn, một số khán giả đánh giá rằng cô chỉ mải kiếm tiền bằng cách nhận quảng cáo và tham gia sự kiện, trong khi đó các bộ phim cô tham gia gần đây đều không để lại nhiều dấu ấn.

Còn nhớ, 2 tác phẩm gần đây của cô là “Hữu Phỉ” và “Cánh đồng hi vọng” đều không được đánh giá cao. Thậm chí, nhiều chuyên gia phim ảnh đánh giá diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đang đi xuống và thiếu bứt phá trong các vai diễn.

Tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh không đạt giải thưởng nào và thậm chí không lọt được vào danh sách ứng cử ở hạng mục nào. Trong khi vào năm 2019 và năm 2020, cô từng 2 lần được đề cử Thị hậu (Nữ chính xuất sắc nhất) tại giải thưởng này.

Dương Mịch

Dương Mịch tham gia diễn xuất từ nhỏ và để lại nhiều dấu ấn qua các bộ phim mà cô tham gia. Ngoại hình xinh xắn và lối diễn xuất tự nhiên đã giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt nhí được các đạo diễn săn đón.

Khi trưởng thành, Dương Mịch là một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng nhất nhì Hoa ngữ, được xếp vào hàng "tiểu hoa đán". Nữ diễn viên đã góp mặt trong loạt phim đình đám như: Cổ kiếm kỳ đàm, Phù Dao hoàng hậu...

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp đang lên thì Dương Mịch lại liên tiếp dính nhiều ồn ào đời tư khiến công chúng ngán ngẩm. Nữ diễn viên nhận nhiều chỉ trích vì mỗi khi đóng phim với diễn viên nam nào đều dính tin đồn hẹn hò với người đó.

Ngay cả khi đã kết hôn với Lưu Khải Uy, câu chuyện trên vẫn được cho là một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Dương Mịch gặp nhiều sóng gió.

Sau ly hôn với Lưu Khải Uy, cô không được nhắc quá nhiều đến sự phát triển về diễn xuất mà nhắc đến những ồn ào tình ái và trách nhiệm của một người mẹ đối với con cái.

Dương Mịch từng dính ồn ào hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân. Rất nhiều lần, cặp đôi bị phát hiện diện đồ đôi, dạo phố cùng nhau. Vì sa vào yêu đương nên nhiều khán giả cho rằng, cô bỏ bê con gái và không tập trung diễn xuất.

Mới đây, có thông tin cô và tình trẻ Ngụy Đại Huân đã chia tay. Việc liên tiếp dính những tin đồn tình cảm đã khiến hình tượng của Dương Mịch bị ảnh hưởng không nhỏ. Thay vì quan tâm đến tác phẩm của Dương Mịch, người ta thích soi mói chuyện tình cảm của cô hơn.

Một minh chứng cho thấy, Dương Mịch bị sa sút về khả năng diễn xuất của mình là khi tham gia "Bạo phong nhãn", bộ phim kể về nhiệm vụ chống gián điệp đầy cam go của cảnh sát. Dương Mịch thủ vai An Tĩnh là Cục trưởng Trinh sát của Cục An ninh Quốc gia.

Tác phẩm đề tài mới lạ, nhân vật được xây dựng cuốn hút nhưng diễn xuất kém cỏi của Dương Mịch khiến "Bạo phong nhãn" có thành tích không khả quan. Cuối cùng, Dương Mịch bị thua trước đàn em Đàm Tùng Vận tại một giải thưởng uy tín.

