Nhịp Showbiz: NSND Hồng Vân đổi tên Fanpage, Phương Thanh bị tố lừa đảo

Tin văn hóa - giải trí ngày 29.7 tiếp tục “nóng” với loạt sự kiện NSND Hồng Vân đổi tên Fanpage, nữ ca sĩ Phương Thanh bức xúc khi bị tố lừa đảo…



NSND Hồng Vân chính thức đổi tên Fanpage. Ảnh: NVCC

Mới đây, Fanpage chính chủ (có tích xanh) của NSND Hồng Vân được thay đổi tên khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Theo đó, từ tên “NSND Hồng Vân”, Fanpage được đổi thành “Nghệ sĩ Hồng Vân”. Điều này khiến nhiều người tò mò, bàn luận trước quyết định của nữ diễn viên 55 tuổi.



NSND Hồng Vân chính thức đổi tên Fanpage. Ảnh: NVCC

Đại diện quản lý của nghệ sĩ Hồng Vân ngay lập tức giải đáp thắc mắc rằng, việc đổi tên Fanpage là có thật nhưng không phải do phía nghệ sĩ Hồng Vân quyết định. Nguyên nhân được cho là đến từ quy định cấp tích xanh (dấu tích chứng nhận tài khoản chính chủ dành cho người nổi tiếng) của mạng xã hội Facebook.

“Facebook gửi thư yêu cầu chúng tôi đổi tên khác thay vì NSND bởi lẽ, trang Facebook không cấp tích xanh cho nghệ sĩ nào có Fanpage NSND, do đó, phía nghệ sĩ buộc phải đổi tên” - đại diện của nghệ sĩ Hồng Vân phản hồi.

Ngoài ra, phía Hồng Vân cũng yêu cầu chấm dứt những thông tin đồn thổi vô căn cứ nhằm gây ảnh hưởng đến uy tín của NSND Hồng Vân.

Bị tố lừa đảo, ca sĩ Phương Thanh bức xúc hoàn trả tiền

Nữ ca sĩ Phương Thanh vừa đăng tải bài viết trên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc khi bị một fan bên Australia tố cáo lừa đảo. Theo nữ ca sĩ, người hâm mộ này đã gửi cho Phương Thanh một khoản tiền và nhờ mua gạo gửi tặng bà con gặp hoàn cảnh khó khăn mùa dịch. Tuy nhiên, vì gửi tiền ngoại tệ nên phía ngân hàng yêu cầu ca sĩ Phương Thanh phải trực tiếp ra ký tên xác nhận. Do lịch trình tham gia hoạt động từ thiện dày đặc, Phương Thanh chưa thể ra ngân hàng giải quyết.



Ca sĩ Phương Thanh bận rộn với công tác thiện nguyện, hỗ trợ bà con khó khăn mùa dịch. Ảnh: NVCC

Điều này đã khiến người gửi hiểu nhầm và có những lời lẽ nóng nảy gửi đến Phương Thanh. Bất bình trước sự việc trên, giọng ca “Trống vắng” tuyên bố, sẽ ngay lập tức hoàn lại tiền và không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía mạnh thường quân.

Động thái cứng rắn này nữ ca sĩ được cho là rút kinh nghiệm từ những lần từ thiện ồn ào trước đó của sao Việt và Phương Thanh đang cố gắng công khai, minh bạch mọi khoản chi tiêu trong công tác hỗ trợ của mình.

Sau scandal “trà xanh”, Thiều Bảo Trâm tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng

Mối quan hệ giữa Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú luôn nhận được sự chú ý của dư luận. Với chia sẻ về quan điểm lựa chọn mẫu bạn trai lý tưởng, nữ ca sĩ trẻ tiếp tục được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Theo Thiều Bảo Trâm, không cần xe sang, hay quyền cao chức trọng mà với người đẹp, chỉ cần có một người thấu hiểu và luôn ở bên cạnh mình.

“Đó là một người mà chỉ cần nhìn thấy thôi thì mọi muộn phiền sẽ tiêu tan. Có thể tựa vào vai để khóc, cười như một đứa trẻ mà không cần phải che giấu cảm xúc” - Thiều Bảo Trâm tiết lộ.



Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi tiết lộ hình mẫu bạn trai lý tưởng. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, giọng ca “Love Rosie” cũng dành lời khuyên đến những người con gái là đừng ngại ngần, hãy chủ động “bật đèn xanh” với đối tượng mình thích.

Ngoài ra, nên quan sát thái độ của đối phương dành cho mình để đưa ra quyết định cuối cùng cho mối quan hệ giữa 2 người. Hành động này của Thiều Bảo Trâm đã xóa tan những nghi ngờ trước đó khi cho rằng, nữ ca sĩ đang cố gắng né tránh nhắc đến các vấn đề về tình cảm, đặc biệt với “chủ tịch” Sơn Tùng M-TP.

MC Quyền Linh bị trộm theo dõi, đột nhập khuân sạch đồ

Trong lần chia sẻ gần đây, MC Quyền Linh cho hay, anh từng bị kẻ trộm theo dõi, nắm rõ lịch trình công tác và đột nhập vào nhà khuân sạch đồ đạc. Nam nghệ sĩ tiết lộ, do quá “vô tư” chia sẻ thông tin trên truyền thông về lịch trình quay phim ở miền Trung trong vòng 2 tháng. Kẻ trộm đọc trên báo và lợi dụng lúc cả nhà đi vắng đã vào dọn sạch đồ đạc, gần như không để lại cái gì. Việc này tuy đã xảy ra khá lâu nhưng đến bây giờ Quyền Linh vẫn chưa hết ám ảnh.



MC Quyền Linh tích cực đi hỗ trợ tại các khu cách ly. Ảnh: NVCC

Nam MC cho hay, việc nghệ sĩ tiết lộ về lịch trình làm việc trên truyền thông giống như con dao hai lưỡi. Và đôi khi điều này lại không mang đến sự an toàn cho chính bản thân và gia đình mình. May mắn là khi sự việc trên xảy ra, các thành viên trong gia đình Quyền Linh đều bình an vô sự.

Đây cũng là lý do khiến Quyền Linh khá cẩn trọng trong việc chia sẻ về kế hoạch cá nhân, dù cho anh rất bận rộn với công việc và thường xuyên xa nhà, nhất là tham gia các công tác thiện nguyện, giúp đỡ người dân nghèo vượt qua đại dịch COVID-19.

TUẤN ĐẠT (LĐO)