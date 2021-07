Loạt bom tấn truyền hình Hàn Quốc ra mắt tháng 7 đáng chú ý

Có không ít bom tấn Hàn Quốc đáng chú ý ra mắt tháng 7 này, trong đó phải kể đến: The Road: Tragedy of One, Kingdom: Ashin of the North...



Dàn sao phim bom tấn truyền hình Hàn "The Road: Tragedy of One". Ảnh: LOTTE.

The Road: Tragedy of One

Ngày phát sóng: 21.7.

The Road: Tragedy of One là bộ phim mới nhất về xã hội thượng lưu với sự tham gia của Ji Jin Hee, Yoon Se Ah và Kim Hye Eun. 16 tập phim tập trung vào cuộc sống bí ẩn, tham vọng và sự xấu hổ của những cư dân sống trong dinh thự biệt lập "Royal the Hill".

Trong số cư dân có Baek Soo Hyun (Ji Jin Hee), nhà báo nổi tiếng, được kính trọng nhưng bản chất tàn nhẫn, lạnh lùng và khó đoán. Soo Hyun kết hôn với Seo Eun Soo (Yoon Se Ah), con gái của giám đốc điều hành công ty quyền lực. Cha Seo Young (Kim Hye Eun), phát thanh viên truyền hình xinh đẹp, có nền tảng giáo dục tốt nhưng không bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình.

Kingdom: Ashin of the North

Ngày phát sóng: 23.7.

Kingdom: Ashin of the North là phần ăn theo series kinh dị Kingdom, chiếu trên Netflix. Tập phim này tập trung vào Ashin (Jeon Ji Hyun thủ vai), nhân vật được giới thiệu ngắn gọn ở cuối phần hai.

Ashin dường như biết được nguồn gốc của loài thực vật hồi sinh, khởi nguồn cho bệnh dịch thây ma càn quét vương quốc Joseon. Cô có khả năng phát hiện ra cây từ khi còn nhỏ trong những hang động. Các sự việc trong quá khứ đưa cô vào con đường trả thù.

Kim Shi A vào vai Ashin lúc nhỏ và Park Byung Eun sẽ vào vai Min Chi Rok.

Police University

Ngày phát sóng: 26.7.

Cha Tae Hyun, bạn diễn của Jeon Ji Hyun trong My Sassy Girl, sẽ trở lại màn ảnh trong vai cựu thám tử kỳ cựu Yoo Dong Man. Dong Man là giảng viên Đại học Cảnh sát. Trong số các học sinh của ông có Kang Sun Ho và Oh Kang Hee.

Sun Ho (do Jung Jin Young - cựu thành viên của nhóm nhạc B1A4 - thủ vai) từng là hacker trước khi trở thành sinh viên. Sun Ho và Dong Man cùng nhau phá án bằng tất cả sức lực và trí thông minh của họ. Kang Hee (do Krystal - thành viên nhóm nhạc f (x) - thủ vai) là sinh viên năm nhất chính trực và luôn tuân thủ các quy tắc.

Theo Di Py (LĐO)