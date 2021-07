Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim cổ trang gây "sốt"

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham gia trong bộ phim truyền hình ngôn tình "An Lạc truyện".

Mới đây, Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba tham dự sự kiện. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về mong muốn được đóng các vai cá tính hoặc phản diện. Tới đây, nữ diễn viên sẽ đóng cặp với Cung Tuấn trong phim truyền hình An Lạc truyện. Nữ chính có hình tượng giống nhân vật Lý Trường Ca trong Trường Ca hành.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng tham gia 4 bộ phim truyền hình là Hạnh phúc trong tầm tay, Trường Ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Ngự giao ký. Theo khán giả, những vai diễn trong các bộ phim này đều phù hợp với cô vì rất giống với vẻ minh tinh của nữ diễn viên ngoài đời. Tuy vậy, cô chỉ đóng các phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, chủ yếu khoe ngoại hình.





An Lạc Truyện là câu chuyện kể về Cô nữ Đế gia, đại dương gia của An Lạc Trại - Nhậm An Lạc. 10 năm trước cả nhà Đế gia bị diệt môn, Nhậm An Lạc may mắn thoát thân, sau này trở thành trại chủ của An Lạc Trại. Bề ngoài xinh đẹp hoạt bát, lả lướt lại bỡn cợt, nhưng sâu trong tâm tư tỉ mỉ kiên định, một lòng phục thù, xem chuyện nhi nữ tình trường là phù du.

Hàn Diệp - thái tử Đại Tĩnh bề ngoài ôn nhuận như ngọc, thâm tình sâu kín, trong lòng lại bày mưu tính kế, quan sát lòng người, thỉnh thoảng cũng có một mặt đáng yêu ngốc nghếch. Thời niên thiếu quen biết với thái tử phi khâm định Đế Tử Nguyên. Sau này vì Đế gia bị diệt môn mà mang trong lòng tội lỗi với Đế Tử Nguyên, lập lời thề phải bảo vệ nàng cả đời.

Địch Lệ Nhiệt Ba không hợp vai cổ trang

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá không hợp tạo hình cổ trang. Nữ diễn viên có gương mặt vuông đặc trưng vùng Tân Cương, không thể hiện được nét mềm mại, nhỏ nhắn của các mỹ nhân cổ trang. Nhiệt Ba từng bị chê không đẹp bằng nữ phụ Triệu Lộ Tư trong Trường Ca hành.





Nam chính của phim do Cung Tuấn thể hiện, mang tên Hàn Diệp, là thái tử của Đại Tĩnh. Cung Tuấn sinh năm 1992, anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Ôn Khách Hành trong bộ phim Sơn Hà Lệnh (2021).

Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của hàng loạt các nhân vật với tính cách khác biệt khác như: An Ninh công chúa - trưởng công chúa Đại Tĩnh, tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, thề phải thu nhận toàn bộ mĩ nam thiên hạ; Lạc Minh Tây - Hình Bộ Thượng Thư, vị quan trẻ nhất đương triều; Ôn Sóc - tùy tùng của thái tử, tiểu độc miệng đáng yêu trong nóng ngoài lạnh, biết rất nhiều kiến thức không cần thiết; Đế Thừa Ân - “Đế Tử Nguyên” giả, dung mạo giống Đế Tử Nguyên; Mạc Bắc - thị vệ của An Ninh, tướng mạo anh tuấn, trầm mặc ít nói, đầy rẫy dã tâm, gánh vác trọng trách to lớn của Bắc Tần; Đế Trọng Viễn - hoàng đế Đại Tĩnh cũng là vị hoàng đế thứ hai từ khi Đại Tĩnh khai quốc. 16 năm trước kế thừa hoàng vị, 10 năm trước diệt toàn Đế gia là khai quốc công thần. Ngờ vực đa nghi, thủ đoạn tinh thông.

Theo Đinh Đang (Dân Việt)