Nam Em: Tôi không còn cảm giác muốn yêu đương gì nữa

Trở thành khách mời trong chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, Nam Em thoải mái bày tỏ những quan điểm của mình về chuyện tình cảm.

Nam Em khẳng định nếu không tìm được người phù hợp, cô sẽ không kết hôn. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong chương trình, Nam Em tâm sự đến hiện tại, “vết thương lòng không hết được, chỉ có thể mờ đi" nên cô thường đau khi nhắc lại những chuyện tình đã qua. “Tôi yêu ai cũng sâu đậm hết. Vì một khi đã yêu, tôi xác định thật lòng với người ta. Tôi luôn cho trái tim, bản thân mình một cơ hội để tìm kiếm tình yêu đích thực. Chất xúc tác để tôi rung động nhanh nhất là trong một thời điểm nào đó, chỉ cần nói: “Em yên tâm", hay thời điểm khác nói: “Em lạc quan lên, có anh đây". Mỗi một giai đoạn, chỉ cần người đàn ông đó đến và nói đúng thứ mình đang cần thì tự nhiên mình rung động liền”, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 giãi bày.

Đến hiện tại, chân dài Tiền Giang cố gắng cân bằng giữa chuyện tình cảm và công việc. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau những đổ vỡ, giọng ca Vai phụ nhận ra rằng không chỉ trong tình yêu, mà trong cuộc sống, mỗi người phải sống vì bản thân mình trước. Người đẹp Tiền Giang chia sẻ quan niệm phải giữ cho mình một bí mật nào đó để đối phương có cái khai thác. “Tôi yêu, tôi cho người ta biết nhiều về tôi quá nên người ta cảm giác tôi luôn ở đó để chờ họ”, cô thừa nhận.

Lắng nghe câu chuyện của khách mời, Xuân Lan khuyên nhủ: “Khi người còn lại nhận được quá nhiều yêu thương, sự chăm sóc, họ nghĩ đó là thói quen và ngày nào họ cũng được nhận. Giống như một đứa trẻ bạn cho kẹo, nó sẽ nghĩ rằng nó được phần kẹo đó mỗi ngày, và nó chỉ thù bạn khi một ngày nào đó bạn không cho nữa. Nó chỉ là người nhận kẹo thôi chứ không nghĩ ngày nào đó sẽ trả kẹo lại cho bạn. Đó là một chiều. Trước khi cho kẹo người khác, hãy cho kẹo chính bản thân mình".

Nam Em nỗ lực sống lạc quan, tích cực hơn để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. ẢNH: FBNV

Nam Em tâm sự ngày xưa, cô luôn xem tình yêu là số một. Giờ đây, cô biết cách cân bằng giữa chuyện tình cảm, công việc, sự nghiệp. Chân dài sinh năm 1996 nhấn mạnh: “Thậm chí ngay bây giờ, tôi không còn cảm giác muốn yêu đương gì nữa. Tự nhiên mình thấy không có nhu cầu để yêu. Có những người bạn tâm sự, nói chuyện, tôi thấy vui rồi về nhà đi ngủ".

Nam Em nghĩ cô cần thời gian để “chữa lành vết thương bên trong". Người đẹp tâm sự với Xuân Lan chuyện luôn gặp phải những tình huống "khó đỡ" khi yêu: “Chẳng hạn như đàn ông có người yêu rồi nhưng luôn nói với mình rằng đang độc thân. Người ta làm cho tôi tin và thế là tôi yêu thôi. Rồi người yêu của anh ta làm ì đùng lên. Mà lúc nào tôi cũng tin người ta nói thật".

Người đẹp được khán giả động viên trở lại với một cuộc thi nhan sắc trong thời gian tới. ẢNH: FBNV

Sau sóng gió, Nam Em thấy mình sống thực tế hơn. Thậm chí, chân dài khẳng định nếu không tìm đúng người thì cô sẽ không kết hôn với ai. Bởi lẽ cô thích một cuộc sống an lạc, không muốn bản thân phải tiếp tục đau khổ. “Tôi hi vọng những ai đang muốn yêu, đang tìm hiểu thì nên có sức đề kháng cho tình yêu đó”, cô nhắn nhủ. Tiếp lời, Xuân Lan chia sẻ: “Tôi hi vọng rằng Nam Em sẽ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Em là một cô gái rất đẹp và tôi rất quý em từ khi em đoạt giải Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Em là cô gái đẹp và tài năng, em có quyền sống hi vọng. Một ngày nào đó, em không có chồng vẫn được. Nhưng em vẫn là Nam Em để mọi người thấy rằng em sống tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng".

Cuối chương trình, diễn viên Lô tô cho biết bản thân cũng đang nỗ lực sống lạc quan hơn, tích cực hơn. Nam Em chia sẻ: “Tôi thấy nếu không đặt tình yêu vào chuyện nam nữ được thì mình đặt vào công việc, vào cuộc sống và truyền cảm hứng cho ai đó cần mình. Thật ra cũng rất nhiều người cần tôi vì họ biết rằng tôi có sức đề kháng nhiều hơn mọi người. Nên đôi khi tôi cũng là động lực để ai đó sống tốt hơn. Tôi cũng muốn lan tỏa năng lượng đó".

Theo Thạch Anh (TNO)