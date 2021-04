Kim Soo Hyun gây xôn xao với cát sê 10 tỉ đồng/tập phim

Theo Koreaboo, Kim Soo Hyun khiến nhiều khán giả kinh ngạc sau khi có thông tin anh được trả nửa tỉ won cho mỗi tập phim. Con số này khiến dân mạng bắt đầu bàn tán về sự chênh lệch thù lao giữa diễn viên nam và nữ.



Kim Soo Hyun đang là một trong những nam diễn viên đắt giá bậc nhất màn ảnh xứ kim chi - ẢNH: INSTAGRAM NV



Kim Soo Hyun gần đây trở thành cái tên khiến công chúng yêu phim ảnh dậy sóng khi nhiều nguồn tin tiết lộ mức lương mà nam thần xứ kim chi được trả trong bộ phim mới That Night. Theo những bản tin được đăng tải, tài tử sinh năm 1988 nhận được khoảng 500 triệu won (tương đương 10 tỉ đồng) cho mỗi tập phim. Đáng nói, đây chỉ là khoản thù lao tối thiểu bởi ngoài nguồn thu này, sao nam 33 tuổi còn được chia tiền doanh thu quảng cáo, bán bản quyền và hơn thế nữa. Mức lương cao ngất ngưởng của nam diễn viên Vì sao đưa anh tới trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến.



Sau khi con số trên được tiết lộ, vấn đề thù lao giữa diễn viên nam và nữ tại showbiz Hàn được dân mạng xứ củ sâm đưa ra bàn luận, “mổ xẻ”. Trước tin tức về mức lương của Kim Soo Hyun, chuyện cách biệt thu nhập giữa các diễn viên nam và nữ tại Hàn Quốc đã nhận được sự quan tâm của dư luận nhưng chưa thực sự được thảo luận một cách nghiêm túc như hiện tại. Koreaboo tiết lộ các báo cáo gần đây cho thấy rất khó tìm được những nữ diễn viên hạng A sở hữu mức thu nhập hơn 100 triệu won (hơn 2 tỉ đồng) cho mỗi tập của một bộ phim truyền hình. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức lương trung bình 200 triệu won (hơn 4 tỉ đồng) mà hầu hết các nam chính xứ Hàn nhận được cho mỗi tập phim tương tự. Điều này cho thấy cách biệt quá lớn giữa nam và nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh xứ củ sâm.





Kể từ khi nổi đình đám khắp châu Á nhờ Vì sao đưa anh tới, tên tuổi Kim Soo Hyun thăng hạng vượt bậc kéo theo mức thù lao của anh cũng tăng chóng mặt - ẢNH: INSTAGRAM NV





Có nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho sự chênh lệch mức thù lao giữa sao nam và sao nữ. Một trong những lý do được ủng hộ nhưng cũng vấp phải nhiều tranh cãi nhất là các bộ phim truyền hình thường tập trung vào nam chính nhiều hơn nữ chính. Một lập luận khác lại so sánh mức độ nổi tiếng ở nước ngoài của nam chính cao hơn nữ chính. Số này cho rằng mức lương của diễn viên truyền hình phụ thuộc vào độ nổi tiếng của họ ở nước ngoài và điều này đóng vai trò lớn trong việc tạo nên cách biệt thù lao.



Dẫu vậy, nhiều người vẫn công nhận Kim Soo Hyun là diễn viên trẻ đắt giá, độ nổi tiếng tương xứng với tài năng, nhan sắc. Mức cát sê mà sao phim It’s Okay To Not Be Okay nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì anh cống hiến trên màn ảnh. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn khiến khán giả mong mỏi, hy vọng các diễn viên nữ, các lao động nữ cũng sẽ sớm nhận được sự tôn trọng, công nhận và sở hữu mức thù lao xứng đáng như nhiều đồng nghiệp nam của họ.



Kim Soo Hyun và nhiều nam diễn viên khác tại Hàn Quốc nhận được mức lương gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần so với cát sê của các đồng nghiệp nữ - ẢNH: TVN





Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Hàn Quốc có cách biệt tiền lương giữa nam và nữ lớn nhất, với mức chênh lệch 34,1%. Mặc cho nhiều lý do khác nhau được đưa ra, đây không phải là lần đầu tiên mà xứ kim chi chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này. Theo đơn vị trên, Hàn Quốc đã giữ vị trí đầu tiên trong 17 năm qua kể từ khi OECD bắt đầu thu thập dữ liệu cho danh mục này vào năm 2002.



Không chỉ ở Hàn Quốc hay cụ thể hơn là làng phim ảnh xứ kim chi, chuyện chênh lệch thù lao cũng trở thành vấn đề phổ biến tại nhiều nền công nghiệp điện ảnh, giải trí khác, kể cả Hollywood. Dù đang nỗ lực hướng đến việc trả lương công bằng, không phân biệt giới tính song các minh tinh vẫn không kiếm được nhiều tiền như các tài tử. Theo thống kê thu nhập của Forbes vào tháng 10.2020, 10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm qua đem về tổng cộng 254 triệu USD. Trong khi đó, tổng thu nhập của 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất năm lên tới 545 triệu USD, gấp đôi số tiền mà dàn sao nữ kiếm được.

Theo THANH CHI (TNO)