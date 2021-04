Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị vắt cắn khi lội suối khảo sát dự án nhân ái

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bắt đầu hành trình nhân ái bằng việc đi khảo sát thực tế ở các địa phương để thực hiện dự án. Người đẹp không ngại vất vả để đến tận những địa phương có hoàn cảnh khó khăn.



Hoa hậu Đỗ Thị Hà đi khảo sát thực tế dự án nhân ái cho 'Hoa hậu Thế giới 2021'. ẢNH: BTC

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng ê-kíp khảo sát và tìm phương án thực hiện dự án nhân ái để mang đến Miss World 2021(Hoa hậu Thế giới). Địa điểm mà Hoa hậu Việt Nam 2020 lựa chọn để khảo sát là huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, địa phương đã chịu thiệt hại nặng nề từ cơn lũ năm 2020.

Nóc Tăk Lang, xã Trà Don từng bị sạt lở trong trận bão lũ hồi tháng 8 năm trước khiến 38 hộ dân ở đây đều phải di dời do nhà cửa bị vùi lấp. Bà con nơi đây phải dựng lều, nhà tạm bợ làm nơi cư trú. Sau đăng quang, Đỗ Thị Hà cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã đến thăm Tăk Lang và hỗ trợ cho 18 hộ dân, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây lại nhà cửa.



Đỗ Thị Hà băng rừng, lội suối để đến với những địa phương khó khăn ở Nam Trà My. ẢNH: BTC

Trong chuyến đi lần này, ngoài việc theo dõi tiến độ xây nhà cho bà con, người đẹp gốc Thanh Hóa còn tìm hiểu thêm những khó khăn nơi đây như việc thiếu nước, thiếu cầu để di chuyển. ẢNH: BTC

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục chuyến khảo sát tại nóc Tăk Rối, xã Trà Tập. Tại đây không có cầu để qua suối, người dân muốn di chuyển phải dùng một chiếc bè phao được kéo bằng sức người. Mùa khô tương đối đễ đi, còn mùa lũ nước dâng cao và chảy xiết rất nguy hiểm cho người già và trẻ em. Hiện tại, nóc Tăk Rối cũng chưa có nước sạch sinh hoạt, người dân chủ yếu dùng nguồn nước từ con suối trong nóc để ăn uống, tắm giặt…

Do địa hình khó khăn lại thêm các trận thiên tai hằng năm nên điều kiện cơ sở hạ tầng và đời sống của bà con ở Nam Trà My còn nhiều khó khăn. Để đến được nơi bà con đồng bào sinh sống, Đỗ Thị Hà cùng ê-kíp phải di chuyển qua những con đường gồ ghề, đồi núi quanh co... Trong lúc băng rừng, hoa hậu còn bị những con vắt rừng bám vào người.



Chuyến đi lần này đã để lại trong cô rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. ẢNH: BTC

Người đẹp chia sẻ: "Nghe cụm từ “trèo đèo lội suối” trong văn mẫu từ nhỏ, nay thì tôi đã được trực tiếp làm điều đó. Đến với Nam Trà My lần 2, đường đi của chúng tôi có vẻ đỡ vất vả hơn nhưng cũng không mấy bằng phẳng... Trong dịp này, chúng tôi đến là để thăm tiến độ những căn nhà mà năm ngoái đã ủng hộ người dân trong đợt lũ lụt, đồng thời cũng là khảo sát một số địa điểm để làm dự án nhân ái sắp tới".



Đỗ Thị Hà chụp hình cùng các em nhỏ trong lần trở lại Nam Trà My. ẢNH: BTC

Sau hành trình này, Đỗ Thị Hà cho biết cô đã được trải nghiệm đúng nghĩa và để lại cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ. “Hai ngày qua ở miền Trung là một trải nghiệm ý nghĩa, tôi đã từng rất thương miền Trung khi nhìn cảnh khổ của họ qua màn ảnh nhỏ. Nhưng khi được đến tận nơi hòa vào cuộc sống của họ thì cảm xúc đó còn hơn cả chữ thương. Mong là mảnh đất tôi yêu sẽ mạnh mẽ, kiên cường và vươn lên vượt qua tất cả khó khăn. Cả đoàn chúng tôi ai cũng mệt, đi đường xe xóc đã khá oải, sau đó lại leo trèo trong thời tiết nắng gắt. Suối với đá gồ ghề làm giày tôi ướt nhẹp, con vắt rừng bám vào chân, tôi hét lên rồi lại bĩnh tình đi tiếp. Nếu không có chuyến đi lần này chắc tôi cũng không phát hiện ra bản thân có khả năng trèo đèo lội suối cũng không tồi", cô bày tỏ.

Bên cạnh Nam Trà My, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ê-kíp sẽ tiếp tục khảo sát một số địa phương khác để tìm phương án thích hợp thực hiện dự án nhân ái của mình. Người đẹp sinh năm 2001 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021 vào tháng 12 tại Puerto Rico. Hoa hậu nhân ái là một phần thi vô cùng quan trọng tại Miss World, các đại diện Việt Nam trước đó như: Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh đều giành được vị trí cao tại phần thi này. Trong đó Đỗ Mỹ Linh xuất sắc trở thành Hoa hậu Nhân ái Thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Theo Lạc Xuân (TNO)