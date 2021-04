'1990' hoãn chiếu vì một nữ chính 'bệnh ngôi sao'

Đạo diễn Nhất Trung bức xúc vì 'bệnh ngôi sao' của một nữ diễn viên chính làm ảnh hưởng đến toàn thể đoàn phim; đồng thời khẳng định không có chuyện dời lịch chiếu để tạo lùm xùm PR cho 1990.

Đạo diễn Nhất Trung cùng 3 nữ diễn viên chính của phim '1990'. ẢNH: FBNV

Không lâu sau khi công bố hoãn chiếu phim 1990, đạo diễn Nhất Trung gây xôn xao cộng đồng mạng khi “bóng gió” về sự thiếu hợp tác của một nữ diễn viên chính. Trong cả hai bài đăng Facebook gần đây nhất, Nhất Trung không nêu đích danh nữ diễn viên này nhưng đã bày tỏ sự thất vọng cũng như bức xúc về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô.

Trên Facebook cá nhân, đạo diễn Nhất Trung vô cùng bức xúc khi cho biết một nữ chính hoàn toàn không có thiện chí hợp tác trong quá trình quảng bá bộ phim 1990. Anh cho biết cô không chia sẻ bất cứ sản phẩm truyền thông nào của ê-kíp từ poster, trailer, OST... và những lúc đăng thì toàn phải “năn nỉ ỉ ôi”, bài đăng thì đi ngược lại với đường hướng của tập thể. Đáng buồn hơn, nữ diễn viên còn từ chối tham gia hoạt động Premiere và Cinetour cùng đồng nghiệp theo kế hoạch.

Bài đăng đầu tiên của Nhất Trung ám chỉ về một diễn viên mắc "bệnh ngôi sao" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Cộng đồng mạng xôn xao "đoán già đoán non" về việc ai là người mà Nhất Trung nhắc đến trong các dòng trạng thái ẢNH: FBNV

“Có diễn viên chính nào không cho lịch Premiere Hà Nội, Premiere trong Sài Gòn thì báo chỉ đến tham dự 19 giờ 45 đi. Vậy sao kết thúc phim chào khán giả, sao phỏng vấn báo chí sau đó? Có diễn viên chính nào báo lịch Cinetour từ sớm mà cho lịch có một ngày duy nhất? Một ngày làm sao đi? Đi rạp nào? Không cho lịch phỏng vấn báo chí, không cho lịch giao lưu fan, không cho lịch giao lưu các chương trình điện ảnh dù tất cả những điều này có trong hợp đồng và đã báo từ trước”, Nhất Trung chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, đạo diễn Nhất Trung còn thẳng thắn cho biết nữ diễn viên “đủ chiêu trò” trong quá trình bấm máy. Tuy nhiên, anh và đoàn phim đều phải cố gắng im lặng chịu đựng để cô vào vai được cảm xúc nhất. Trước năng lượng tiêu cực của nhân vật này, Nhất Trung cho biết anh chỉ cảm thấy bất lực. Đạo diễn nói thêm: “Cái chúng ta nói ở đây là cái tình, cái tâm làm nghề. Phim là của chung, làm phim là phải đoàn kết, tại sao tôi và ê-kíp cứ phải đi năn nỉ mà không phải là em tự nguyện… Em ơi, em chưa phải là ngôi sao quá lớn để hành hạ hết đoàn này đến đoàn khác, phim em đóng thua nhiều hơn thắng nhé. Em nên tự mình đọc những comment chân thật của khán giả về diễn xuất của em để hiểu vị trí thực sự của mình”.

Nhất Trung đầy tâm trạng trong bài đăng trên Facebook cá nhân. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đồng thời, đạo diễn Nhất Trung cũng khẳng định toàn bộ sự việc này hoàn toàn không phải chiêu trò PR của ê-kíp 1990. Anh cho biết việc hoãn chiếu gây thiệt hại lớn vì phim đã hoàn tất toàn bộ công đoạn PR, Marketing để khởi chiếu. Với tin đồn 1990 “bỏ chạy” do sợ đụng độ Lật mặt: 48h của Lý Hải, đạo diễn Nhất Trung cũng không ngần ngại thừa nhận điều này không sai. “Lật mặt là một phim rất tốt và đang được đông đảo khán giả ủng hộ, việc 1990 tìm lịch chiếu mới tốt hơn là hợp lý”, anh nói.

Những lời bộc bạch đầy tâm trạng của đạo diễn Nhất Trung đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. Hàng loạt nghệ sĩ như NSND Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Hari Won, Tiến Luật… đều bày tỏ sự đồng cảm và động viên tinh thần của nam đạo diễn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bình luận: “Đã từng làm việc và chơi với Trung một thời gian, mình thấy Trung đúng là người hòa nhã, dĩ hòa vi quý, đầy năng lượng tích cực và luôn thân ái với anh em, hết lòng với nghề, không chỉ là âm nhạc mà còn về điện ảnh! Chia buồn với bạn về sự cố lần này! Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp tốt nhất cho phim mình”.

Theo Nhất Trung, thái độ của một nữ diễn viên chính trong 1990 là "không thể chấp nhận". ẢNH: FACEBOOK PHIM

Về phía khán giả, nhiều người cũng bày tỏ sự chia sẻ với đạo diễn Nhất Trung về những khó khăn mà anh đang gặp phải. Rất nhiều cư dân mạng đã đoán được đạo diễn Cua lại vợ bầu đang muốn ám chỉ đến ai trong các bài đăng của anh. Một tài khoản bình luận: “Nhìn cái biết nói ai luôn. Nói quá đúng quá chuẩn về chị luôn”. Người khác phản ứng gay gắt hơn: “Rồi biết ai luôn. Nhiều drama vậy từ đầu đáng lẽ anh không nên gọi tên bạn ấy vào phim. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy. Việt Nam đâu thiếu diễn viên vừa giỏi vừa đẹp vừa tài vừa có tâm”.

Hiện tại, Nhất Trung từ chối tiết lộ danh tính nữ diễn viên mà anh có phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. ẢNH: FACEBOOK PHIM

Liên lạc với đạo diễn 1990, đại diện ê-kíp của anh cho biết hiện tại Nhất Trung từ chối tiết lộ danh tính của nữ diễn viên đã đề cập trong các bài đăng. Những sự cố bất ngờ cũng ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tinh thần của anh. “Cả ngày hôm qua anh tắt điện thoại. Vợ anh Trung chia sẻ anh ấy mất ngủ và nghĩ nhiều. Anh Trung chỉ chia sẻ vì dù đã cố gắng nhưng vẫn bị diễn viên đó làm khó đủ chuyện, điều này đã được anh chia sẻ thẳng trên trang cá nhân”, phía ê-kíp Nhất Trung cho biết.

Phim 1990 do Nhất Trung đạo diễn có sự tham gia của 3 diễn viên chính là: Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X. Cả 3 nữ diễn viên đều có thời gian dài quen biết và từng hợp tác với Nhất Trung qua nhiều phim. 1990 ban đầu ấn định lịch chiếu vào ngày 21.4.2021 nhưng bất ngờ thông báo dời lịch ra mắt khán giả vì “sự cố bất khả kháng”, hiện vẫn chưa cập nhật ngày công chiếu mới. Thông tin này đã được Lan Ngọc và Diễm My 9X chia sẻ trên mạng xã hội trong khi Nhã Phương chưa có động thái đề cập đến sự việc quan trọng này.

Theo Như Võ (TNO)