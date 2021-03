Lần đầu tiên có 4 nghệ sĩ gốc Việt cùng góp mặt trong siêu phẩm của Disney

Các diễn viên Kelly Marie Tran, Thalia Tran, Patti Harrison và nhà biên kịch Quí Nguyễn cùng góp trong đoàn phim “Raya và Rồng thần cuối cùng” – tác phẩm hoạt hình được lấy cảm hứng từ nhiều quốc gia Đông Nam Á.





"Ray and The Last Dragon" (Raya và Rồng thần cuối cùng) là phim hoạt hình mới nhất đến từ Walt Disney Animation Studios. Đây cũng là lần đầu tiên hãng Disney giới thiệu tới khán giả nàng công chúa Đông Nam Á.





Poster phim "Raya và Rồng thần cuối cùng".



Phim quy tụ đông đảo dàn diễn viên có dòng máu châu Á đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Nepal, Hàn Quốc và Việt Nam.



Kelly Marie Trần lồng tiếng Raya



Vai chính của phim do nữ diễn viên gốc Việt – Kelly Marie Tran – đảm nhận giọng nói. Raya là nữ chiến binh dũng cảm sống tại vùng đất mang tên Kumandra.



Cô được cha giao nhiệm vụ tìm kiếm thần rồng cuối cùng, dùng quyền năng của sinh vật ngăn chặn một thế lực độc ác đang cố gắng xâm chiếm vương quốc.





Kelly Marie Trần lồng tiếng Raya.



Kelly Marie Tran sinh năm 1989, tại San Diego (Mỹ) có cha mẹ là người Việt Nam. Trước khi đóng phim điện ảnh, cô chủ yếu xuất hiện trên các video của CollegeHumor.



Kelly Marie Tran gây chú ý khi vào vai Rose Tico - nữ chiến binh phe Kháng chiến trong hai bom tấn ăn khách là "Star Wars: The Last Jedi" và "Star Wars: The Rise of Skywalker".



Trước khi nổi tiếng, cô từng phải đấu tranh không ngừng để thoát khỏi sự khinh miệt của xã hội vốn kỳ thị người da màu. Là diễn viên mang trong mình dòng máu Việt Nam, Kelly Marie Trần từng dõng dạc tuyên bố với cả thế giới thông qua bức thư đăng trên The New York Times: "Các bạn biết đến tôi với cái tên Kelly. Tôi là người phụ nữ da màu đầu tiên diễn vai chính trong một phần của loạt phim Star Wars.



Tôi là phụ nữ châu Á đầu tiên lên bìa tạp chí Vanity Fair. Tên thật của tôi là Loan và câu chuyện về tôi mới chỉ bắt đầu".



Từ một ngôi sao mới của bom tấn "Star Wars", Kelly Marie Tran đang trở thành một "nàng thơ" của thế giới phim hoạt hình. Trước "Raya và Rồng thần cuối cùng", cô góp giọng trong bộ phim "The Croods: A New Age" vào cuối năm ngoái và sắp tới là series hoạt hình "Monsters at Work".



Kelly Marie Trần chia sẻ về nhân vật Raya: "Lúc cầm kịch bản trên tay, tôi như được mở lòng. Phim có câu chuyện đậm văn hóa Đông Nam Á, trong đó có quê hương Việt Nam. Dù sinh tại Mỹ, từ nhỏ, tôi được cha mẹ răn dạy đúng tinh thần và văn hóa dân tộc.



Cách chào hỏi, kính trọng người lớn tuổi, tình thân gia đình... tôi chủ yếu từ cha mẹ mình. Nhân vật này có tính cách mạnh, chính xác hơn là cứng đầu, rất giống tôi hồi nhỏ.



Trong suốt thời thơ ấu, Raya luôn thách đấu với người cha - chiến binh bảo vệ ngọc rồng để chứng minh năng lực của cô. Raya đại diện cho tinh thần bất khuất, không đầu hàng số phận".



Thalia Trần lồng tiếng Little Noi





Thalia Trần lồng tiếng Little Noi.





Trong phim, Little Noi là một cô bé 2 tuổi bị thất lạc gia đình và được những người tộc Ongis nuôi dưỡng. Tại bến cảng Talon, Little Noi dẫn đầu nhóm những đứa trẻ chuyên lừa gạt người qua đường bằng sự dễ thương của chúng.



Thalia Trần được coi là diễn viên gốc Việt thế hệ Z tại Hollywood hiện nay. Cô gây chú ý với vai phụ trong phim điện ảnh đầu tay có tên "Little" ra mắt năm 2019. Năm ngoái, Thalia Trần tham gia series phim "Council of Dads" trong dàn diễn viên chính.



Trong nhiều bài phỏng vấn, nữ diễn viên trẻ cho biết cô thần tượng Natalie Portman và mong muốn có ngày được đóng phim chung. Ngoài ra, "Leon: The Professional" – tác phẩm đem lại tên tuổi cho Natalie Portman cũng là bộ phim yêu thích nhất của Thalia Trần.



Thalia đang học võ Kung Fu với mục tiêu trong tương lai được thể hiện một vai diễn siêu anh hùng trên màn ảnh rộng. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Thalia đã đăng tải trên Instagram cá nhân hình ảnh mặc áo dài vô cùng dễ thương thời còn bé.



Patti Harrison lồng tiếng Tail Chief



Patti Harrison lồng tiếng Tail Chief.



Trong phim, Tail Chief là một vai nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với Patti Harrison khi cô là diễn viên chuyển giới đầu tiên lồng tiếng trong một bộ phim hoạt hình.



Patti có mẹ là người Việt Nam và cha là người Mỹ. Cha cô từng hoạt động trong quân ngũ và kết duyên với mẹ của Patti trong thời chiến tranh Việt Nam. Cô là em út trong gia đình có 7 người con.



Khi lên đại học, Patti quyết định chuyển giới để trở thành một người phụ nữ thực thụ và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2018, Patti Harrison tham gia một vai trong phim "A Simple Favor" bên cạnh hai minh tinh Anna Kendrick và Blake Lively.



Tên tuổi cô được biết tới nhiều hơn khi tham gia vai chính trong series phim hài "Shrill" phát trên nền tảng Hulu. Đầu năm nay, cô tạo dấu ấn khi đóng cặp với tài tử Ed Helms trong bộ phim độc lập "Together Together" tham dự Liên hoan phim Sundance.



Biên kịch Quí Nguyễn





Quí Nguyễn là một nhà biên kịch gốc Việt ở cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu.





Quí Nguyễn là một nhà biên kịch gốc Việt ở cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Anh từng là học viên của chương trình đạo tạo biên kịch do Marvel Studios tổ chức. Anh từng viết các series như "Dispatches from Elsewhere" (Jason Segel và Andre 3000 đóng chính), "The Society", "Incorporated" hay hoạt hình "Peg+Cat". Với "Peg+Cat", Quí Nguyễn và các cộng sự đã chiến thắng giải Daytime Emmy Awards vào năm 2016.



Kịch bản "Raya và Rồng thần cuối cùng" được Quí Nguyễn viết chung với Adele Lim - nhà biên kịch người Mỹ gốc Malaysia là người từng chuyển thể tiểu thuyết "Crazy Rich Asians" lên màn ảnh rộng vào năm 2018.



Trong quá trình xây dựng câu chuyện, Quí Nguyễn muốn tập trung nhiều vào Sisu – rồng nước huyền thoại. Anh chia sẻ: "Người Á Đông có tình cảm mãnh liệt với loài rồng và tin rằng chúng là biểu tượng của sự may mắn. Rồng cũng biểu thị sức mạnh, khẳng định cuộc sống.



Sisu được tôn kính và có sức mạnh siêu phàm nhưng đồng thời chúng tôi cũng muốn đi ngược lại những kỳ vọng thông thường của số đông vào hình ảnh loài rồng bằng việc xây dựng Sisu rất hài hước và thực sự thú vị".

