Lý Hải: 'Lật mặt 5' gian nan khủng khiếp, giờ chỉ mong thu hồi vốn

Việc rạp phim đóng cửa mùa tết vì Covid-19 là cú sốc đối với khán giả lẫn các nhà làm phim. Đạo diễn Lý Hải thừa nhận anh khá gian nan, lỗ ít nhất chục tỉ đồng.

Lý Hải: 'Số tiền thiệt hại vì hoãn chiếu đều do nhà sản xuất chịu' ẢNH: FBNV

Tôi không cạnh tranh phim tết với đồng nghiệp

* Chào anh Lý Hải, phim Lật mặt 5 hoãn chiếu 2 lần khiến anh thiệt hại bao nhiêu?

- Đạo diễn Lý Hải: Tương đối rất lớn. Qua hai kỳ dời phim thì chúng tôi ước tính cỡ 10 tỉ trở lên. Lật mặt 5 giống Trạng Tí, đều ngốn rất nhiều tiền quảng bá và lỡ hẹn với khán giả hai lần. Số tiền thiệt hại này đều do nhà sản xuất chịu. Phía phát hành cũng như cụm rạp cũng chịu chi phí riêng của họ. Trong chuyện phim bị dời như thế này, nhà sản xuất phim là bên khó nhất bởi tác phẩm không chiếu, không kịp lấy vốn thì số tiền bỏ ra có nguy cơ mất trắng. Với chúng tôi, cái nguy hiểm nhất là sự tổn thất và ảnh hưởng đến dự án tiếp theo không có vốn đầu tư để làm tốt hơn. Chúng tôi làm sản phẩm nghệ thuật mà, không phải kinh doanh hàng hóa hay buôn bán gì cả. Việc không thu hồi vốn tác động đến tâm lý nhiều. Trong khi làm nghệ thuật là phải giữ tâm trạng cho thoải mái và bay bổng một tí. Đối với tôi, phim sau của mình phải hay hơn phim trước thì mới có thể giúp chất lượng phim Việt mới lên.

* Ê-kíp có thể tiết lộ kinh phí đầu tư Lật mặt: 48h không?

- Nói chung là tiền đầu tư rất lớn, song chúng tôi không công bố được. Trước đây, nhà sản xuất phải công bố chi phí để khán giả hiểu mình đầu tư một tác phẩm như thế nào. Đến nay thì khán giả cũng hiểu Lý Hải sẽ làm mọi thứ để đảm bảo chất lượng làm phim. Thế nên việc công bố tiền đầu tư không còn là quan trọng nữa, chúng tôi chỉ muốn mọi người tập trung vào thực lực của bộ phim mà thôi.

Lý Hải thủ một vai khá quan trọng trong Lật mặt 5 ẢNH: FB NV

* Quay phim cực khổ và con đường phát hành cũng chông gai, dường như Lật mặt 5 là đứa con tinh thần gian nan nhất của anh?

- Đúng là quay phim này rất cực, vì phần lớn cảnh quay ở miền sông nước và quay dưới nước khó hơn quay trên bờ. Ví dụ như quay trên mặt đất thì đặt máy quay ổn định và set đúng chỗ cho diễn viên đứng ghi hình thôi. Còn làm ở sông nước là phải đặt máy trên ghe/xuồng, tranh thủ thời gian từng phút một vì mực nước lên xuống liên tục. Khổ là đôi khi sắp xếp máy xong thì phương hướng thay đổi vì ngược dòng nước hay mực nước lên xuống, khiến đoàn làm phim mất thời gian sắp xếp góc và máy quay lắm.

Chưa kể, trên sông có nhiều thuyền ra vô liên tục, ê-kíp nơm nớp sợ ảnh hưởng và gây tai nạn nữa. Chúng tôi phải dùng bộ đàm liên lạc căng chỉnh đúng. Dù vậy, vẫn có một số trường hợp thuyền ra vào ở ngã ba suýt va chạm nhau. Một cảnh rượt đuổi đơn giản trong Lật mặt 5 có thể tốn mất từ 1 tuần đến 10 ngày. Một cảnh sập nhà sàn lên phim mấy phút, nhưng chúng tôi phải quay 3 ngày vì phải căng mức nước phù hợp. Với Lật mặt 5, chúng tôi chuẩn bị thiết bị máy móc từ 4 đến 7 máy. Một máy có vấn đề thì phải đền đến 1 tỉ đồng, may mắn là không có mất mát hay hư hỏng gì cả. Nói chúng, Lật mặt: 48h thật sự gian nan khủng khiếp. Tuy nhiên, may mắn là ít chấn thương.

* Trước khi chỉ thị đóng cửa rạp phim được đưa ra thì tình hình dịch Covid-19 vẫn được báo đài cập nhật không ngừng. Gái già lắm chiếu 5 cũng thông báo rút. Lúc đó, anh có dự đoán được Lật mặt 5 sẽ một lần nữa lỡ hẹn với khán giả không?

- Tất nhiên là tôi cũng có đoán sơ về dịch thôi, nhưng không thể dự đoán chi tiết vì không ngờ được Covid-19 phức tạp đến thế. Ban đầu thì tôi cũng chấp nhận là thị trường miền Bắc rất khó tiếp cận vì dịch bệnh, còn nghĩ có thể sẽ chiếu ở các tỉnh thành miền Nam, đặc biệt là TP.HCM, nơi có thể đạt được doanh thu cao nhất. Ê-kíp rất trông mong TP.HCM, không nghĩ rạp chiếu phim lại phải đóng cửa sớm vậy. Tôi nghĩ là chắc bộ phim này phải để khán giả cả nước phải xem, mất một thành phố nào cũng không được. Có lẽ ông trời cũng định để bốn phim tết sẽ ra mắt bốn dịp khác nhau, không đụng nhau (cười).

* Nhìn sang các bộ phim tết 2021 cũng cùng cảnh ngộ với mình, anh có suy nghĩ như thế nào?

- Thật ra, chúng tôi không hề cạnh tranh vì đều là người nhà với nhau. Nhà sản xuất chúng tôi toàn chơi thân cả. Đều là người làm phim Việt, chúng tôi không sợ việc cạnh tranh hay ganh đua với đồng nghiệp của mình. Chúng tôi quan niệm rằng một mùa phim tết thì khán giả có thể đi xem nhiều phim, bởi tết nghỉ dài mà. Gần 1 tuần lễ nghỉ cũng đủ để mọi người thưởng thức tất cả tác phẩm, giúp các phim đều thu hồi vốn hết. Chúng tôi chỉ quan tâm nhất là dịch đừng bùng phát trở lại thôi. Còn bốn phim tết năm nay đều rất chất lượng và được đầu tư kỹ lưỡng và tốt.

Làm phim đừng nói trước, đừng đổ thừa

* Anh nhận xét như thế nào về dàn diễn viên trong Lật mặt 5?

- Toàn bộ các diễn viên đều tự đóng phần lớn cảnh hành động và cũng rất ăn ý với nhau. Điển hình như Ốc Thanh Vân và Võ Thành Tâm giống vợ chồng thật sự trên màn ảnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nói trước với diễn viên là quay miền sông nước hay ở dưới nước rất khó khăn. Bởi một khi diễn sai hay quay tới quay lui thì không chỉ cực diễn viên mà ê-kíp cũng khó sắp xếp máy nữa. Mọi người cũng ý thức và hiểu được tình hình. Do đó, ai nấy cũng chuẩn bị tinh thần cao độ và luôn sẵn sàng nhập vai trên phim trường. Họ dường như sống với nhân vật. Tôi không chấp nhận diễn giả hay diễn quá lố, phải diễn đúng hoàn cảnh. Các diễn viên chỉ diễn 1-2 lần là xong một cảnh.

Dàn diễn viên phim Lật mặt: 48h đều là những tên tuổi quen thuộc với khán giả ẢNH: FBNV

* Nếu như không bị dời phim từ năm ngoái, thì khi thấy Gái già lắm chiêu 5 rút lui, anh có nghĩ đến việc cũng dời lịch chiếu cho Lật mặt 5 không?

- Tôi cũng không nghĩ dời phim đâu. Tôi sẵn sàng chấp nhận doanh thu thấp vì miền Bắc đang phòng chống dịch và vẫn ra rạp mùa tết. Vì không riêng gì ngành phim điện ảnh mà tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng cả mà. Tôi tự nhủ do Covid-19 nên doanh thu có thể giảm 50-70% và chỉ trông mong thu hồi vốn là được. Tuy nhiên, giờ thì không thể làM gì được rồi, hi vọng chúng ta sẽ vượt qua dịch Covid-19 và Lật mặt 5 sẽ sớm được chiếu.

* Nhà đầu tư của phim phản ứng như thế nào trước tình hình ra rạp của Lật mặt 5?

- Do ban đầu chúng tôi đã làm việc kỹ lưỡng nên mọi thứ vẫn ổn. Tôi đã nói trước cho nhà đầu tư: “Cuộc chơi này không dễ dàng như mọi người nghĩ đâu, phải chuẩn bị tâm lý là bạn sẽ sẵn sàng thua bất cứ lúc nào, đừng nghĩ đầu tư vào phim là sẽ thắng và kiếm lời. Khó lắm! Ngành này không dễ dàng. Nếu chấp nhận thì cùng thuyền thôi”. Tôi cũng luôn luôn nhắn nhủ rằng: “Suy nghĩ kỹ rồi mới chơi nha, làm phim không dễ “nuốt” đâu đó, đừng đổ thừa tôi nha”. Tôi không bao giờ năn nỉ nhà đầu tư rót tiền vào phim của mình. Là một đạo diễn, tôi chỉ làm hết khả năng của mình có, cố gắng làm sao cho sản phẩm mình tốt nhất có thể thôi. Tôi không bao giờ hứa hẹn hay ký vào biên bản với người góp vốn là phim này chắc chắn sẽ thu hồi vốn. Tôi còn chưa dám nói với vợ, anh làm phim này sẽ thắng nữa mà. Tôi không bao giờ dám nói trước điều gì về chuyện làm phim.

Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà tại một sự kiện quảng bá phim. Minh Hà cũng là nhà sản xuất Lật mặt 5 ẢNH: FB NV

Tôi từng đi nước ngoài nên tôi hiểu được khán giả nước ngoài thích gì, cần coi cái gì, ấn tượng cái gì…Tôi cũng nói chuyện với nhà sản xuất, đạo diễn quốc tế, họ hướng tôi đến cách làm phim tận dụng nét văn hóa và độc đáo ở nước mình, không nên bắt chước nước ngoài Lý Hải

Ước mơ vươn tới thị trường quốc tế

* Điều gì khiến anh nuối tiếc nhất khi Lật mặt 5 không thể ra rạp trong tết năm nay?

- Lật mặt 5 đã được thực hiện từ 2019, sự háo hức mà chúng tôi muốn đưa đến cho khán giả rất cao. Vài ngày trước khi yêu cầu đóng rạp chiếu phim được đưa ra, ê-kíp còn gửi bản phim cho đạo diễn Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 Lee Hwan Kyung. Anh ấy cũng khen bộ phim này và rất bất ngờ với chất lượng phim Việt Nam. Ban đầu chúng tôi chỉ gửi để anh ấy xem phim, cũng không hi vọng nhiều. Vậy mà anh ấy vẫn đồng ý bỏ ra 2 tiếng để xem và bày tỏ rất thích Lật mặt 5. Chúng tôi cảm thấy vinh hạnh và đang mong ngóng phim sẽ tiếp tục đạt được nhiều thứ tốt đẹp hơn. Trong khi đang vô cùng háo hức thì nghe tin dịch đến và lệnh đóng cửa rạp, chúng tôi như bị tụt từ chín tầng mây một cái rầm xuống đất.

Lý Hải có ý định đưa phim tiến ra thị trường quốc tế ẢNH: FBNV

* Việc mời đạo diễn hành động nước ngoài và gửi phim đến đạo diễn Hàn Quốc phải chăng anh đang nhắm đến thị trường quốc tế?

- Tôi cũng có ý định thế. Người nước ngoài xem Lật mặt 5 rất thích. Vì bộ phim có nhiều đặc trưng vùng miền Việt Nam. Riêng tôi cũng tận dụng sự am hiểu về miền Tây để đưa vào phim những nét đặc trưng sông nước. Tác phẩm có những nét văn hóa rất Việt Nam và những điều mới lạ mà nước họ không có, như xe lôi, chợ nổi… Lúc quay phim, khi thấy xe lôi, đạo diễn người Hàn Quốc đã phải thốt lên: “Ồ, xe này không có ở Hàn Quốc, những cảnh hành động này đúng là chỉ có ở Việt Nam thôi”.

Tôi từng đi nước ngoài nên tôi hiểu được khán giả nước ngoài thích gì, cần coi cái gì, ấn tượng cái gì… Tôi cũng trò chuyện với nhà sản xuất và đạo diễn quốc tế, họ hướng tôi đến cách làm phim tận dụng nét văn hóa và độc đáo ở nước mình, không nên bắt chước nước ngoài. Mình không thể nào làm phim dạng đập phá bom nổ hoành tráng như Hollywood hay nhà lầu xe hơi hiện đại như Hàn Quốc được. Thế nên, tôi suy nghĩ rất nhiều và hiểu rằng phải đem lên màn ảnh những điều mới lạ của Việt Nam thì mới hấp dẫn được khán giả quốc tế. Thật ra, ước mơ của tôi chính là có phim được bán vé ở nước ngoài.

* Anh cảm thấy năm vừa qua bản thân gặp nhiều chuyện xui xẻo không, từ chuyện phim hoãn chiếu đến kiện tụng?

- Tôi không nghĩ thế. Việc dời chiếu phim là do dịch diễn biến phức tạp thôi. Năm xui tháng hạn thì ai rồi cũng sẽ trải qua, chúng tôi hoan hỉ đón nhận tất cả. Tôi cũng nghĩ trong cái họa cũng có cái may, vì may là bộ phim không ra rạp rồi lại phải bị rút về giữa chừng. Năm ngoái, tôi nhớ có một dự án ra mắt cỡ 3 ngày rồi dịch bùng lên, rạp phim phải đóng cửa. Tôi đau tim và không biết an ủi sao cho người đồng nghiệp không may đó.

* Kế hoạch tết năm nay của anh thì sao?

- Tôi và vợ con về quê ăn tết, song không biết ăn tết bao nhiêu ngày (cười). Trước đó, chúng tôi đã đưa con đi nghỉ tết sớm, vì nghĩ từ mùng 1 tới mùng 10 năm nay sẽ bận đi cinetour và quảng bá Lật mặt 5, sẽ không đưa con đi chơi được. Nhưng giờ rạp chiếu phim đã đóng cửa, có lẽ chúng tôi sẽ về ăn tết thôi.

* Xin cám ơn anh chia sẻ!

