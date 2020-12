Con gái Steve Jobs làm người mẫu quảng cáo

Eve Jobs - con gái nhà đồng sáng lập Apple vừa trở thành người mẫu quảng cáo cho nhãn hiệu Glossier. Ở tuổi 22, cô được khen ngợi ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và tự lập.

Eve Jobs mang đến cảm giác tươi mới, ngọt ngào và quyến rũ trong loạt ảnh quảng cáo ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang Instagram cá nhân, Eve Jobs đăng tải bức ảnh ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, tinh nghịch thoa son và đắp mặt nạ mắt. Trong bức ảnh khác, chân dài sinh năm 1998 nhâm nhi ly rượu, tận hưởng giây phút thư giãn trong nhà tắm. Người đẹp được khen ngợi hết lời nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn với làn da mịn màng, bờ môi căng bóng cùng thần thái tinh nghịch, tươi trẻ. Theo Daily Mail, đây là lần đầu ái nữ của Steve Jobs xuất hiện với tư cách người mẫu. Cô được mời quảng bá cho dòng sản phẩm mùa Giáng sinh và năm mới của Glossier cùng với nữ diễn viên Sydney Sweeney và ngôi sao truyền hình thực tế Naomi Smalls.

Chân dài 22 tuổi được nhiều người yêu mến bởi vừa xinh đẹp lại tài năng ẢNH: INSTAGRAM NV

Không chỉ nhận được lời khen với biểu cảm tự nhiên, cuốn hút trước ống kính cùng gương mặt xinh đẹp, những thông tin về Eve Jobs còn được dân mạng hết mực quan tâm. Cô sinh năm 1998, là con gái út của tỉ phú huyền thoại Steve Jobs và bà xã Laurene Powell Jobs. Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào, thân hình mảnh mai quyến rũ, mỹ nhân 22 tuổi còn khiến nhiều người mến mộ với tài đua ngựa và hiện là một vận động viên đua ngựa có tiếng. Người đẹp đang theo học tại đại học danh giá Stanford (nơi cha mẹ cô gặp nhau lần đầu) và dự kiến tốt nghiệp năm 2021. Eve Jobs cũng là gương mặt được giới trẻ yêu thích trên mạng xã hội với trang Instagram có hơn 158.000 người theo dõi.

Eve Jobs còn là một tay đua ngựa cừ khôi và tham gia không ít giải đấu trong lẫn ngoài nước ẢNH: AFP, INSTAGRAM NV

Ngoài Eve, Steve Jobs và Laurene Powell Jobs còn có hai người con khác là Reed (29 tuổi) và Erin (25 tuổi). Nhà đồng sáng lập Apple qua đời năm 2011 vì căn bệnh ung thư quái ác và vợ ông là người nắm giữ phần lớn tài sản của tỉ phú lừng danh này. Laurene Powell Jobs xếp thứ 59 trong danh sách Những người giàu nhất thế giới 2020 do tạp chí Forbes công bố với 16,4 tỉ USD. Chia sẻ với The New York Times hồi đầu năm nay, nữ tỉ phú này cho biết bà sẽ không để lại tài sản cho các con thừa kế. Laurene Powell Jobs tiết lộ bà muốn dùng cả cuộc đời của mình để phân phối khối tài sản tỉ đô một cách hợp lý nhất, có thể giúp đỡ những cá nhân, cộng đồng phát triển bền vững. “Tôi không hứng thú với việc gây dựng khối tài sản này và các con của tôi biết điều đó. Steve cũng giống tôi. Nếu như tôi sống đủ lâu, khối tài sản này sẽ kết thúc cùng với tôi”, nữ đại gia công nghệ cho hay.

Theo Thanh Chi (TNO)