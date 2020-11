Tăng Thanh Hà phản ứng bất ngờ khi ông xã được nhiều fan nữ vây quanh

Tăng Thanh Hà khoe đoạn clip ông xã Louis Nguyễn chụp ảnh cùng nhiều khách hàng nữ. Cô chia sẻ: "Dễ thương quá".



Tăng Thanh Hà có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân Louis Nguyễn ẢNH: INSTAGRAM NV/CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đăng tải hình ảnh tình cảm cùng ông xã khi có chuyến công tác tại Nha Trang. Trong ảnh, cặp đôi diện trang phục màu trắng đồng điệu, rạng rỡ chụp trước gương. Đáng chú ý là khoảnh khắc doanh nhân Louis Nguyễn vòng tay ôm eo vợ đầy tình cảm. Diễn viên Bỗng dưng muốn khóc đăng tải kèm theo dòng trạng thái: “Of my life" (Tạm dịch: Cuộc sống của tôi). Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 12.000 lượt thích.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp của Tăng Thanh Hà. Đồng thời, có không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà người đẹp đang có. Một tài khoản bình luận: “Chúc anh chị mãi rạng rỡ và hạnh phúc như vậy”. Người xem khác chia sẻ: “Ngưỡng mộ gia đình anh chị thật sự". “Hôm nay em có dịp được gặp chị ở ngoài, thật sự chị xinh lắm đấy. Chúc chị mãi luôn hạnh phúc như hiện tại", một cư dân mạng nhắn nhủ. “Chúc vợ chồng hai em luôn hạnh phúc. Anh luôn thần tượng vợ chồng em", một khán giả cho hay.



Khoảnh khắc tình cảm của Tăng Thanh Hà và ông xã khiến fan thích thú ẢNH: FBNV

Cùng thời điểm này, trên Instagram, Tăng Thanh Hà đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của ông xã. Có thể thấy, sự xuất hiện của vợ chồng nữ diễn viên tại sự kiện thu hút sự chú ý, yêu mến từ mọi người. Không riêng gì diễn viên Hương phù sa mà cả doanh nhân Louis Nguyễn cũng được nhiều bạn trẻ chụp ảnh cùng. Trong đoạn video ngắn mà người đẹp chia sẻ, ông xã cô giữ thái độ thân thiện khi được nhiều cô gái vây quanh. Tuy nhiên, sau đó anh lại quay sang mỉm cười với vợ mình. Trước tình huống này, Tăng Thanh Hà viết: "My husband has his fangirls too. So cute, Louis Nguyễn" (Tạm dịch: Chồng tôi cũng có người hâm mộ nữ. Dễ thương quá, Louis Nguyễn).

Kể từ khi kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà dường như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật. Cô chỉ tham gia một vài sự kiện giải trí của những đồng nghiệp thân thiết, song mỗi lần xuất hiện lại được công chúng quan tâm. Hiện tại, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh chồng và hai con. Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của người đẹp sinh năm 1986 vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ. Tuy nhiên, cũng từng có thời gian diễn viên Bỗng dưng muốn khóc khiến fan lo lắng vì ngoại hình gầy gò. Sau đó, cô tăng hơn 5kg, lấy lại sắc vóc dáng mơ ước.

Theo Thạch Anh (TNO)