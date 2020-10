'No Time To Die' sẽ được bán cho các dịch vụ trực tuyến với giá 600 triệu USD?

Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, bom tấn No Time To Die có thể sẽ được hãng MGM bán cho các dịch vụ trực tuyến.

‘No Time To Die’ là dự án rất được mong chờ của Daniel Craig.

Theo Variety ngày 25-10, hai “ông lớn” Apple, Netflix và các dịch vụ trực tuyến khác đang trong quá trình xem xét khả năng mua lại bộ phim No Time To Die có Daniel Craig đóng chính. Việc phát hành bom tấn này đã bị trì hoãn nhiều lần. Từ lịch công chiếu ban đầu vào tháng 4 năm nay, hiện tại phim bị lùi kế hoạch ra mắt sang năm 2021 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Variety dẫn thông tin cho biết MGM - hãng phim sản xuất No Time To Die, đã “bốc hơi” từ 30 - 50 triệu USD do sự chậm trễ phát hành bom tấn. Trong khi đó, các hãng phim khác, điển hình như Paramount và Sony, đã thu về hàng chục triệu USD bằng cách bán những bộ phim đáng chú ý như Greyhound, Coming 2 America và Without Remorse cho dịch vụ phát trực tuyến trong bối cảnh hoạt động giải trí gặp khó khăn.

Tạo hình James Bond mạnh mẽ, lịch lãm của Daniel Craig.

Thông tin trên Variety cũng hé lộ hãng MGM đang tìm kiếm một thỏa thuận trị giá khoảng 600 triệu USD - mức giá được nhiều người trong ngành nhận xét là quá cao đối với các dịch vụ phát trực tuyến miễn phí. Thương vụ mua bán tầm cỡ này sẽ do Kevin Ulrich - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Anchorage Capital Group (cổ đông lớn của MGM) chỉ đạo.

Variety đánh giá việc chuyển No Time To Die sang các dịch vụ phát trực tuyến đặt ra một số thách thức về hậu cần. Bộ phim tiêu tốn hơn 250 triệu USD để sản xuất và phải nhờ đến nhiều mối quan hệ hợp tác quảng cáo để giảm bớt chi phí. Những thương hiệu đó có thể không hào hứng với việc chỉ phát phim trực tuyến.

No Time To Die lấy bối cảnh 5 năm sau những sự kiện xảy ra trong Spectre (2015), James Bond (Daniel Craig) đã rửa tay gác kiếm và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tại Jamaica. Thế nhưng người bạn cũ từ CIA của anh - Felix Leiter (Jeffrey Wright) lại xuất hiện và nhờ James Bond giúp đỡ chống lại gã phản diện Safin (Rami Malek).