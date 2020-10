Mỹ nhân 'Ký sinh trùng' tái xuất bí ẩn trong phim mới

Dự án dài tập If you cheat, you die (tên dự kiến) tung poster và một số hình ảnh mới của nữ chính Jo Yeo Jeong. Người đẹp gây tò mò với phong thái lạnh lùng trong bối cảnh phim u ám.



Jo Yeo Jeong sắm vai tiểu thuyết gia trong 'If you cheat, you die' ẢNH: POSTER PHIM

Với If you cheat, you die, Jo Yeo Jeong hóa thân thành Kang Yeo Joo, một nhà văn viết truyện trinh thám đình đám. Sách của Kang Yeo Joo luôn được ủng hộ nồng nhiệt và cô cũng được mệnh danh là “Nữ hoàng bí ẩn” nổi tiếng. Kang Yeo Joo luôn bận rộn và lúc nào cũng nghĩ đến những vụ án giết người dã man để phục vụ cho tiểu thuyết của mình. Cô kết hôn với Han Woo Sung (Go Joon đóng), một luật sư chuyên mảng ly hôn. Anh giao kèo với vợ rằng: “Nếu lừa dối, em sẽ chết”.

If you cheat, you die thuộc thể loại phim kinh dị bí ẩn xen lẫn yếu tố hài hước. Nội dung tác phẩm được đánh giá mới lạ và cuốn hút, khác biệt những bộ phim trinh thám xã hội trước đây trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Poster If you cheat, you die mới được tung ra tiếp tục gây chú ý vì càng khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Trong poster, Jo Yeo Jeong chỉ để lộ đôi mắt bí ẩn cùng bàn tay nhuốm máu trên bìa sách. Dòng chữ đỏ thẫm: “Tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện thú vị” làm nhiều người tò mò.



Poster If you cheat, you die khiến khán giả mong ngóng bộ phim ẢNH: POSTER PHIM

Bên cạnh poster, đoàn làm phim If you cheat, you die cũng chia sẻ những hình ảnh xoay quanh nhân vật Kang Yeo Joo của Jo Yeo Jeong. Nữ tiểu thuyết gia được tạo hình theo phong cách nữ tính, trang điểm nhạt và toát lên phong thái lạnh lùng lẫn bí ẩn. Trong không gian u ám và tối tăm, Kang Yeo Joo đắm chìm và suy tư cho cuốn tiểu thuyết mới của mình.

Nhận xét về Jo Yeo Jeong trong If you cheat, you die, ê-kíp khen ngợi cô hết lời. Một đại diện phía nhà sản xuất tiết lộ: “Jo Yeo Jeong có thể làm nổi bật khí chất bí ẩn của Kang Yeo Joo chỉ bằng biểu cảm của đôi mắt”. Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận thể hiện sự kỳ vọng và mong ngóng tác phẩm sau khi thấy poster và loạt khoảnh khắc của Jo Yeo Jeong trong phim.





If you cheat, you die đánh dấu màn trở lại của Jo Yeo Jeong sau bộ phim truyền hình Woman of 9.9 Billion (tựa Việt: Nữ tỷ phú). Kể từ thành công của Ký sinh trùng (Parasite), cô vẫn chưa tái xuất điện ảnh mà tập trung phát triển trên màn ảnh nhỏ. Hai phim truyền hình gần đây nhất mà mỹ nhân 8X tham gia là Nữ tỷ phú và Beautiful World (Thế giới tuyệt vời) đều có chất lượng nội dung tốt cũng như tỷ suất người xem cao.

If you cheat, you die do Kim Hyung Suk đạo diễn, Lee Sung Min viết kịch bản. Phim quy tụ dàn diễn viên Jo Yeo Jeong, Go Joon, Kim Young Dae… Tác phẩm dự kiến phát sóng vào đầu tháng 12 năm nay trên đài KBS.

Theo Thanh Đào (Thanh Niên)