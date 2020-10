Lee Jun Ki – "mỹ nam đẹp hơn hoa" và hành trình đi tìm bản ngã

Ở tuổi 38, Lee Jun Ki vẫn dành toàn bộ thời gian và đam mê của mình cho nghệ thuật. Với anh, điện ảnh dường như đã trở thành một thứ tôn giáo để anh thỏa thích sáng tạo và tận hiến.



Chặng đường không trải hoa hồng…



Lee Jun Ki (Lee Joon-gi) sinh ngày 17/04/1982 tại Busan (Hàn Quốc). Ngay khi còn đang học tại trường phổ thông, cậu bé Lee Jun Ki đã bắt đầu có hứng thú với nghệ thuật. "Đó là khi tôi xem vở kịch "Hamlet" được biểu diễn tại trường. Tôi đã có mong muốn được lên sân khấu và hóa thân vào nhân vật đó".





Lee Jun Ki thời trẻ. Nguồn: IT





Thế nhưng, chặng đường chạm tới ước mơ của Lee Jun Ki không hề bằng phẳng. Sau khi trượt đại học, chàng trai 18 tuổi quyết định tới Thủ đô Seoul để tìm vận may khi trong người chỉ có một chút tiền ít ỏi. Anh làm nhiều công việc khác nhau để tồn tại: phục vụ quán rượu, lau rửa xe, phụ quán bi-da… Nơi Lee Jun Ki ở khi ấy là một cái gác xép nho nhỏ, đôi khi anh chẳng có đủ thức ăn, thế nhưng tình yêu dành cho nghệ thuật, ước mơ được tỏa sáng vẫn luôn mãnh liệt. "Lúc ấy, bộ phim "Chốn hậu cung" đang được chiếu trên truyền hình, ông chủ tiệm bi-da hỏi tôi: "Bao giờ thì cậu mới xuất hiện trên tivi như thế đây?". Mặc dù đang rất mệt, tôi vẫn cười và trả lời: "Cháu sẽ xuất hiện khi thích hợp, chú hãy chờ đợi cháu nhé!".





Những nỗ lực của Lee Jun Ki đã được đền đáp một cách xứng đáng.



Ông chủ quán bi-da đã không phải đợi quá lâu, bởi nỗ lực của Lee Jun Ki cuối cùng cũng có lời hồi đáp xứng đáng. Anh được nhận vào học diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc), bắt đầu xuất hiện trong các MV quảng cáo của các nhãn hàng thời trang. Sau hơn 200 lần thử vai thất bại, Lee Jun Ki cuối cùng cũng đánh bại hơn 1000 người trong cuộc thi tuyển vào năm 2005 để thủ vai chính trong bộ phim "The King and the Clown" (Nhà vua và chàng hề) – tác phẩm chính thức đưa anh bước vào đại lộ danh vọng.



Lee Jun Ki và hành trình trở thành một ngôi sao khác biệt





Vai chính trong "Nhà vua và chàng hề" đã mang lại vinh quang cho Lee Jun Ki.



Cuộc thi tuyển năm 2005 đã mở ra vận may với Lee Jun Ki và anh chàng đã không dùng nó một cách lãng phí. Ngay sau khi ra rạp, "The King and the Clown" (Nhà vua và chàng hề) lập tức tạo nên cơn sốt mãnh liệt, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Trong phim, Lee Jun Ki vào vai một chàng hề mang đậm vẻ nữ tính, chịu nhiều đấu tranh nội tâm khi được yêu thương bởi cả hai người đàn ông: nhà vua và bạn diễn. Vẻ đẹp khả ái và diễn xuất tinh tế của Lee Jun Ki đã hoàn toàn chinh phục công chúng, khiến anh được mệnh danh là "mỹ nam đẹp hơn hoa". Tên tuổi của chàng trai 23 tuổi không chỉ phủ sóng tại Hàn Quốc mà còn lan rộng ra toàn châu Á.





Vai diễn Tứ ca trong bộ phim "Người tình ánh trăng" khiến Lee Jun Ki một lần nữa gây tiếng vang trên toàn châu Á.





Có được "vốn dắt lưng", Lee Jun Ki tiếp tục thừa thắng xông lên và giành được nhiều vai diễn ấn tượng. Trong suốt 15 năm làm nghề, Lee Jun Ki đã lần lượt xuất hiện trong hàng loạt dự án điện ảnh và truyền hình lớn như: Huyền thoại Iljimae, Hai tuần, Arang Sử đạo truyện, Người tình ánh trăng, Luật sư vô pháp, Hành vi phạm tội…



Sức hút của Lee Jun Ki là gì khiến anh chinh phục khán giả suốt 15 năm qua?. Chắc chắn không phải chỉ bởi vẻ ngoài điển trai, bởi sau Lee Jun Ki, đã có rất nhiều "nam thần" xuất hiện. Chính mỹ nam này, trong một lần trả lời phỏng vấn cũng từng thừa nhận: "Đôi khi tôi thấy tự ti khi các diễn viên nam bây giờ đều cao hơn 1m8, còn tôi thì không được như vậy. Lúc tôi mới vào nghề, cũng từng có người bảo tôi, mắt tôi nhỏ và một mí thế này sẽ khó giành vai chính đây".





Lee Jun Ki dành nhiều thời gian cho việc lựa chọn một vai diễn phù hợp.



Yếu tố lớn nhất khiến Lee Jun Ki trở nên khác biệt, có lẽ đó là bởi niềm đam mê và sự nỗ lực hơn người. "Với mỗi vai diễn, tôi đều tự hỏi mình có hóa thân trọn vẹn được vào nhân vật này không, có khả năng để nhận nó không?. Sau khi nhận vai, tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào bộ phim và chỉ thoát ra khi nó kết thúc".



Dễ thấy diễn xuất của Lee Jun Ki vô cùng đa dạng và phong phú, anh hóa thân hoàn hảo khi vào vai một chàng trai giả gái trong "Nhà vua và chàng hề", rồi lại lạnh lùng, băng giá và tàn nhẫn khi trở thành Tứ ca trong "Người tình ánh trăng". Cũng chính là Lee Jun Ki khiến khán giả truyền hình rơi nước mắt khi vào vai một người cha đau khổ và oan ức trong "Hai tuần" (Two weeks). Trong nhiều bộ phim, diễn xuất của anh vượt trội hơn cả dàn diễn viên còn lại, thậm chí nhiều khán giả thừa nhận, họ xem phim chỉ vì có sự xuất hiện của Lee Jun Ki.





Ở tuổi 38, Lee Jun Ki vẫn không ngừng khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của mình.





Khác với nhiều diễn viên thần tượng khác, Lee Jun Ki không dễ dãi trong việc chọn vai, cũng không bao giờ tự thỏa hiệp với chính mình. Có thể thấy, anh chàng không bao giờ lựa chọn những dư án phim thần tượng với kịch bản ít chiều sâu, chẳng chịu hóa thân vào vai những anh công tử giàu có lãng mạn, dù chúng có dễ mang lại rating cao đi chăng nữa. Kịch bản mà Lee Jun Ki chọn thường không lặp lại về mặt câu chuyện, cũng đều là những nhân vật chất chứa giằng xé nội tâm, nhiều đất diễn… Đặc biệt, anh luôn dành sự thích thú với thể loại phim hành động, trinh thám và thường đảm nhận các phân cảnh hành động mà không cần tới diễn viên đóng thế. Dù bộ phim có lượng rating thấp, người ta cũng chưa bao giờ thấy Lee Jun Ki nản lòng. Anh vẫn miệt mài và nỗ lực như đương nhiên phải vậy.



Không tự mãn trong danh vọng, Lee Jun Ki ngày ngày đều cố gắng hoàn thiện bản thân và không ngừng làm mới mình. Trái với các đồng nghiệp thường rụt rè khi giao tiếp tiếng Anh, Lee Jun Ki khá thoải mái khi giao lưu với người hâm mộ bằng ngôn ngữ nước ngoài. Anh dành nhiều thời gian luyện tập võ thuật, đã đạt đai Nhất đẳng Hapkido và Tam đẳng Taekwondo. Lee Jun Ki cũng nhiều lần thể hiện khả năng vũ đạo và ca hát nhuần nhuyễn. Trong các buổi livestream trên trang cá nhân, nam diễn viên 38 tuổi thường truyền tới các fan nguồn năng lượng tích cực, tình yêu cuộc sống. Anh luôn khuyên người hâm mộ hãy nỗ lực, cố gắng và nhìn về phía trước.



Từ chàng hề yếu ớt và nhỏ bé năm nào, Lee Jun Ki đã từng bước khẳng định tên tuổi và vị thế của anh trong làng giải trí Hàn Quốc. Câu chuyện của người đàn ông độc thân 38 tuổi này có thể truyền cảm hứng cho bất cứ ai đang nuôi một giấc mơ cho chính bản thân mình: Hãy cứ vững tin lên và đừng bao giờ bỏ cuộc.





