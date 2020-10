Hoa hậu Phan Thị Mơ sốt cao, co giật sau họp báo phim 'Hồn ma lạ'

Lần đầu tiên thử thách bản thân với phim kinh dị, Hoa hậu Phan Thị Mơ khiến rất nhiều khán giả hồi hộp, mong chờ Hồn ma lạ. Tuy nhiên, sau họp báo, nữ diễn viên gặp vấn đề về sức khỏe, phải nhập viện cấp cứu.



Hôm 19-10, buổi họp báo ra mắt phim ngắn Hồn ma lạ diễn ra với sự góp mặt của các diễn viên cùng khách mời. Hoa hậu Phan Thị Mơ với tư cách là diễn viên chính cũng xuất hiện. Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với trang phục váy trắng thanh lịch, vừa đậm chất thơ vừa tôn dáng nóng bỏng. Sau một thời gian dài vất vả quay những phân đoạn cuối của bộ phim Kiều@, sự trở lại của nàng hậu khiến mọi người phải trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng khí chất hơn người.



Được biết, phim ngắn Hồn ma lạ do Lý Khắc Lynh đạo diễn xoay quanh câu chuyện tình yêu tay ba giữa hai chàng trai và một cô gái. Nhân vật chính do diễn viên Quý Bình đảm nhiệm vì yêu nữ chính (Phan Thị Mơ) mà ra tay xác hại tình địch của mình do Tiến Hoàng thủ vai.

Quý Bình sánh đôi cùng Phan Thị Mơ trong họp báo phim Hồn ma lạ.



Nạn nhân biến thành hồn ma theo sát Quý Bình và Phan Thị Mơ, chứng kiến tình yêu nảy nở giữa họ. Thông qua bộ phim, ê-kíp muốn nhắn gửi loạt thông điệp bí mật qua những tình tiết căng thẳng trong phim, gợi ra nhiều tò mò cho khán giả: Tha thứ hay không tha thứ? Hồn ma có vì hạnh phúc của người phụ nữ mình yêu mà tha thứ cho kẻ đã giết mình hay bất chấp tất cả để báo thù? Kẻ vì yêu mà mù quáng có xứng đáng nhận được lòng bao dung hay không?



Mặc dù thuộc dạng phim ngắn nhưng Hồn ma lạ được chế tác không kém gì so với phim điện ảnh. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, những chi tiết và hiệu ứng được xử lý vô cùng khéo léo và logic. Bộ phim sẽ được công chiếu trên nền tảng mạng xã hội trong thời gian sắp tới, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần đối với nhiều người.



Được biết, ngay sau buổi họp báo phim Hồn ma lạ, Phan Thị Mơ phải nhập viện cấp cứu do sốt 39 độ C, dẫn đến co giật. Trước đó, cô đã bị sốt nhưng vẫn cố gắng đến tham dự buổi họp báo. Hiện tại, tình hình sức khỏe của nữ diễn viên vẫn chưa thuyên giảm, còn sốt cao và tiếp tục co giật.

Phan Thị Mơ sốt cao, co giật sau họp báo phim, phải nhập viện cấp cứu.



Ngoài thủ vai trong Hồn ma lạ, Hoa hậu Phan Thị Mơ còn đảm nhận vai chính trong phim Kiều@, dự án điện ảnh quay theo công thức one shot (một cú máy), phóng tác từ tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Dự kiến, Kiều@ sẽ công chiếu vào cuối năm nay.

Theo ĐĂNG BÁCH (TNO)