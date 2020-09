Quốc Trường 'gây sốt' khi đăng ảnh tình cảm cùng Bảo Anh

Bức ảnh Quốc Trường tình tứ khoác vai Bảo Anh khiến cư dân mạng thích thú. Trước đó, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò song lên tiếng phủ nhận.



Quốc Trường tình tứ khoác vai ca sĩ Bảo Anh ẢNH: FBNV Trên trang cá nhân, Quốc Trường gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh trong tiệc đóng máy của đoàn phim Thoát ế. Nam diễn viên chia sẻ: “Bộ phim nào cũng phải đóng máy. Cuộc gặp mặt nào cũng phải chia tay. Nhưng hi vọng gia đình chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc nhau mãi nhé”. Trong ảnh, ngoài nam diễn viên còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ khác như Minh Hằng, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn... Đặc biệt, khoảnh khắc Quốc Trường tình tứ khoác vai Bảo Anh nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bởi lẽ trước đó, hai nghệ sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò song lên tiếng phủ nhận.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người với hơn 21.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự khăng khít của các diễn viên phim và mong chờ dự án điện ảnh này. Một tài khoản bình luận: “Gia đình này ai cũng xinh cũng đẹp hết. Chúc cho đoàn luôn đạt được những thành công tốt đẹp". Người xem khác nhắn nhủ: “Chúc mừng anh và ê-kíp đoàn phim. Hi vọng sau dự án này anh cũng thoát ế luôn". Ngoài ra, khi nói về khoảnh khắc tình cảm của Bảo Anh - Quốc Trường, một cư dân mạng bình luận: “Phụ nữ không cần đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy là đủ". Người xem khác chia sẻ: “Đẹp đôi quá anh Trường ơi, cưới đi thôi".



Quốc Trường và Bảo Anh lần đầu tiên hóa thân thành cặp vợ chồng trên màn ảnh rộng ẢNH: TL

Ca sĩ Bảo Anh cũng không ngại để lại bình luận ở phía dưới bài viết này. Cô hài hước: “Anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình. Nhưng có mình mình là trốn về sớm, xin lỗi gia đình mình". Đáp lại, Quốc Trường bày tỏ: “Anh rất thất vọng về em". Được biết trong phim Thoát ế, Quốc Trường và Bảo Anh có lần đầu hợp tác đáng trông đợi khi vào vai một cặp vợ chồng tình cảm trên màn ảnh. Cả hai chia sẻ niềm vui khi được làm việc cùng nhau, và cho rằng sự thân thiết ngoài đời là một lợi thế để vào vai thuận lợi.

Quốc Trường chia sẻ: “Trường rất là vui, thực sự rất là vui luôn bởi vì 2 anh em có thể hợp tác. Cũng có thể nói như thế này là lại đóng vai vợ chồng yêu thương, hồi xưa cũng từng thích Bảo Anh cho nên đóng phim này để mình ôn lại cảm xúc ngày xưa như thế nào. Trường và Bảo Anh đóng phim này thì cũng là do kịch bản hay, do có duyên với nhau, cũng có thể là do chúng ta có luật hấp dẫn, từng nghĩ về nó rất là nhiều thì ngày hôm nay lại có thì Trường thấy rất vui. Trường chắc chắn là không bao giờ tạo ra chiêu trò gì cả nhưng thực sự Trường không bao giờ nói trước được điều gì trong tương lai cả, chắc chắn hiện tại Trường với Bảo Anh là những người bạn đúng nghĩa, rất yêu quý nhau".

Theo Thạch Anh (Thanh Niên)