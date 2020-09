Ninh Dương Lan Ngọc nói về người yêu tin đồn Chi Dân

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết điều cô sợ nhất bây giờ là "ế show" chứ cuộc sống mình không thể biết trước điều gì, có tính toán thế nào thì mọi thứ diễn ra cũng đều có duyên số cả.



Ninh Dương Lan Ngọc được tôn vinh tại lễ trao giải Mai Vàng 2 lần

- Phóng viên: Sự xuất hiện tràn ngập của Lan Ngọc khiến mọi người nói chị gặp thời. Chị có thấy mình đang "thời tới cản không nổi?"

- Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: Không hề, thực sự là ế show. Một năm vất vả và khó khăn nên có dịp nào đó xuất hiện là một may mắn. Nếu nói "thời tới cản không nổi" là không đúng vì đó là thời điểm của năm trước chứ năm nay hết rồi. Nhưng tôi vẫn may mắn khi mọi thứ vẫn còn âm ỉ, vẫn còn chuyện để làm trong lúc mọi thứ đang quá khó khăn. Nếu năm trước, nhiều cơ hội cứ kéo đến thì lúc này tôi phải đi tìm và nắm bắt cơ hội. Nhưng dù sao vẫn còn cơ hội để nắm tức là còn may mắn.

- Ninh Dương Lan Ngọc có xuất phát điểm quá hoàn hảo với vai diễn trong "Cánh đồng bất tận", nhưng càng ngày khán giả thấy chị càng dễ dãi trong lựa chọn vai diễn hay thậm chí là sự xuất hiện nào đó?

Ở mỗi thời điểm mỗi khác. Chúng ta chỉ có thể chọn điều tốt nhất để làm chứ không thể buộc mọi thứ phải diễn ra như mình muốn hay chọn cái gì đó theo tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Hiện tại, tôi đang làm những điều cho là tốt nhất, đáp ứng đúng tiêu chí, thị hiếu mà khán giả cần mình. Có thể trong giai đoạn khác, nếu may mắn được một vai diễn ấn tượng như cách mà tôi đã làm ở "Cánh đồng bất tận" trước đây, chắc chắn tôi sẽ nắm bắt.



Cô thấy mình may mắn vì vẫn có việc để làm trong mùa dịch Covid-19

- Dù vậy, khán giả vẫn kỳ vọng một Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng chất lượng chứ không thể dễ dãi hơn trong lựa chọn?

Tôi không thấy áp lực với mong mỏi của khán giả đặt lên mình và cũng biết rằng không bao giờ đưa ra những hứa hẹn để khán giả phải mong đợi rồi thất vọng. Tôi chỉ có thể làm những điều tốt nhất trong hoàn cảnh mà mình đang đối mặt. Ở mỗi giai đoạn sẽ có những thay đổi khác. Có thể ngày hôm nay thế này nhưng ngày mai sẽ khác. Cái chúng ta cần là cho nhau thời gian và nhìn nhận một cách thấu đáo vào hành trình phát triển của một người. Tôi tin chắc mình sẽ luôn cố gắng và nắm bắt cơ hội tốt nhất cho bản thân và khán giả.

- Quanh cái tên Ninh Dương Lan Ngọc chưa bao giờ ít điều tiếng và có lúc chị bảo "tôi muốn tự vẫn vì lời đồn". Bây giờ chị còn ngại lời đồn không?

Tôi chưa trải qua những điều to lớn để có thể cảm nhận được việc mình sẽ làm hay suy nghĩ cụ thể về lời đồn đó nên không thể nói gì. Còn những chuyện tôi đang trải qua, không quá lớn để phải bận tâm nhiều. Tôi đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nên có thể giải quyết những tin đồn quanh mình một cách khác đi. Còn giải quyết nó như thế nào thì tôi còn chưa biết vì phải có trường hợp cụ thể mới biết tôi sẽ phải làm gì. Như trước đây, người ta đồn tôi đi khách, làm gái, tôi nghe mà chỉ muốn tự tử vì quá sức tưởng tượng và áp lực.

Nay tôi may mắn hơn là có những người bạn thân, những người luôn bên cạnh và cho tôi lời khuyên hữu ích. Có lẽ họ sẽ giúp đỡ nhiều nếu tôi gặp chuyện gì đó nên tôi nghĩ mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.



Cô sẽ luôn tìm cơ hội và nắm bắt nó vì tin mọi thứ diễn ra đều là duyên số

- Vậy lời đồn chị đang là một cặp với ca sĩ Chi Dân. Chị có thể cho dư luận một đáp án sau nhiều dấu hiệu ngôn tình của cả hai?

Về điều này thì tôi không biết nói gì. Ai đồn kệ họ vậy, vì tôi không có gì để nói.

- Ở lúc đã chín muồi về tuổi tác, công thành danh toại, chị còn gì vướng bận mà không nghĩ đến một gia đình?

Ngay lúc 30 tuổi, tôi đã thấy mình khá thoải mái về mọi thứ rồi. Gia đình cũng nói tôi bớt kiếm tiền lại để mà lo chuyện bản thân. Nhưng việc cứ đến, tôi muốn bớt cũng chẳng được. Mọi thứ cứ cuốn tôi đi đến tận lúc này. Tôi cũng xem tử vi rồi, số tôi chưa đâu. Vậy nên cứ để từ từ đã. Mọi thứ cũng sẽ tới thôi.



Với người yêu tin đồn Chi Dân, cô không biết nói gì nên cứ để người khác nghĩ sao cũng được

- Chị là một trong những đại gia của làng điện ảnh Việt, điều đó là chính xác không?

Không đâu, vì mình cũng không biết được biên độ của giàu nó nằm ở đâu. Nhưng tôi thấy mình đầy đủ, không phải lo toan cơm áo gạo tiền. Ngày trước, thấy hình ảnh của các anh chị nghệ sĩ trên các bảng quảng cáo, tôi chỉ ao ước ngày nào đó, hình ảnh của mình cũng xuất hiện tràn ngập trên đường phố như thế. Nay tôi làm được rồi. Có thể nói tôi đang cười chiến thắng. Và với tôi, đó là sự giàu có vì mọi ước nguyện mình đã đạt được. Cô thấy mình đã có thể cười trên chiến thắng vì mọi thứ mơ ước đều đã đạt được

Thùy Trang (NLĐO)