Midu bất ngờ tiết lộ lý do kiếm nhiều tiền

Midu cho biết cô kiếm nhiều tiền vì muốn có thật nhiều tự do chứ không phải để trở thành nữ tỉ phú ganh đua với thiên hạ.



Midu chia sẻ quan điểm của mình về việc tận hưởng cuộc sống ẢNH: FBNV

Trên trang cá nhân, Midu gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh nghỉ dưỡng của mình kèm theo bài viết chia sẻ quan điểm về việc tận hưởng cuộc sống. Nữ diễn viên tâm sự: “Mình có sống một cuộc đời đáng sống? Bao lâu rồi bạn không dành thời gian cho bản thân đi dạo, ngắm cảnh và thật lòng hạnh phúc? Tôi hay tự nghĩ lý do mà mình phấn đấu kiếm tiền, đâu phải vì bản thân tiêu nhiều, cũng không phải để trở thành nữ tỉ phú ganh đua với thiên hạ. Chỉ đơn giản vì tôi muốn có thật nhiều tự do, đi đến những nơi tôi muốn đến, ở bên cạnh người tôi muốn ở cùng và sống cuộc đời an yên hạnh phúc”.

Đồng thời, cuối bài viết của mình, diễn viên Thiên mệnh anh hùng cho biết những chia sẻ phía trên của cô cũng là câu trả lời cho thắc mắc: “Kiếm nhiều tiền vậy để làm gì" mà nhiều bạn bè hay hỏi. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với hơn 7.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm mà Midu đưa ra. Một tài khoản bình luận: “Ý nghĩa lắm. Sống phải tận hưởng, đối xử tốt với bản thân. Nhiều người tham kiếm tiền, làm cho nhiều vào cuối đời chưa hưởng gì rồi cũng thành cục than, tiền bạc để lại con cháu ăn ở không lười biếng, cờ bạc cũng banh hết".



Midu tâm sự cô nỗ lực kiếm tiền để được tự do, sống cuộc đời an yên hạnh phúc ẢNH: FBNV

Người xem khác đồng quan điểm với Midu: “Chuẩn luôn chị ơi. Nhiều khi mong muốn nhiều tiền không phải để giàu sang phú quý đi khoe với thiên hạ. Đơn giản độc lập về tài chính là để có cuộc sống tự do, sống là chính mình, đến những nơi mà mình muốn đến mà chẳng cần sự cho phép của ai". Trương Quỳnh Anh trêu chọc: “Chắc mốt cô Midu lại mua một mảnh vườn ở đó để lâu lâu về hít hà mùi hoa cỏ hả". Một người bạn cho hay: “Biết Midu và từng làm việc với bạn. Cô gái dễ thương, đúng giờ, nghiêm túc lại xinh đẹp hết phần. Em cứ sương sương thế này là vạn người mê em rồi".



Ngoài là một nghệ sĩ, Midu còn hoạt động kinh doanh và là giảng viên của một trường đại học ẢNH: FBNV

Trước đó khi chia sẻ về cuộc sống của mình, cô tiết lộ bản thân có xu hướng loại bỏ những điều không phù hợp. Midu cho biết cô không chơi với những người bạn thích drama, thích nói xấu, nhiều chuyện hoặc những người mà diễn viên Thiên mệnh anh hùng cảm thấy không phù hợp với mình. Midu khẳng định sẽ tham gia vào cuộc hẹn cà phê với những người bạn thân, còn đối với những mối quan hệ xã hội thì từ chối. Người đẹp sinh năm 1989 cho biết đối với những bình luận tích cực, cô bấm nút like, còn đối với những những bình luận tiêu cực, cô chọn cách xóa hoặc chặn. “Nói chung cuộc sống của mình đơn giản, không vì nể mặt ai mà xuất hiện cũng không vì ngại ai mà làm những điều bản thân không thoải mái...”, cô cho hay.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thường xuyên tham gia các dự án nghệ thuật, Midu còn được biết đến là giảng viên của một trường đại học tại TP.HCM. Nữ diễn viên tâm sự vì có hệ sinh thái công việc phong phú nên tùy môi trường làm việc mà cô lựa chọn trang phục phù hợp. “Khi đi dạy và lên công ty sẽ thanh lịch và chỉn chu nhưng vẫn ưu tiên tiêu chí gần gũi, thân thiện, hạn chế dùng đồ hiệu sang trọng. Đi làm nghệ thuật sẽ theo hình ảnh một người nghệ sĩ, tùy môi trường xuất hiện sẽ diện trang phục phù hợp với nhãn hàng, hoặc sự kiện. Ở môi trường nghệ thuật mình được thoải mái dùng đồ hiệu hơn và sáng tạo hơn. Còn đi chơi thì mình thoải mái trẻ trung tùy theo tâm trạng. Mình không bao giờ mặc đồ gì tạo cảm giác khó chịu, gò bó khi đi chơi dù bộ đồ đó đắt tiền hay đẹp đến đâu”, người đẹp chia sẻ.

Theo Thạch Anh (Thanh Niên)