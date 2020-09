Câu chuyện gia đình và hương vị xứ Bạch Dương

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10, các fan màn bạc sẽ có cơ hội được thưởng thức 2 bộ phim thuộc 2 thể loại khác hẳn nhau nhưng có điểm chung là đều hấp dẫn, thú vị: “BigFoot Family (“Gia đình chân to phiêu lưu ký”) ra rạp ngày 25.9 và phim “The Widow” (Dạ quỷ rừng sâu) ra mắt ngày 2.10.



Cảnh phim “Gia đình chân to phiêu lưu ký”. ảnh do CGV cung cấp





Cười sảng khoái “Gia đình chân to”



Trong cuộc sống nhiều bất ổn ở khắp thế giới hiện nay, việc đem lại những tiếng cười sảng khoái, thư giãn có giá trị không nhỏ và “Gia đình chân to phiêu lưu ký” làm tốt điều đó. Đây là phần tiếp theo của phần đầu “Bố tớ là chân to” (Bigfood Junior) với câu chuyện cậu bé Adam đi tìm kiếm người cha mất tích từ lâu, cuối cùng phát hiện ra ông là một người rừng chân to trong huyền thoại (hay còn gọi là Bigfoot). Ở phần 2 này, khi nghe được quảng cáo về công ty năng lượng Xtrakt chuẩn bị ra mắt một dòng sản phẩm mới, bố Adam nghi ngờ đây là một âm mưu đen tối nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép tại Alaska, nên quyết định đi tới địa điểm Xtrakt đang hoạt động và giúp đỡ một tổ chức phi lợi nhuận ngăn chặn Xtrakt và bảo vệ môi trường. Và khi Chân to mất tích, Adam đã cùng mẹ Shelly và những người bạn động vật trong đại gia đình bước vào hành trình tới vùng đất lạnh giá giải cứu Chân To.



Không hiếm những tình tiết gây cười thú vị trong cuộc phiêu lưu dài này. Lồng vào đó là thông điệp về tình yêu thương, sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình và tính giáo dục về bảo vệ môi trường, trách nhiệm của cá nhân đối với môi trường sống, khi mà những điều tưởng chừng như nhỏ bé chúng ta làm hằng ngày đều có tác động không ngờ với thế giới xung quanh và đều tạo nên những phản lực. Khái niệm gia đình được mở rộng khi nó không chỉ là những người máu mủ ruột rà mà cả những người bạn thân thiết tắt lửa tối đèn có nhau như Sóc Tina, Gấu Wilbur, binh đoàn Gấu Mèo Trapper, Weecha… Không phân biệt xuất thân, sự khác biệt giống loài, họ yêu thương, che chở lẫn nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau.



“Gia đình chân to phiêu lưu ký” còn gây ấn tượng mãn nhãn với âm nhạc và đồ họa. Những hình ảnh màu sắc rực rỡ tràn đấy sức sống ở cuộc sống đô thị cho đến sự khoáng đạt, mênh mông của những cảnh thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện với những giai điệu giàu cảm xúc chắc chắn sẽ làm khán giả không chán mắt…



Mất tích trong rừng sâu



Dù thời nào thì phim kinh dị luôn có sức hấp dẫn với khá đông khán giả. Và phim kinh dị ngày càng được làm công phu hơn, kỹ lưỡng hơn. Nếu như phim Hollywood thường nặng về cốt truyện, tình tiết éo le, kịch tính thì phim Nga lại thiên về khai thác tâm lý nhân vật với độ sâu và sự ám ảnh của khuôn hình.



Mùa Halloween năm nay, xứ sở Bạch Dương sẽ mang đến cho khán giả siêu phẩm “The Widow” (Dạ quỷ rừng sâu) kể về những sự mất tích bí ẩn tại một trong những khu rừng bị ám nổi tiếng nhất thế giới tại thành phố St.Petersburg (Nga). Nhạc trưởng của bộ phim là một cái tên không xa lạ, đạo diễn Ivan Minin từng thành công với “Killer Kids” (2011), biên kịch là Natalya Dubovaya & Ivan Kapitonov. Nhà sản xuất là Svyatoslav Podgayevskiy, cũng chính là đạo diễn của những phim kinh dị như “Baba Yaga: Terror of the Dark Forest” (2020), “The Mermaid: Lake of the Dead” (2018) và “The Bride” (2017) cùng các diễn viên Viktotiya Potemina, Anastasiia Gribova, Margarita Bychkova...



Chuyện phim mở ra khi một nhóm tình nguyện viên nọ tiến vào một khu rừng rậm phía bắc thành phố St.Petersburg để tìm kiếm một thiếu niên bị mất tích. Không may thay, mọi liên lạc với nhóm tình nguyện này bỗng chốc biến mất… Điều đáng nói là trong suốt 3 thập kỷ tại đây, rất nhiều người đã được thông báo mất tích và một vài xác chết đã được tìm thấy trong tình trạng lõa thể. Từ những truyền thuyết đáng sợ được lưu truyền, người dân địa phương cho rằng những tình nguyện viên đã bị bắt giữ bởi một linh hồn bóng tối, thứ cũng là thủ phạm đã cướp đi sinh mạng của những nạn nhân xấu số trước đó. Họ gọi linh hồn tội lỗi ấy là Góa phụ khập khiễng (Limping Widow). Liệu linh hồn tội lỗi này có thật hay không, hay thậm chí còn khủng khiếp hơn trong truyền thuyết và nhóm tình nguyện viên có thoát khỏi thế lực bóng tối đáng sợ này? Phim khởi chiếu từ ngày 2.10 tại các rạp toàn quốc.



Theo Việt Văn (LĐO)