Diễn viên Anh Thư tiết lộ lý do 'đường ai nấy đi' với chồng cũ

Anh Thư không ngại nhắc lại cuộc hôn nhân của mình trên sóng truyền hình. Cô tiết lộ bản thân và chồng cũ không thường xuyên có những buổi nói chuyện với nhau nên "chệch nhịp" và dẫn đến chia tay.



Anh Thư hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô dành thời gian chăm sóc con trai sau đổ vỡ hôn nhân ẢNH: FBNV Mới đây, Anh Thư gây chú ý khi ngồi ghế cố vấn chương trình Đối mặt cảm xúc cùng hai đồng nghiệp là đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Hứa Minh Đạt. Tham gia chương trình, cô có dịp lắng nghe câu chuyện của chàng MC Huỳnh Săn. Mặc dù cho rằng đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc song nam chính vẫn bày tỏ sự trăn trở khi bà xã luôn giấu mọi việc, ít khi tâm sự cùng mình để cả hai hiểu nhau hơn. Anh nói: “Có chuyện gì em cũng chia sẻ với vợ. Khi thấy vợ buồn, em hỏi nhưng vợ lại nói không có chuyện gì. Công việc của vợ là làm văn phòng, stress nhiều lắm nhưng khi về lúc nào cũng thấy cô ấy vui vẻ”.

Trước thắc mắc của mọi người, Huỳnh Săn thừa nhận thời gian lúc mới cưới, anh hay làm cho vợ buồn. Thậm chí, có lần anh về quê thăm bà ngoại và bỏ hai mẹ con ở nhà. Đây cũng là lần hiếm hoi người bạn đời lên tiếng chia sẻ với anh. Huỳnh Săn tiết lộ với tính chất công việc là diễn viên, anh hay phải đụng chạm với bạn diễn khác giới khiến vợ hay ghen nên anh phải lén lút đi mỗi lần có lịch đóng phim. Bên cạnh đó, khả năng tài chính của Huỳnh Săn và vợ ngang nhau nhưng khi nào không có show buộc anh phải ở nhà, không kiếm ra tiền nên nam MC sinh ra cảm giác tự ti.



Anh Thư hội ngộ các đồng nghiệp như Quyền Linh, Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt trong Đối mặt cảm xúc ẢNH: BTC

Theo dõi câu chuyện của Huỳnh Săn, diễn viên Anh Thư thấy giống với câu chuyện trước đó của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi cô lên tiếng về lý do đổ vỡ hôn nhân trên sóng truyền hình. Diễn viên Tuyết nhiệt đới tâm sự: “Em rất chịu khó chia sẻ với chồng cũ nhưng anh ấy lại rất vô tư, anh ấy không thích chia sẻ. Hai vợ chồng không thường xuyên nói chuyện với nhau dù là những buổi nói chuyện linh tinh nên hai đứa em bị "chệch nhịp" dẫn tới chia tay. Tình trạng này của Huỳnh Săn nếu không kịp thời cứu vãn coi chừng giẫm vào vết xe của chị”. Nghe vậy, đạo diễn Lê Hoàng lên tiếng: “Những chia sẻ của Thư có thể có buồn nhưng cũng có rất nhiều chuyện vui, còn Săn có khi 10 lần chia sẻ với vợ có khi đến 9 lần là những chuyện buồn. Em gọi nó là chia sẻ nhưng người ta có thể gọi là thở than, thở than nhiều quá làm cho vợ chán". Sau khi lắng nghe những góp ý của dàn cố vấn, Huỳnh Săn đã đối mặt với bà xã. Cả hai giải đáp những thắc mắc về nhau và bày tỏ tình cảm trên sóng truyền hình.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Anh Thư lên tiếng về chuyện hôn nhân tan vỡ. Trước đó, nữ diễn viên từng tâm sự cô phải suy nghĩ rất nhiều khi quyết định kết thúc mối quan hệ với chồng cũ. Anh Thư từng bộc bạch: “Trước khi ly hôn với chồng cũ, tôi cũng từng suy nghĩ là: “Thôi, mình cứ sống như vậy đi”. Tại vì tôi không dám nghĩ khi một mình bước ra ngoài mình sẽ sống như thế nào, không biết có lo được cho mình hay không. Hơn nữa, ai cũng nói phải giữ mái ấm cho con, bố mẹ là phải nghĩ tới con cái, phải hi sinh vì con. Cứ như thế dần dần tôi cũng hình thành nên suy nghĩ: “Thôi, coi như mình bỏ cuộc đời mình đi, mình sống vì con cũng được”. Tôi từng chọn quyết định đó nhưng cuối cùng tôi đã từ bỏ”.

Hiện tại, sau đổ vỡ hôn nhân, Anh Thư dành thời gian chăm sóc con trai. Nữ diễn viên nhận xét Tiểu Long là người tình cảm và bản thân cô cũng như chồng cũ đều có trách nhiệm, không để con thiếu tình yêu thương của bố mẹ. Bà mẹ một con chia sẻ từ lúc ly hôn, cũng có nhiều người tán tỉnh nhưng cô nhận ra ở một mình khiến bản thân thoải mái hơn và chưa có dự định gì về việc đi thêm bước nữa.

Theo Thạch Anh (Thanh Niên)