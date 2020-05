Lee Min Ho gây sốt vì lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn diễn

Trên trang cá nhân, Lee Min Ho bất ngờ cập nhật ảnh chụp với Kim Go Eun, bạn diễn trong Quân vương bất diệt. Bài viết ngay lập tức gây chú ý vì đây là lần đầu tiên anh chia sẻ ảnh cùng đồng nghiệp nữ.

Lee Min Ho chia sẻ ảnh chụp với Kim Go Eun. ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 8.4, Lee Min Ho chia sẻ ảnh hậu trường với Kim Go Eun qua Instagram lẫn Facebook. Trong ảnh, đôi nam nữ chính Quân vương bất diệt (The King Eternal Monarch) quay lưng về hướng ống kính, đi dưới hoàng hôn trong không khí ấm áp. Đặc biệt, tài tử sinh năm 1987 quay sang nhìn người yêu màn ảnh say đắm.

Được biết, đây là lần đầu tiên anh đăng ảnh chụp chung với một bạn diễn nữ trên mạng xã hội, nên ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tính đến trưa 9.5, bài viết trên Instagram có gần 3 triệu lượt thích và cán mốc 160.000 lượt phản hồi trên Facebook. Bên cạnh đó là hàng nghìn bình luận hào hứng của người hâm mộ.

Tính đến thời điểm này, Kim Go Eun là người đẹp duy nhất xuất hiện trên trang cá nhân của Lee Min Ho. ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhiều fan háo hức phỏng đoán phải chăng Lee Min Ho đã phải lòng Kim Go Eun cũng như phấn khích gán ghép cả hai “phim giả tình thật”. Một số người khác thì khen ngợi cặp đôi trai tài gái sắc và khẳng định sẽ ủng hộ nếu cặp sao thừa nhận yêu đương ngoài đời.

Trước đó, Lee Min Ho cũng cập nhật trạng thái buổi chụp hình họa báo với Kim Go Eun. Lúc bấy giờ, cộng đồng mạng đều ngỡ ngàng vì anh chưa từng chia sẻ ảnh chụp riêng với bất kỳ nữ nghệ sĩ nào trên trang cá nhân. Giờ đây, với hình ảnh hậu trường lãng mạn mới đăng tải, nam diễn viên càng khiến dư luận nghi ngờ anh có “cảm xúc đặc biệt” với mỹ nhân 29 tuổi.

Quan hệ của cặp đôi có sự tiến triển trong tập 7 bộ phim. ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Song song đó, một số cư dân mạng cho rằng động thái của Lee Min Ho chỉ là nhằm quảng bá Quân vương bất diệt bởi bộ phim ngày càng giảm rating (lượng người xem trung bình) và liên tục bị chê bai. Trong tập 7 (gồm 2 phần) chiếu vào tối 8.5 trên SBS, đứa con tinh thần của biên kịch Kim Eun Sook đạt mức 7% và 8,1%. Đây là chỉ số rating thấp kỷ lục của tác phẩm kể từ khi ra mắt đến nay.

Ngoài kịch bản và tình tiết Quân vương bất diệt bị đánh giá có vấn đề, Lee Min Ho và Kim Go Eun vẫn là chủ đề chịu sự chỉ trích từ khán giả. Cả hai không ngừng bị mắng là mặt đẹp nhưng diễn đơ và thiếu “phản ứng hóa học”. Một số người xem còn mỉa mai là rating phim sẽ tiếp tục giảm mạnh thời gian tới vì nội dung ngày càng nhàm chán.