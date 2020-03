Hàng loạt cái kết của "Tầng lớp Itaewon" do khán giả dự đoán

“Tầng lớp Itaewon” đã đi qua nửa chặng đường, song khán giả cho rằng cái kết của bộ phim vẫn là điều bí ẩn. Nhiều người đã tự “vẽ” ra cái kết cho bộ phim.

Park Sae Roy đến với Jo Yi Seo

Đây chắc hẳn là cái kết được hầu hết khán giả mong chờ: Nam chính đến với nữ chính. Ngay từ những tập đầu của phim, Park Sae Roy và Jo Yi Seo đã có những lần “chạm mặt” rất tình cờ.

Sau đó, cũng chính Jo Yi Seo giúp cho cửa hàng DanBam trong phút chốc trở nên đông khách. Jo Yi Seo từng tuyên bố sẽ giết hết những ai động vào ông chủ của mình.

"Nữ quái" thích thầm ông chủ.

Park Sae Roy đến với Oh Soo Ah

Oh Soo Ah chính là mối tình đầu của Park Sae Roy. Sau nhiều năm cùng với không ít những sự kiện, Park Sae Roy vẫn một lòng đứng về phía Oh Soo Ah và ủng hộ cô. Dù cho đến hiện tại, Oh Soo Ah đã đầu quân cho DanBam nhưng Park Sae Roy vẫn luôn nói với Oh Soo Ah rằng hãy làm những gì cô cảm thấy hạnh phúc.

Thêm vào đó, Park Sae Roy vẫn luôn nhớ câu nói năm xưa của Oh Soo Ah - rằng cô muốn lấy một người thành đạt và giàu có, để phấn đấu.

Sau bao nhiêu năm, tình cảm Park Sae Roy dành cho Oh Soo Ah vẫn không thay đổi.

Jang Guen Soo đến với Jo Yi Seo

Jo Yi Seo mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cô luôn tỏ ra bất cần, đanh đá, lạnh lùng và độc miệng khiến cho những người xung quanh và cả Park Sae Roy khó chịu. Thế nhưng, vẫn có một người luôn bên cạnh Yi Seo những lúc cô buồn, chưa một lần nổi cáu với Yi Seo, đáp ứng mọi yêu cầu của Yi Seo - đó là Jang Guen Soo.

Jang Guen Soo tuy không thông minh nổi trội, không có những hoài bão lớn, nhưng anh cũng là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Jangga. Tài sản của Jang Guen Soo khi “đồng hành” cùng trí tuệ của Jo Yi Seo có thể làm nên việc lớn.

Jang Guen Soo luôn nhường nhịn Jo Yi Seo.

Jang Guen Soo đến với Park Sae Roy

Đây có lẽ sẽ là cái kết bất ngờ nhất của bộ phim, khi con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Jangga yêu Park Sae Roy. Tính đến hiện tại, Jang Guen Soo vẫn đang chống lại bố và anh trai để ủng hộ cho DanBam.

Nhiều khán giả cho rằng mọi xung đột của 2 bên có thể hoàn toàn được hoá giải nếu như 2 người này đến với nhau. Khi đó, tài sản của DanBam sẽ thuộc về Jang Guen Soo cũng như Park Sae Roy.

Park Sae Roy an ủi khi Jang Guen Soo áp lực và có ý định nghỉ việc ở DanBam.

Kang Min Jung đến với Park Sae Roy

Sau nhiều hoài nghi, Kang Min Jung đã bắt tay với Park Sae Roy để lật đổ Jangga. Kang Min Jung là một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành tuy nhiên đến giờ vẫn độc thân. Còn Park Sae Roy là một chàng trai có chí hướng, sống luôn đặt cái tâm lên hàng đầu.

Thêm vào đó, Kang Min Jung cũng từng có thời gian làm việc cùng bố của Park Sae Roy và 2 người đều quí mến nhau. Bởi vậy, không quá bất ngờ khi khán giả “vẽ” ra cái kết Kang Min Jung đến với Park Sae Roy.

Kang Min Jung hợp tác với Park Sae Roy để lật đổ Jangga.