Phim hoạt hình của Taylor Swift nhận 8 đề cử Mâm xôi vàng

Danh sách đề cử Mâm xôi vàng 2020 Phim truyện tệ nhất: Cats The Fanatic The Haunting of Sharon Tate A Madea Family Funeral Rambo: Last Blood Nam diễn viên chính tệ nhất: James Franco trong Zeroville David Harbour trong Hellboy Matthew McConaughey trong Serenity Sylvester Stallone trong Rambo: Last Blood John Travolta trong The Fanatic, Trading Paint Nữ diễn viên chính tệ nhất: Hilary Duff trong The Hauting of Sharon Tate Anne Hathaway trong The Hustle, Serenity Francesca Hayward trong Cats Tyler Perry trong A Madea Family Funeral, vai Medea Rebel Wilson trong The Hustle Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Jessica Chastain trong Dark Phoenix Cassi Davis trong A Madea Family Funeral Judi Dench trong Cats Fenessa Pineda trong Rambo: Last Blood Rebel Wilson trong Cats Nam diễn viên phụ tệ nhất: James Corden trong Cats Tyler Perry trong A Madea Family Funeral, vai Joe Tyler Perry trong A Madea Family Funeral, vai bác Heathrow Seth Rogen trong Zeroville Bruce Willis trong Glass Kết hợp màn ảnh tệ nhất: Bất kỳ nhân vật nửa người, nửa mèo nào trong Cats Jason Derulo với cảnh phần nhạy cảm bị làm mờ trong Cats Tyler Perry với Tyler Perry (hoặc Tyler Perry) trong A Madea Family Funeral Sylvester Stallone và cơn phẫn nộ của ông trong Rambo: Last Blood John Travolta và bất kỳ kịch bản nào ông chấp thuận Đạo diễn tệ nhất: Fred Durst với The Fanatic James Franco với Zeroville Adrian Grunberg với Rambo: Last Blood Tom Hooper với Cats Neil Marshall với Hellboy Kịch bản tệ nhất: Cats The Hauting of Sharon Tate Hellboy A Madea Family Funeral Rambo: Last Blood Phần làm lại, ăn theo hoặc hậu truyện tệ nhất: X-Men: Dark Phoenix Godzilla: King of the Monsters Hellboy A Madea Family Funeral Rambo: Last Blood Phim coi thường tính mạng con người và tài sản công cộng: Dragged Across Concrete The Hauting of Sharon Tate Hellboy Joker Rambo: Last Blood Diễn viên từng nhận Mâm Xôi có chuyển biến ấn tượng: Eddie Murphy trong Dolittle Is My Name Keanu Reeves trong John Wick 3, Toy Story 4 Adam Sandler trong Uncut Gems Jennifer Lopez trong Hustlers Will Smith trong Aladdin