Mỹ nhân Bond Girl Ana de Armas: Tôi thường bị gia đình lạnh nhạt vì đóng cảnh nóng

Ana de Armas đã có 'gia tài' phim cùng cảnh nóng trước khi trở thành Bond Girl. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc rực rỡ cùng thân hình nóng bỏng 'đốt mắt' khán giả.

Nhan sắc xinh đẹp của Ana de Armas - Ảnh: Chụp màn hình

Ana de Armas đang là cái tên được chú ý của Hollywood nhờ thành công của bộ phim Knives Out (Kẻ đâm lén). Lần đầu tiên hợp tác với Daniel Craig, tên tuổi của Ana de Armas đã vụt sáng nhờ diễn xuất chân thực và vẻ đẹp rực rỡ dù tạo hình đơn giản. Chia sẻ với tờ Vanity Fair, cô tâm sự: ''Tôi thích nói về cuộc sống và nghệ thuật, những đứa bé và thú cưng. Diễn xuất là điều tôi thích làm, nhưng tôi không thể mãi nói về nó, không phải lúc nào cũng vậy. Cha mẹ tôi chưa bao giờ tham dự những buổi ra mắt phim của tôi. Họ thấy tôi như một bản sao xấu xa hoặc một thứ gì đó đáng ghét".

Ana Celia de Armas Caso, sinh năm 1988, là nữ diễn viên người Cuba gốc Tây Ban Nha. Gia đình cô không có truyền thống nghệ thuật khi cha là nhà Triết học còn mẹ làm việc trong lĩnh vực quân sự. Chính vì thế, niềm đam mê diễn xuất của Ana thường bị phản đối. ''Tôi từng phải tự may quần áo cho bản thân từ đồ cũ của anh trai, tái chế quần áo là điều cần thiết đối với nền kinh tế khó khăn ở Havana'', nữ diễn viên tâm sự. Từ nhỏ, Ana đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất và để thành công, cô phải cố gắng thoát khỏi Cuba đến Tây Ban Nha lập nghiệp.

Cô xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2006 trong bộ phim Tây Ban Nha Una rosa de Francia và chương trình truyền hình El Internado. Năm 2015, cô tham gia bộ phim Mỹ đầu tiên Knock Knock, sau đó là Exposed, Hands of Stone và War Dogs. Năm 2017, vai nhân vật ba chiều Joi trong bộ phim khoa học viễn tưởng tân cổ điển Blade Runner 2049 đã nâng tên tuổi Ana de Armas lên một tầm cao mới. Trong tình cảm, nữ diễn viên đã kết hôn với Marc Clotet nhưng ly hôn ngay sau khi Ana chuyển đến Los Angeles (Mỹ). Hiện tại, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện cùng Alejandro Piñeiro Bello, một nghệ sĩ người Cuba.

Ana được xem là gương mặt mới đầy triển vọng của Hollywood - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù chỉ cao 1,68m và đã qua tuổi 30 nhưng nhan sắc cuốn hút cùng diễn xuất thuyết phục của Ana de Armas đã khiến mỹ nhân người Cuba được nhà sản xuất lựa chọn cho những dự án phim tỉ đô. Sắp tới, cô sẽ là Bond Girl mới trong series phim điệp viên 007 có tiêu đề No Time To Die và bộ phim kinh dị khiêu dâm Deep Water với Ben Affleck và trong The Night Clerk cùng Helen Hunt.

Trước khi hóa thân vào hình tượng Bond Girl, nữ diễn viên gốc Latinh đã có một ''gia tài'' đồ sộ những vai diễn cùng hình ảnh thiếu vải. Hiện tại, Ana de Armas đang được xem là gương mặt mới đầy triển vọng ở Hollywood.